iOSで二要素認証ができるオープンソースのワンタイムパスワード発行アプリ「Tofu Authenticator」レビュー

なお、Tofu Authenticatorに登録したアカウント情報を移行するには、iPhoneのデータをコンピューターに丸ごとバックアップした上で移行先のiPhoneで「 iPhoneを復元 」を実行する必要があります。 Tofu Authenticatorのソースコードは以下のリンク先で確認できます。 GitHub - iKenndac/Tofu: An easy-to-use two-factor authentication app for iOS https://github.com/iKenndac/Tofu

ウェブサービスなどへのログインにワンタイムパスワードを用いるとセキュリティを大幅に強化できます。しかし、ワンタイムパスワード発行アプリの多くはクローズドソースで開発されており、「セキュリティに直結する認証情報をクローズドソースのアプリに任せるのは怖い」と感じている人も多いはず。オープンソースで開発されているiOS向けのワンタイムパスワード発行アプリ「 Tofu Authenticator 」を見つけたので、使い勝手を確かめてみました。 Tofu Authenticator for iOS https://tofuauth.com/ ◆Tofu Authenticatorのインストール Tofu Authenticatorをインストールするには、まず以下のリンク先にアクセスします。 Tofu Authenticator on the App Store https://apps.apple.com/app/tofu-authenticator/id1082229305 App Storeが起動してTofu Authenticatorの配布ページが開いたら「入手」をタップ。

