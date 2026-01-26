2026年1月26日のヘッドラインニュース
スターバックスからバレンタインシーズンに合わせた新ドリンク「カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ」が2026年1月28日に登場します。
本格バレンタインシーズンが到来！ スターバックス バレンタインシーズンにお届けする極上のアフォガートフラペチーノ 体験 『カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ』が1月28日（水）より発売 | スターバックス コーヒー ジャパン
https://www.starbucks.co.jp/press_release/pr2026-5727.php
「カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ」はエスプレッソにクリームカカオベースのチョコレートが加えられ、ホイップクリームの上には口溶けのよい「カカオシェイブ」がトッピングされています。
別添えのワッフルクッキーをホイップクリームとカカオシェイブにディップして楽しむこともできます。
「カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ」は2026年1月28日の発売で、サイズはTallのみ。持ち帰りの場合税込884円、店内飲食の場合は税込900円です。
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
684.さるかに合戦 pic.twitter.com/UanVP9t9kP— 津夏なつな (@tunatu727) 2026年1月23日
どっかの新党が二つの党が一つになれば投票する人も倍になると思ってるみたい— マックちゃん【J.M.B全てのB's助っ人外国人の成功をご期待】 (@bot_mccarthy14) 2026年1月23日
そんなわけないやろ
そんな都合よくいかない事は2005年の騒動を知る我ら近鉄・オリックスファンが1番よく知っている
【合作】BE MY B@BY 〜BBEMYBABY10周年記念〜 - ニコニコ動画
BBEMYBABY10周年合作〜ありがとう！ビーマイべイバー！〜 - ニコニコ動画
旦那リクエストの朝食用食券機できた☀— らいど🦀 (@ridride1) 2026年1月23日
外装は百均の箱を使ってるので、柔らかくて凹んじゃうけども pic.twitter.com/iG32VfwkSb
人にもよるが、1メートル以上離れて見た方が効果が大きい。6割の人は、黒背景で赤（長波長）が手前に見え、2割の人は青（短波長）が手前に見え、2割の人には色立体視は起こらないか、あるいは赤が手前に見えたり青が手前に見えたりするようである。教科書などによく書いてある「赤は進出色だから手前に… pic.twitter.com/aGBCsEaSlX— Akiyoshi Kitaoka (@AkiyoshiKitaoka) 2026年1月26日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
本学教員の逮捕を受けて（総長メッセージ） | 東京大学
ノーベル賞はもういらない 国際卓越研究大学選定に透ける科技立国の本音 - 日本経済新聞
東大は「ゴルフに行くな」と戒めた 医学系の闇と「産学連携」の果て | 毎日新聞
尿素には苦味があり、塩化ナトリウムなどの影響も相まって尿はとても塩辛いです。しかしそれ以上に問題になるのが、尿を飲むことにより、再度老廃物を体内に戻してしまうこと。— VAIENCE バイエンス (@vaiencechannel) 2026年1月26日
その老廃物を腎臓が排出するためには、より多くの水を必要としてしまうのです。そのため、飲尿は避けた方がいいでしょう。
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
