2026年1月22日のヘッドラインニュース

Happy Hacking Keyboardが輪島塗工房「大徹八井漆器工房」とのパートナーシップのもと、HHKB Professionalシリーズ専用「漆塗キートップ」をPFUダイレクトで2026年1月22日(木)に発売しました。

HHKBは2006年に輪島塗をキートップに施した「HHKB Professional HG Japan」を商品化して以来、日本の伝統工芸とIT技術の融合に取り組んでおり、この「漆塗キートップ」はこれまでの系譜を受け継ぐ新たな取り組みとなっています。ラインナップとしては、「黒漆」と「溜塗」の2色で、「Escキー」「Controlキー」「Escキー＆Controlキーのセット」の3つの組み合わせがあります。価格はEscキーが税込2万2000円、Controlキーが税込2万4200円、2キーセットが税込4万4000円です。

＜輪島塗×HHKB＞伝統工芸とIT技術が融合した「HHKB漆塗キートップ」を発売開始 | PFU
https://happyhackingkb.com/jp/news/2026/news20260122.html

HHKB,キートップセット,Professional,漆塗｜メーカー公式通販サイト【PFUダイレクト】
https://www.pfudirect.jp/view/category/hhkb-keytopset-pro-urushi

◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
第5回 「地球最後のナゾ」、土を人工的につくってみよう | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト

東京湾でスナメリの大群を撮影　調査の「空白地」だった羽田空港の沖 [東京都]：朝日新聞


◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
【速報】トランプ氏、欧州8カ国への関税撤回を表明|47NEWS（よんななニュース）

トランプ氏、ダボス会議でグリーンランドを「アイスランド」と混同 何度も言い間違え　写真7枚　国際ニュース：AFPBB News

トランプ氏、グリーンランド「大枠合意」　武力行使否定・関税撤回 | ロイター

トランプ大統領「ダボス会議」で演説 NATO貢献見返りにグリーンランドの領有主張か | NHKニュース | トランプ大統領、アメリカ、グリーンランド

トランプ大統領 “欧州8か国への新たな関税措置実施せず” | NHKニュース | トランプ大統領、関税、EU

トランプ氏｢グリーンランド関税｣見送り　NATOと合意枠組み構築 - 日本経済新聞

トランプ大統領、演説でグリーンランドとアイスランドを混同 | 毎日新聞

グリーンランド、最大10億ドル　プーチン大統領試算、米購入なら|47NEWS（よんななニュース）

トランプ氏、グリーンランド巡る対欧関税撤回　「ＮＡＴＯと大枠で合意」 | ロイター

「頭がよくないと、お金をあげませんってことですか」脳性まひの男性が問う　生活保護「補償」が突き付けた命の格差：東京新聞デジタル

山本太郎に関する重要なお知らせ（2026年1月21日） - YouTube




尿から覚醒剤成分、被告も認めたけど無罪　裁判官が問題視したのは… [福岡県]：朝日新聞

殺人罪で死刑判決のハンセン病患者　70年前の特別法廷に残った疑問 [熊本県]：朝日新聞

NYダウ588ドル高、トランプ氏関税撤回で　「TACOトレード」再び - 日本経済新聞

特殊詐欺被害金、中国富裕層の不動産購入費用にあて資金洗浄か　中国人指示役ら女3人逮捕 - 産経ニュース

常連客限定 「 裏メニュー 」 生の牛レバー, 客が持ち帰って警察に提出… 飲食店経営者 を容疑で逮捕 : 読売新聞

常連客限定の“裏メニュー”牛の「生レバー」提供か　飲食店経営者を逮捕「客から要望があれば提供していた」　滋賀・豊郷町 | MBSニュース

川口でトルコ国籍の男、バイクの19歳男性をはねて死なせ逮捕「間違いない」29歳解体業 - 産経ニュース

高市首相を短命トラス氏と比較　ドイツ紙、債券市場「狂乱」 | NEWSjp

銃撃事件が契機　旧統一教会巡る解散命令請求　今春にも高裁判断か | 毎日新聞

再稼働の柏崎刈羽原子力発電所6号機 制御棒引き抜く作業中に不具合で原子炉を停止すると発表 東京電力 | NHKニュース | 原発、新潟県、原子力規制委員会

時速194キロ死亡事故、二審は危険運転認めず　懲役4年6カ月判決：朝日新聞

平塚浩司裁判長は危険運転の成立を認めて懲役8年（求刑懲役12年）とした一審・大分地裁判決を破棄。「自車線で直進を続けていた」として危険運転致死を認めず、過失運転致死罪を適用し、懲役4年6カ月の判決を言い渡した。


