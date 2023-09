2023年秋開始の新作アニメ一覧

・スタッフ 原作:Usonan、Wookjakga 監督:川口太詩 シリーズ構成・脚本:鴻野貴光 キャラクターデザイン:加藤裕美 美術監督:岩瀬栄治 美術補佐:蒲昌浩 美術デザイン:金平和茂、平澤晃弘、奥村泰浩、藤瀬智康 プロップデザイン:橋口翔太郎 色彩設計:松山愛子 撮影監督:今泉秀樹 編集:兼重涼子 音楽:東大路憲太 音響監督:濱野高年 音響効果:小山恭正 音響制作:マジックカプセル アニメーション制作:アルボアニメーション コピーライト表記:©A Returner's Magic Should Be Special Animation Partners ・キャスト デジール・アルマン:寺島拓篤 ロマンティカ・エル:鈴代紗弓 プラム・シュナイザー:藤原夏海 公式X(Twitter): @returners_magic ハッシュタグ: #帰還者 #returnersmagic OP:FLOW「GET BACK」 TVアニメ「帰還者の魔法は特別です」第1弾PV【2023年10月より放送開始!】