川口市長選挙、クルド人に「ネガティブな投稿」しているのはどこの人？ SNSの発信地を分析してみたら：東京新聞デジタル
【速報】＜衆院選＞原口一博氏と河村たかし氏が合流し新党「減税日本・ゆうこく連合」を立ち上げ 政党要件を満たす | 行政・社会 | 佐賀県のニュース | 佐賀新聞
トランプ政権WHO脱退で カリフォルニア州が国際ネット参加表明 | NHKニュース | アメリカ、WHO、トランプ大統領
引き取った子犬が翌日に急死「怒り心頭、助けてあげられずごめん」 ネット譲渡めぐりトラブル...”健康”のはずが重度の肺炎と診断 譲渡女性を直撃すると「病院ではなく自分で検査した」 | 特集 | MBSニュース
東大大学院の教授を収賄疑いで逮捕 高級クラブや性風俗店でおよそ180万円相当の接待受けたか 警視庁 | NHKニュース | 事件・事故、東京都
トランプ氏「NATO部隊はアフガンで最前線避けた」、英国から総スカン 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News
大阪・関西万博 感動 VR 体験 ミャクミャク にも会える 全国 巡回展 来月スタート…パビリオン １００超の建物の記録映像 : 読売新聞
これ非常に難しい話なのでわかりやすく整理したい。例えばスーパーで米を税抜き1000円で販売する場合、現在の消費税8%での売価は1080円になる。売れればスーパーは1080円を預かる。仮にこの米の仕入れ原価が600だった場合、仕入れ購入の際にも消費税8%がかかるため、スーパーは農家から648円で購入する https://t.co/vmdCOgZkQH— 4B12 (@ak_love_tk) 2026年1月24日
読む政治：内閣支持率10ポイント下落 解散評価せず4割 毎日新聞世論調査 | 毎日新聞
連合、国民民主の福井1区擁立「容認できない」 組織内候補と競合 - 衆議院議員総選挙（衆院選） [国民民主党][中道改革連合][衆院選（衆議院選挙）2026]：朝日新聞
「一番ひどい時期」陣営も困惑 入試直撃の衆院選、耳栓可の学校も | 毎日新聞
米ミネアポリス銃撃、男性は射殺前に連邦捜査官に銃を取り上げられていた CNN映像分析 - CNN.co.jp
名古屋の本屋でサイン会と言えば… ファンの聖地「星野書店」最後の店舗にサヨナラ：中日新聞Web
高市首相 食料品の消費減税、26年度内に実現の考え テレビ番組で | 毎日新聞
米軍ヘリの風で転倒 日本人教員が死亡 嘉手納基地内の小学校の行事中 2025年4月に発生 | 沖縄タイムス＋プラス
日本の法廷はなぜ、録音できないの？ 求め続ける弁護士と裁判所の言い分 外国では録画、ネット配信も：東京新聞デジタル
【速報】首相は「国旗損壊罪」について、「必ず実現したい」と述べた：時事ドットコム
超短期決戦なのに…大阪で「空白」の5日間 選管「これがルール」 | 毎日新聞
大阪・関西万博で使われた100台超のEVバスが野ざらしの“負の遺産”に 不具合だらけで元運転手は「やばいよ」 | AERA DIGITAL（アエラデジタル）
ここがヘンだよジャパン・ファンド 〜いくつかの論点整理〜（中田大悟） - エキスパート - Yahoo!ニュース
男性が国境警備隊員に撃たれて死亡、国土安全保障省と州で対立する主張 米ミネアポリス - CNN.co.jp
水を張らないコメ作り、作業の大幅省力化で「労働時間は７割減」…安定した生育「ビール酵母」で可能に : 読売新聞
不法移民摘発の職員に男性市民が撃たれ死亡 米ミネアポリスで2人目 | 毎日新聞
走行中の特急列車内で車掌切りつけ 容疑で63歳を現行犯逮捕 高知 | 毎日新聞
データが打ち消す「外国人は社会保障ただ乗り」説 「負担の割に受益少なく」 市長選で注目・川口市の事情は：東京新聞デジタル
「日本で有効な免許なし」— 猪狩ともか🌻 (@igari_tomoka3) 2026年1月25日
何故レンタルできたのでしょうか…。
レンタカーって普通免許証の提示しますよね？ https://t.co/CJ248zjjbf
この金属は散弾銃の弾で『鉛製』であることが多いです。— 素潜り漁師マサル (@masarumoritsuki) 2026年1月25日
これが商品から出てくるということは、金属検知を通してないということ。
