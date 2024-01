IBMが従業員の功績に18万円を進呈する報奨プログラムをいきなり終了、未使用ポイント没収で社内に不満が噴出

アメリカのテクノロジー企業であるIBMが、特許の取得や論文の発表といった従業員の功績をたたえ報奨プログラムを終了したと、イギリスのニュースサイト・The Registerが報じました。IBMは代わりとなるプログラムを開始しましたが、未換金の旧プログラムのポイントが引き継がれないことから、従業員からは不満の声が上がっています。 IBM ends inventor reward program, cancels points for patents • The Register https://www.theregister.com/2024/01/17/ibm_inventor_reward_program/ 伝えられるところによると、IBMでは長年にわたり従業員のイノベーションを奨励するための「発明功労賞制度(Invention Achievement Award Plan)」が実施されてきたとのこと。これは、特許を出願したり、競合企業の特許への対抗となるような論文を発表した従業員にポイントを与え、ポイントが一定に達したら表彰したり現金を支給したりするプログラムです。 このプログラムに参加すると、特許を出願した際には3ポイント、特に価値が高い特許の場合は4ポイントが与えられ、合計12ポイントを獲得すると「プラトー」と呼ばれるレベルに達します。そして、このプラトーに達するたびに、従業員は報奨金として1200ドル(約18万円)がもらえるという仕組みです。

2024年01月19日 20時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