みらい 衆議院選挙の公約発表 “子どもの数にあわせて親の税金安くする「子育て減税」導入を” | NHKニュース | 衆議院選挙、選挙

原口一博氏ギブアップ「ゆうこく連合」政党要件満たせず「私の力不足」安野貴博氏にラブコールも - 政治 : 日刊スポーツ

前日再稼働の柏崎刈羽原発6号機、原子炉停止へ　東電、作業中に警報：朝日新聞

警察庁「ローン・オフェンダー」情報センター設置 衆院選向け | NHKニュース | 衆議院選挙、安倍晋三元首相 銃撃、選挙

KADOKAWA前会長に有罪判決　東京五輪汚職で6900万円贈賄罪 | 毎日新聞

大阪知事選はフライング衆院選か　知事候補出さない政党は活動禁止　続く維新の独り相撲 - 産経ニュース

イラン「反政府デモで3117人が死亡」当局が初公表 | NHKニュース | イラン

旧統一教会、存立の瀬戸際に　解散命令、年度内にも高裁判断―安倍元首相銃撃：時事ドットコム

食料品の消費税ゼロ化「やると決まったわけではない」と政府高官は語った…当の自民党内でも「実現しない」と：東京新聞デジタル

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）






ヘルプマークを付けて電車の優先席に座ってたら、高齢者に「どかんかい」と肩を小突かれ、動悸と吐き気が凄くて次の駅で降りた… ヘルプマークって付けない方がいいのかな？ - Togetter

ダムの住み込み管理人募集、2人で月25万、家賃光熱費タダ、兼業可…この条件どう？「引きこもりには最高」「そんなに美味しい仕事じゃない」 - Togetter

最近やたら『個人の頑張り』に対して評価を求める人が多いが、世の中は「頑張ったら頑張っただけ報われて、自分の求める評価が返ってくるシステム」にはなってない - Togetter

企業努力のおかげで『安かろう悪かろう』みたいな事は実はそんなにないが、安いウィンナーと安いラップと安いイヤホンは買ったら後悔する - Togetter

「蘇我馬子」「蘇我蝦夷」「蘇我入鹿」の「蝦夷は野蛮人」で「馬鹿」と「入子」も悪い文字に見えて明らかに不自然に思う…実はそもそもそんな悪い文字ではない - Togetter

仕事できない人たちを見てて気付いたんだけど『動きが鈍くて仕事が遅い』ではないっぽいし、自分もそうだった - Togetter

「身内から刺されとる」「被害者が出る前に発覚して良かった」生の牛レバーを提供した飲食店経営者が逮捕、その決め手は一人の常連客がきっかけだった - Togetter

住所をコレにしてからスッと届くようになった「そうか こういうのも書いていいのか」「配達する側からしたらすごく助かる」 - Togetter

授業中に騒ぐ児童へ注意しない一方で注意した児童へ静かにするよう指導、更にその児童を教卓の下に入れたら不登校に...114万円の賠償命令が出たが教師側の意見も聞きたい - Togetter

アメリカの友人がどれだけ寒くてもTシャツにダウンジャケットで過ごしてて、真似してみたら快適だった「ただしここには気をつけてくれ」 - Togetter


◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
弊社利用システムへの不正アクセスに関する調査結果のご報告 | 株式会社ジモティー

インドの航空会社を酷評する動画を投稿した日本人旅行系YouTuberに批判が殺到、インドの現地紙も次々と怒りの記事を公開… 「日本人から人種差別を受けた」との声も - Togetter

物流現場で頭上を通るコンベアを内製して、作業時間を300秒から17秒に削減した話 - MonotaRO Tech Blog

【特集】「ラズパイでIP-KVM自作して」の依頼を華麗にスルーして「NanoKVM Pro」を推したい理由 - PC Watch

エンジニアが自宅野菜サーバーを運用して得られた、IoTの「収穫」 - Findy Media | IT/Webエンジニアの転職・求人サイトFindy – GitHubからスキル偏差値を算出

KindleストアでDRMフリーの本は“その他のフォーマット”でもダウンロード可能になった――が、そもそもDRMフリーの本かどうかをユーザーが購入前に知る手段はいまのところなさそう | HON[.]jp News Blog

昔ながらの和室に数千万円するハイエンドなクソデカオーディオ機材が鎮座している画像に脳を焼かれる人々「どうぶつの森？」「家破壊できそう」 - Togetter

「オーストラリアでは被害者が自死してた...」SNSでかわいい子から「付き合おう」とDMで言われ、そのまま裸の写真を送信、脅されて金を取られるケースが怖い - Togetter

◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
ｽﾋﾟｷで見るソートアルゴリズム - ニコニコ動画




【推しの子】第3期ノンクレジットオープニング｜ちゃんみな「TEST ME」 - YouTube


【アマテ・ユズリハ×閃光のハサウェイ】クロスオーバーPV│『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』1月30日公開 - YouTube


【振り返り】これまでの『閃光のハサウェイ』│Previously on Mobile Suit Gundam HATHAWAY - YouTube


100年後も、漫画やアニメはぼくらを救ってくれるだろうか？【STOP！海賊版】 - YouTube


【推しの子】第3期ノンクレジットエンディング｜なとり「セレナーデ」 - YouTube


【メダリスト】放送直前振り返り～ミケのツンデレ集～│TVアニメ2期1/24(土)より放送開始！劇場版2027年公開決定！ - YouTube


「プリズム輪舞曲」予告編 - Netflix - YouTube


『姫騎士は蛮族の嫁』TVアニメ メインPV第2弾｜《2026年4月放送開始！》 - YouTube


「ヴァーチャルカメラスタジオ」コンセプト映像 ／『エヴァンゲリオン』シリーズ初のフェス『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』 - YouTube


TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』ティザーPV｜2026.07 ON AIR - YouTube


TVアニメ「エリスの聖杯」ノンクレジットOP映像公開 | TBS系28局・BS11にて放送中！ - YouTube


TVアニメ「エリスの聖杯」PV第3弾公開！ - YouTube


TVアニメ「綺麗にしてもらえますか。」ノンクレジットOP | ゆう。「綺麗。」 - YouTube


TVアニメ「綺麗にしてもらえますか。」PV第2弾 - YouTube














TVアニメ「ワールド イズ ダンシング」アニメ化決定PV ｜ 2026年夏放送開始 - YouTube




ANYCOLOR、自社株買い50億円　株主還元を強化 - 日本経済新聞



TVアニメ『魔王の娘は優しすぎる!!』第3話挿入歌｜ドゥ(CV.久野美咲) & サティ(CV.伊藤彩沙)「イタズラタイム」 - YouTube


【キラ・ヤマト×閃光のハサウェイ】クロスオーバーPV | 『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』1月30日公開 - YouTube


【ドリフトスピリッツ】　MFゴーストコラボ記念PV　第1弾 - YouTube


【体験版配信中】『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』ロンチトレーラー｜Nintendo Switch™ 2 版 / Xbox Series X|S版 - YouTube


【原神】ストーリームービー「世界の変数」 - YouTube


『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』体験版トレーラー【2026年2月12日発売】 - YouTube


『エレバン シャドウ・レガシー』発売日告知トレーラー - YouTube


大型DLC『真・三國無双 ORIGINS　夢幻の四英傑』ローンチトレーラー - YouTube


『電気街の喫茶店』新規コラボ紹介 - YouTube


『電気街の喫茶店』Nintendo Switch版 トレーラー - YouTube


『バブルガム ギャラクシー』 - アナウンス & 発売日発表トレーラー - YouTube


『コウヤタクハイビン』 - Launch Trailer | PS5® Games - YouTube


『ストリートファイター6』アレックス（Alex）ゲームプレイトレーラー - YouTube


餓狼伝説CotW｜Legend Edition ローンチトレーラー - YouTube


『花緑青が明ける日に』主題歌入り本予告｜3.6 (Fri) ❉ - YouTube




【第5回CeVIOクリエイト祭】カップヌードルを作る【すずきつづみ】 - ニコニコ動画



ジャパリパークに放り出された時に生き残る方法４選 - ニコニコ動画


「見て！ さざらしちゃんとつづざらしちゃんが踊ってるよ！ かわいいね！」【VOICeVI劇場】 - ニコニコ動画


◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）


へぇ、羽生くんがスケートリンクに寄付かぁ、さすがだなぁ… 54,205,800円！？「さすがレジェンド」「なかなか出来ることじゃない」 - Togetter

《歌舞伎・中村鶴松が泥酔トイレ蹴りで逮捕》「うちじゃないです」問題起きたケバブ店も口をつぐんで…関係者が明かす“中村屋と浅草”ならではの事情｜NEWSポストセブン

◆新商品（衣・食・住）
おいしくカラダを整えたい方を応援する「野菜生活100 Smoothie」シリーズに新フレーバー登場！ “アサイー＆ベリーmix”“バナナ＆アーモンドmix”を新発売、“グリーンスムージー”もリニューアル｜カゴメ株式会社