つまり、無許可で勝手に解体・販売しています。
無許可営業は食品衛生法違反で、2年以下の懲役または200万円以下の罰金の対象です。… https://t.co/LKw86UD5Z6
「頭隠して、尻隠さず」な、プルデンシャルの謝罪会見だった。— 下矢一良｜経営に効くPR参謀 (@KazShimoya) 2026年1月24日
白で統一した会場設営やマイクの一律な置き方を見ると、危機管理系のPR会社が入っているのは明らか。
だが記者クラブ以外を露骨に排除したり、司会の広報責任者が高圧的だったり。… https://t.co/1HKnRci0nM
この事件で一番ヤバいのは、指揮官の警部の愚行で、暴行映像が存在したのに、検察や上司に「映像はない」と虚偽報告したことで、これは単なる隠蔽ではなく、犯人隠避、捜査妨害、司法制度への大背信で一発アウトの強制案件😮それでいて停職6か月？軽すぎないか？ハンサムボーイ本部長さん🤔…— 佐藤誠(元警視庁捜査第一課) (@Makoto_OB) 2026年1月23日
【緊急 拡散のお願い】— 池袋暴走事故遺族 松永拓也 (@ma_nariko) 2026年1月24日
一般道で194キロを出して人を死なせても「過失」と判決が出ました。
一審の裁判員裁判は「危険運転致死」を認めましたが、高裁は覆しました。…
長年、犯罪の取材をしていると、ニュースで報道される事件の裏側で実は、｢実行役がビビッて逃げた｣｢時間や場所を間違えた｣｢実行に必要なアイテムを忘れてドンキで買ったらばっちりカメラに映っていた｣みたいに間抜けなことが頻繁に起こっていることがわかる。…— 草下シンヤ (@kusakashinya) 2026年1月24日
新庄市旧明倫中マット死事件 損害賠償未払いで遺族が再提訴 元生徒側は時効を主張（2026年1月23日掲載）｜YBC NEWS NNN
【速報】高市首相は与党で過半数を獲得できなければ「即刻退陣する」と語った：時事ドットコム
衆院選、与党で過半数取れなければ「即刻退陣する」＝高市首相 | ロイター
読む政治：核共有、脱専守防衛…「高市政権のアクセル役に」 維新、安保前のめり | 毎日新聞
「中道」の野田佳彦氏、統一教会関係者との写真報道に「全く記憶にない。調査する」 - 産経ニュース
「身体的特徴」でなく「生物学的区別」を 女性スペース利用巡り地方議員ら自民議連に陳情 - 産経ニュース
福井県知事選、参政党支援の35歳新顔が初当選 セクハラで前職辞職 [福井県] [参政党]：朝日新聞
サッカー場を武装集団が襲撃、11人死亡 メキシコ中部 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
ロッテ、ガム3万個を自主回収 国内無認可の添加物含有 - 日本経済新聞
米国襲う歴史的寒波、100万戸以上が停電 航空便は多数欠航 写真11枚 国際ニュース：AFPBB News
ミネアポリス銃撃 元大統領2人が非難声明、米国の価値観に警鐘 写真7枚 国際ニュース：AFPBB News
「南海トラフ連動」に抵抗した中部電 審査当事者が語る浜岡原発不正 | 毎日新聞
【高市解散】党首討論、冒頭から荒れる れいわ・大石晃子代表が時間ルール無視して強行発言 司会者が「ルール守って」４回制止も続行 「言わして」「私、泣き腫らして目腫れてるんです」/芸能/デイリースポーツ online
司会者が「すみません、時間になりましたので、まとめていただければと思います」と求めたが、大石氏は「世界も大動乱になって…」と止めなかった。
司会者が「大石さん、すみません。みなさん同じ条件でお願いします」と再度、注意したが、高市早苗首相の批判などをはじめた。
司会者が「ごめんなさい、ルールを守っていただけますでしょうか」と３度目の注意を行ったが、「私はこのフィクションから降りたい」などと続行。
司会者が「すみまんせん、時間を守っていただければと思います」と４度目の注意を行い、ようやく発言をやめた。
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
富士川SA— そういちろう (@karlWLA) 2026年1月22日
出ようとしたら大型トラックが道を塞いで本線に出れない(泣)
ドライバー不在で大勢のドライバーが出れなくて激オコ
