競走馬の見た目を変えて「遅い馬の替え玉」として出走させるイカサマで大勢をだました男とは？

競馬で、人気がある馬は的中時の払い戻しが少なく、人気薄の馬は的中時の払い戻しが多くなるという オッズ の仕組みを利用し、「実力馬を人気薄の馬に誤認させる」という大胆な詐欺で競馬界に混乱をもたらしたのが、 ピーター・クリスチャン・バリー という男です。 History’s Greatest Horse Racing Cheat and His Incredible Painting Trick https://narratively.com/historys-greatest-horse-racing-cheat-and-his-incredible-painting-trick/ バリーは1888年にスコットランドで肉屋の息子として生まれ、成人後にオーストラリアへと渡って、1914年9月に オーストラリア帝国軍 の 第6軽騎兵連隊 に入隊しました。当時の入隊書類には、バリーが動物の歯科医として働いていたことや、 イギリス海軍補助艦隊 で馬の世話をしていたことなどが経歴として記されているとのこと。その後、バリーは1915年5月に ガリポリ へと送られましたが、感染症や下痢などで病院船にいる期間が長く、最終的にロンドンにある陸軍省で運転手として過ごしたそうです。 第一次世界大戦が終結する前の1917年に財布を盗んで捕まったものの、バリーは1918年に結婚してロンドンに家を建て、同時に馬も購入したそうです。バリーはこの生活を維持するために、競馬のイカサマに手を染め始めたのではないかと考えられているとのこと。

2021年08月22日 12時00分00秒 in メモ, 生き物, Posted by log1h_ik

