無料でQRコードを貼って資産・アセット・在庫・物品をスマホから管理できる「Shelf」レビュー、オープンソースで開発されセルフホストも可能

なお、Shelfはオープンソースで開発されており、下記ページからインストール手順が確認できます。 Shelf-nu/shelf.nu: shelf is open source Asset Management Infrastructure for absolutely everyone. https://github.com/Shelf-nu/shelf.nu

会社にある物品を管理するための「QRコード」を無料で作成できるネットサービスが、「 Shelf 」です。印刷したQRコードを物品に貼り付け、ユーザーがそのQRコードをスキャンすると、位置情報が記録されます。このサービスを実際に使って使い心地を確かめてみました。 Shelf | Asset Tracking Made Simple https://www.shelf.nu/ まずはユーザー登録を行います。 Shelf にアクセスし、「Sign Up for Free」をクリックします。

2023年08月05日 18時00分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.