早く帰りたい(泣) pic.twitter.com/7qLVCqKOHC
痔瘻をご存知ない方のため、そして痔瘻で苦しい思いをする人が減るように、少し長文を。— 和ヶ原聡司＠電撃文庫「エルフの渡辺3」 (@wagahara211) 2026年1月23日
私もかかるまでどんなものか知りませんでした。
我々が普通に想像する「痔」は、肛門に直接イボができたり裂傷が発生する、いわゆるいぼ痔や切れ痔と呼ばれるもの。… https://t.co/fYPqjKLwr4
『探偵！ナイトスクープ』ある依頼が「これはヤングケアラーでは？」と物議…霜降り明星せいやさんや番組制作側も問題提起した可能性 - Togetter
感動話なのか？12歳が5人育児、ナイトスクープのヤングケアラーを法はどう見る #エキスパートトピ（前田恒彦） - エキスパート - Yahoo!ニュース
【記事全文】ABCテレビ 探偵!ナイトスクープ“ヤングケアラー”炎上回に異例の声明 Tverも配信停止 - スポニチ Sponichi Annex 芸能
ヤングケアラーを正当化するわけでは全くないけど、探偵ナイトスクープに出演していたあの一家って、日本が求めている— はなママ｜6y4y2y三兄弟母 (@hanamama_ikuji) 2026年1月25日
「少子化やばい！だから子どもはたくさん産んで！」「でも両親ともにちゃんと働いて納税して！」を極めた最終系だなと思った。…
「加害親を叩けば状況が悪化する」はいつも心に置いていて、外でひどい振る舞いをしている親に正義感で突撃することへのブレーキになっているが、一方で被害児童をそっとしておくべきという「大人なご意見」には頷けない。毒親の作った結界にいた私には助けは来なかったしあの子も知っている上で助けを…— まきりえこ@コミックエッセイスト (@toriatamaxp) 2026年1月25日
『探偵ナイトスクープ』の「ヤングケアラー」騒動、実は母親も似た生育歴で育ち、連鎖しているのではないか「必要なのは、福祉が介入し支援へつなぐ仕組み」 - Togetter
「ヤングケアラーではないか」と物議を醸した『探偵!ナイトスクープ』小学6年生からの依頼回に関して、番組公式が異例の声明を発表… TVerでの配信も停止に - Togetter
刀は突くものが斬るものかという議論が盛んな様ですが、ここで戸伏太兵（綿谷雪）の『剣豪―虚構と真実 』(1958年) (現代教養文庫)より面白い一文がありましたので引用してみます。…— 習志野青龍窟 忍道家 (@3618Tekubi) 2026年1月24日
日本刀は「切るための武器」ではない？居合術家・町井勲氏が刀の専門家として、刀が「よく切れる道具」として認識されるようになった背景について解説、日本刀は刺突に適さないのか - Togetter
ジモティーで子犬を引き取ったら、健康なはずが翌日に急死… 無償譲渡にもかかわらず“検査費用”を請求されたが、実際には動物病院で検査されていなかったことも明らかに - Togetter
下着に付いているタグ…なんで紙と布を一緒に縫うんだよおおお！ぴぎいいぃぃぃ！！→このタグが簡単に取れる方法が寄せられる - Togetter
昔近所に親戚と共用のニワトリ小屋にタヌキが侵入した事があるが、ニワトリに逆襲され小屋の隅っこで何も出来ず丸くなっていた「やっぱりたぬきは…」 - Togetter
竹島水族館のメンダコは、蒲郡の漁師さんが沖合で行う底引き網漁で採れた魚介類の中に偶然混じっていたものです。…— かぶつ (@tan_sui_kabutz) 2026年1月25日
岩見沢のデータセンターで働いていた当事者ですが、— hirox0 (@hirox0) 2026年1月25日
低温で水道凍結からの漏水、雪害でサポートエンジニア辿り着けず、屋根まで埋まり入室できずでボロボロで退去者相次ぎ大赤字となり事業撤退と相成りました。 https://t.co/YCkflkgMoq pic.twitter.com/G8cZmqmqvz
「腕が死んだ」「撤退する」「最低限食糧確保」 北陸在住の友人にLINEしたら、戦場のような返事が届く なお他の最前線ユーザーからも同じような戦況報告が - Togetter
