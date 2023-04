Google Authenticator(Google認証システム)がログイン情報のデバイス間同期に対応してバックアップがめちゃくちゃ簡単にになったので同期手順をまとめてみた

・関連記事

スマホを壊してGoogle製二要素認証アプリのバックアップコードが生成不能になったという体験談、バックアップ方法はこれ - GIGAZINE



無料で二要素認証ができ安全にバックアップ&デバイス間でエクスポートもできるオープンソースアプリ「Aegis Authenticator」レビュー - GIGAZINE



Apple IDで物理的なセキュリティキーを二要素認証として設定する方法&解除する方法まとめ - GIGAZINE



無料&Google Drive経由でKeePassのパスワードを同期できるプラグイン「KPSync for Google Drive」レビュー - GIGAZINE



2023年04月25日 12時06分00秒 in レビュー, モバイル, ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.