街角で広告を流す電子看板がハッキングされてポルノ映画を流してしまう

日用品や話題のテレビ番組などを街中で効果的に宣伝するディスプレイ「デジタルサイネージ」からポルノ映画が流れる事件がイラクのバグダッドで発生しました。イラク当局はバグダッド全域のデジタルサイネージをオフにするよう要請。後に容疑者を逮捕しました。 "الفيديو الكامل" تفاصيل تهكير شاشة ساحة عقبة بن نافع في بغداد العراق - خبرني https://khbrny.com/%D8%AA%D9%87%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9/ Baghdad closes LED advert screens after hacker shows porn film on a screen - Iraqi News https://www.iraqinews.com/iraq/baghdad-closes-led-advert-screens-after-hacker-shows-porn-film-on-a-screen/ 2023年8月21日頃、バグダッドのウクバ・ビン・ナフィア広場に設置されたデジタルサイネージから数分間にわたりポルノ映画が上映される事件が発生しました。人通りの多い交差点での出来事だったため映像は多数の人々に撮影され拡散されており、X(Twitter)などで「بغداد اباحي(バグダッド ポルノ)」と検索すると多くの映像を確認することができます。

2023年08月22日