フランスでエシレバター買ってみたけど、現地の人に聞いても「何これ聞いた事も買った事もない」と言われた…なぜ日本でやたら人気なんだろう？ - Togetter
脳動脈瘤破裂で急逝した友人のSNSを眺めていたら倒れる一週間前に「血管切れそうなくらい寝不足で無理やりやってるだけかな」と投稿していた→人は無理をしすぎると本当に死ぬ - Togetter
25年前のダイソー店内の写真らしい「そうそう！！こんなのこんなの！！全体的に雰囲気が禍々しい感じだった」 - Togetter
「アイツはいい奴やで、雨ん時に傘がないって言ったらすぐパクってきてくれたもん」→倫理を問わず”自分にとって良くしてくれる人”を親切や優しさと受け取る人もいる - Togetter
育児ライフハック『お菓子はお皿に移す』パッケージを知らない子はスーパーに行ってもお菓子コーナー素通りで買い物ができるようになる「いいこと聞いた」「やるなら徹底的に」 - Togetter
左利きのイギリス人「これまで使用してきた万年筆はどれも思うように使えませんでした」→日本企業の“全方向対応のペン先”を備えた商品によって状況が変わった - Togetter
無印良品が女性用下着にモデル着用写真を使用していることに批判の声があがるが、1年前にも同様の炎上があり「お客様からの声で」と公式回答が出されている - Togetter
「TPOをわきまえないのはオシャレでもなんでもない」プルデンシャル生命の記者会見、服装が謝罪の場に相応しくないことに驚きの声→不祥事での会見、手本はコレ？ - Togetter
「ボンボンドロップシール」が小中学生女子の間で人気爆発、発売から１年半で１千万枚突破…人気の一因に母親世代になった「平成女児」？ : 読売新聞
しかし何で、誰も宗教法人が非課税なことに文句を言わないんだろうな。真っ先に改善するべき不平等の代表格だと思うが→「普通に課税するべき」 - posfie
わりとガチで、明治政府の判断ミスでは？と思っていた。札幌を道都に選んだこと。— 函館イベント情報局 編集長 (@hakoeve_info) 2026年1月25日
本来、大都市は人が住みやすい場所にしか育たない。
年間5mも雪が降るまちに200万人都市が成立した札幌は、世界で唯一の例。ただ、積雪の弊害も多い。…
渋谷駅の旅行者に警告しておくが、荷物を抱えて地上に出たければB2出口だけは避けろ。エスカレーターがあるので安心して乗ると途中から階段だけになる。話が違うと思って引き返そうにも下りのエスカレーターというものが存在しないため重い荷物を階段で運ぶしかない。設計者の底知れぬ悪意を感じる— ヲノサトル (@wonosatoru) 2026年1月23日
日本語と英語で言っていることが真逆だが、JAL大丈夫か？ https://t.co/xbqWO6h2Oz— 彷徨えるマグロ (@Wandering_tuna) 2026年1月23日
はじめてXでお知らせします。— 日本乗馬普及協会 (@nihonjoba) 2026年1月23日
走り終えた競走馬たちの「その後」を追ったドキュメンタリー映像を製作しました。
取材したのは、4組の人馬です。
公開は1週間後。
これからその概要を少しずつお知らせしていきます。 pic.twitter.com/mLW7YYs66G
【高野山スキー場（通称）をご利用の皆様へ大切なお願い】— 高野山 総本山金剛峯寺【公式】 (@Koya_Kongobuji) 2026年1月26日
過日からの積雪により、多くの方に高野山スキー場（通称）を楽しんでいただいています。
しかし残念なことに、ゴミの放置が散見されます。… pic.twitter.com/U4ZKnCiN4I
東横イン、アパホテルなどのまともな品質基準のホテルを若いうちから使うと、それ以下の古い・安い・現金オンリーのホテルは使えなくなってしまう？ - Togetter
「副鼻腔の収納力が怖い」風邪引いて鼻うがいしたら、手のひらにひと掬いくらいの粘液が...コロナ、副鼻腔炎の治療でも大量の膿が出た経験談が集まる - Togetter
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
原稿の確認依頼を行ったところ先方から「Geminiはこう言っています」とAIのコピペ修正案が送られてきて衝撃を受けた→「世に出てない原稿をAIに食わせたって事だよな...」 - Togetter
ライブ配信10分で4千冊完売「書籍紹介動画」は出版界の救世主か 熱量で視聴者を書店へ - 産経ニュース
X！！お前も配信を聞け！！— 涼海ネモ🌚ななしいんくꐕ (@Nemo_Suzumi) 2026年1月25日
なりません！！！！！！ pic.twitter.com/of0uyCyUC8
落としたiPhoneが見知らぬ場所に...位置を追跡して音を鳴らす機能を使うとカフェ内の男のかばんから音が→店を出ようとした男に問い詰めると「これから警察に届けようと思ってた」 - Togetter
合法的な手段で視聴する方法がないコンテンツをどうすればいいのか問題「映像にも国立図書館みたいなものが欲しい」 - Togetter
ＡＩ専門人材が２０４０年に３３９万人不足、東京などに偏在…経産省公表へ : 読売新聞
【レビュー】“物理”デュアルアクションキーボード「Hesper64(100)」を約3週間使った結果 - PC Watch
『5分文庫』というキンドルで読める海外短編小説集がなかなか良い。 - ねじまき日記
ソフトウェア開発で「なぜなぜ分析」はアンチパターン - 勘と経験と読経
なぜ、Spotifyは音楽では「ケチ」に見え、ポッドキャストでは「金をばら撒いている」ように見えるのか。この違和感は、単なる偶然でも、企業倫理の差でもない。結論から言えば、Spotifyは一貫して合理的で、冷酷なまでにビジネスに忠実。…— 蒼井聡児 aoi soji｜中尺思考 (@aoismith2nd) 2026年1月24日
Xはさっさと 「わかる～！」だの「確かに！」だの— 平野耕太 (@hiranokohta) 2026年1月26日
「☺☺☺」だの「確かにそうですね！」だの
「メッチャわかる～～」だのが文頭についた
外国人のリプを自動的に削除する機能か
送ってきた奴の自宅に暴れ牛が突っ込んでくる機能をつけろ
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
加藤一二三伝説は永遠に…デビュー戦で藤井聡太四段がパニックに陥った再開前の▲４六銀、滝を止めたり鰻を食べ続けたり「うひょー」な生き方を貫いた８６年［指す将が行く］ : 読売新聞
たくさんのご反響をいただきありがとうございます。— Whirlpool公式＠最終作 Relirium_5/29発売予定 (@Whirlpool_soft) 2026年1月23日
一旦今は多くは語らず、簡潔にお知らせいたします。
・ブランド20周年＆最終作の発表です
・1/27(火)にゲーム本編のサイトページを公開予定です
・弊社代表より、改めてのご挨拶もその際にさせていただきます…
【虫注意】購入したポケモンカードに謎の模様が入っているという報告が相次ぐ→有識者らの指摘によって明らかになった正体に「本当にきしょい」「ゾワゾワした」 - Togetter
【著者インタビュー】ミリタリー通、ロシア通で知られる漫画家・速水螺旋人先生に『ロージナ年代記』制作秘話と創作の原点を伺いました。｜ほんらぼ powered by インプレスグループ
心の叫び pic.twitter.com/EJqyOpGh0s— きょうさる (@kyouen2) 2026年1月22日
楽しい就活 pic.twitter.com/RHjrUj17uS— きょうさる (@kyouen2) 2026年1月24日
2026年1月24日
ごんたのもちつき pic.twitter.com/wCyMtjmppd— オイル富🪤 (@takara_o_takara) 2026年1月24日
異世界で見つかった謎の石板（0/2） pic.twitter.com/hNvrczMTfQ— 一智和智 【便利屋斎藤さん、異世界に行く】アニメ化 (@burningblossom) 2026年1月25日
Steam Deck持て余してる奴、結局リモートプレイに移行したほうがQoL上がる説 - SANOGRAPHIX Blog
駅で「入試は1番だったけど自己中・協調性ゼロ…」という会話が聞こえてきて、いたたまれない気持ちになって気を揉んでいたところ、「だから爆豪はサァ」と続く - Togetter
あの日の約束が、未来(ぼくら)を変えた─— 映画『君と花火と約束と』公式 (@kimi_hana_movie) 2026年1月24日
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
アニメーション映画化決定！
‧ ₊˚ 映画『君と花火と約束と』˚₊ ‧
超ティザービジュアル解禁🎆#映画きみはな
佐藤勝利(timelesz) 原菜乃華
✨2026年7月17日(金)公開決定✨ pic.twitter.com/3NJFfEYc8o
アニメ映画「君と花火と約束と」
映画『君と花火と約束と』超特報【7月17日(金)公開】 - YouTube
【日本語版】 『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』 ヨッシー公開映像 - YouTube
【字幕版】 『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』 ヨッシー公開映像 - YouTube
高校時代、｢日本には行ったことがないがアニメを観て日本語を学んだ｣という外国人の友人がいて、｢フン…くだらない｣｢やれやれだぜ｣みたいな日本語を多用していて面白かった - Togetter
TVアニメ「ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なＪＫの話」ティザーPV - YouTube
TVアニメ『勇者パーティを追い出された器用貧乏』ノンクレジットエンディング｜Nowlu「sukuu」 - YouTube
劇場先行版『NEEDY GIRL OVERDOSE -OVERTURE-』予告｜2026.03.06［Fri］公開 - YouTube
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』鬼応援上映の教え - YouTube
アニメ「DARK MOON -黒の月: 月の祭壇-」ノンクレジットエンディング映像【ENHYPEN「Fatal Trouble」】 - YouTube
TVアニメ『真夜中ハートチューン』OPENING MOVIE | 星街すいせい「月に向かって撃て」 - YouTube
TVアニメ『真夜中ハートチューン』ENDING MOVIE | Soala「声の軌跡」 - YouTube
TV アニメ『淡島百景』第2弾PV【2026年4月よりフジテレビほかにて、TVアニメ放送開始】 - YouTube
2026年4月よりTOKYO MX、BS朝日にて放送決定！『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』第1弾PV - YouTube
アニメーション映画『クスノキの番人』主題歌「傍らにて月夜」アニメ版MV - YouTube
【原神】ストーリームービー「堕ちる偽月」 - YouTube
【原神】ストーリームービー「三月よ、再び」 - YouTube
『The Sims 4』 Royalty & Legacy | 貴族ゲームプレイ公式トレーラー - YouTube
『CODE VEIN II』Character Creator Demo紹介トレーラー - YouTube
【原神】月の在処へオフラインイベント 特別ムービー - YouTube
暗殺しようとしたら大統領が強すぎた。— ヤンマガ新人賞@読み切り毎日投稿！ (@yanmaga_new) 2026年1月23日
『トップマン』（1/17） pic.twitter.com/OZqcy23Ya2
僕、この「School Days」のアニメ最終回の上映会に参加したんですけど、未開封って条件はなかった気がするんですよね— かーずＳＰ(ニュースブログ運営＆フリーライター) (@karzusp) 2026年1月25日
二本目を購入した記憶がないもんで…家にあったゲームをそのまま持っていって、それが入場パス代わりだったという
ちなみに夜遅くだったので、終電ギリギリでした、良い思い出ｗ https://t.co/W4QGy8RE2K
なかよし pic.twitter.com/tIlNNlX857— はざき (@hazakiii_57) 2026年1月24日
2026年1月24日
https://t.co/E7LnVNUqCl pic.twitter.com/tUhIxDgHdO— 藤田和日郎 (@Ufujitakazuhiro) 2026年1月24日
https://t.co/E7LnVNUqCl pic.twitter.com/879Rif5k1X— 藤田和日郎 (@Ufujitakazuhiro) 2026年1月24日
かわいいキャラをこうしなければ気が収まらないフヂタが…正しいのか…世に問うてみるしかもう…方法がないのか…⁉︎— 漫画家島本和彦 (@simakazu) 2026年1月25日
#100マン pic.twitter.com/Y1CsMBq8JQ
ある週刊漫画が、「あと１話で打ち切り」と宣告されました。読者のためにももう少し話を畳む時間を・・・と求めましたが認められません。困った漫画家はある日、フリーランス法第１６条を知りました。… https://t.co/3Ca095eXVA— 師走トオル (@SiwasuToru) 2026年1月24日
今日もメリュジーヌに心奪われてますらくがき pic.twitter.com/ueGkCZ6HJw— 幸宮チノ (@chino_y) 2026年1月25日
メリュジーヌ全員かわいいな…困るな……のチョークらくがき pic.twitter.com/iO6krNGkRB— 幸宮チノ (@chino_y) 2026年1月24日
2026年1月23日
射撃系の機体に乗ってて一見クールな皮肉屋だけど熱い魂を持ち 悲しい恋愛をしたガンダムキャラ三銃士 pic.twitter.com/zYUxzVrN2i— disくん (@discoveryYUTA) 2026年1月23日
わぁー、これは懐かしい❣うれしいです♪— 上北ふたご (@kamikitafutago) 2026年1月26日
スタジオぴえろさんの版権物。特にセイカノート関連をいろいろ描かせていただいていました。
ぬりえ、きせかえ、キルキルファッションetc.楽しみながら勉強になりました♪
❤魔法の天使クリィミーマミ
❤魔法の妖精ペルシャ
❤魔法のスターマジカルエミ… https://t.co/28csXs0N1i
📣— コントレール CONTRAIL｜Animation Studio (@CONTRAIL_info) 2026年1月26日
𝐖𝐎𝐑𝐊𝐒 𝐍𝐄𝐖𝐒
▹┈#片渕須直 監督最新作
短編アニメーション
『#ふくふくの地図 』
キービジュアル解禁🧩🌀
┈◃
＊.｡.迷いながら歩く
福島での不思議︎︎旅.｡.＊
𝟐𝟎𝟐𝟔.𝟑.𝟓(木)公開決定🎬
続報をお楽しみに🎷https://t.co/PvrVc6wRWi pic.twitter.com/Wy79KbzKw4
「本物」とは何か——セル画取引についての覚え書き | 六方のブログ
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
なぜ日本の屋根付きスタジアムの芝生管理が苦戦を強いられるのか？プレミアリーグとの違いはどこにある？
／— 大阪国際女子マラソン (@owm_ktv) 2026年1月25日
第45回 #大阪国際女子マラソン🏃
ゴール速報！！
＼
1位 #ステラ・チェサン 選手
2位 #ベダトゥ・ヒルパ 選手
3位 #ウォルケネシュ・エデサ 選手
4位 #矢田みくに 選手
矢田選手のゴールタイムは２時間19分57秒
国内日本人２人目の２時間20分切り & #初マラソン日本人最高記録 更新！！… pic.twitter.com/k7P6flFmQi
【第45回 #大阪国際女子マラソン 】— 大阪国際女子マラソン (@owm_ktv) 2026年1月25日
日本人トップでゴールした #矢田みくに 選手
⭐国内日本人２人目の２時間20分切り
⭐初マラソン日本人最高記録 更新！
おめでとうございます✨
インタビューのダイジェスト映像を大公開！ pic.twitter.com/dlEchDO2bg
これじゃちゃんと意味が伝わらないので言わせてもらいます。… https://t.co/aLPMSPTOUp— ヤーレンズ 楢原 (@narahara_j) 2026年1月24日
◆新商品（衣・食・住）
(PDFファイル)爽やかなマスカットの香りと清涼感で“息スッキリ”！「クロレッツ XP クリアマスカット」2月2日（月）より全国で販売開始
