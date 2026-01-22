2026年1月22日のヘッドラインニュース
Happy Hacking Keyboardが輪島塗工房「大徹八井漆器工房」とのパートナーシップのもと、HHKB Professionalシリーズ専用「漆塗キートップ」をPFUダイレクトで2026年1月22日(木)に発売しました。
HHKBは2006年に輪島塗をキートップに施した「HHKB Professional HG Japan」を商品化して以来、日本の伝統工芸とIT技術の融合に取り組んでおり、この「漆塗キートップ」はこれまでの系譜を受け継ぐ新たな取り組みとなっています。ラインナップとしては、「黒漆」と「溜塗」の2色で、「Escキー」「Controlキー」「Escキー＆Controlキーのセット」の3つの組み合わせがあります。価格はEscキーが税込2万2000円、Controlキーが税込2万4200円、2キーセットが税込4万4000円です。
＜輪島塗×HHKB＞伝統工芸とIT技術が融合した「HHKB漆塗キートップ」を発売開始 | PFU
https://happyhackingkb.com/jp/news/2026/news20260122.html
HHKB,キートップセット,Professional,漆塗｜メーカー公式通販サイト【PFUダイレクト】
https://www.pfudirect.jp/view/category/hhkb-keytopset-pro-urushi
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
「願いをかけた星が既に死んでいる可能性」について天文学者が解説 - GIGAZINE
コーヒーを飲む習慣は認知症リスク低下に関連しているが無糖＆カフェイン入りでないとダメ - GIGAZINE
生成AIを利用して書かれた第170回芥川賞受賞の九段理江「東京都同情塔」が海外でも話題に - GIGAZINE
炭酸飲料を冷たいまま持ち歩ける「真空断熱炭酸ボトル」の性能を確かめてみた - GIGAZINE
アメリカ国防総省が運営するスロットマシンはアメリカ軍の隊員から毎年約130億円以上を巻き上げている - GIGAZINE
世界で初めて発見された恐竜の「お尻の穴」の化石から分かる新事実とは？ - GIGAZINE
無料・著作権フリーで70万点以上の高解像度の絵画や芸術作品をアムステルダム国立美術館が公開中 - GIGAZINE
トランプ氏が退任間際に大量恩赦・減刑した全143人のリストはこんな感じ - GIGAZINE
女性研究者の減少は「性差別」だけではないという主張 - GIGAZINE
新発見の「古代のストーンサークル」は実は1990年代製だった - GIGAZINE
ゲームの売り上げを丸ごと持ち逃げされた開発スタジオが打った起死回生の一手とは？ - GIGAZINE
「9000年前のティーンエイジャー」の顔を骨格から詳細に復元、見た目はこんな感じ - GIGAZINE
音を使って深い眠りへ誘い、記憶力を高める方法 - GIGAZINE
「感動させてやろうという意識を過剰に持たない方がよい」、映画「深夜食堂」の松岡錠司監督インタビュー - GIGAZINE
切断された「足」がInstagramアカウントを開設、人生を楽しむ - GIGAZINE
Googleを創った最初の社員の21人は今どこで何をしているのか？ - GIGAZINE
おばあちゃんが最期に残し20年間も未解決だった謎の暗号がネットの集合知によって爆速で解明へ - GIGAZINE
納豆を424回も混ぜまくって美食家レベルの納豆を簡単に実現できる「魯山人納豆鉢」を使ったらいつもの納豆が完全に別次元へ - GIGAZINE
∀ガンダムのデザインがどのように生まれたかの過程を収めた「MEAD GUNDAM」 - GIGAZINE
「目指すはラーメン界の東大」と豪語する徳島「ラーメン東大」の昼の姿「徳島つけめん東大」でつけめんを食べてきました - GIGAZINE
「乗れるロボットが作りたい」、スコープドッグを作り出した鉄アーティスト・倉田光吾郎さんにインタビューしてきました - GIGAZINE
Yahoo!ビデオキャストがサービス停止、利用者はzoomeとニコニコ動画へ - GIGAZINE
猫のカメラマンが撮影してきた写真いろいろ - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
なんか男のおしっこ事情について女性側の知識が浅いっぽい投稿をよく目にするな— mann (@iimannamii) 2026年1月21日
いいかい
①おしっこブースに入る前に、隣のブースにいる人に「よろしくお願いします！」と大きな声で挨拶をする
友人に「この絵の構図、徳川家康三方ヶ原戦役画像からパクったでしょ！」って理不尽に責められた絵です。 pic.twitter.com/W1PnWncLSu— 宇城はやひろ (@hayhironau) 2026年1月21日
この凹凸の合致具合、かつてはひとつの大陸だったのでは？ pic.twitter.com/1TlZKMfr0L— 🎈 (@HOKAN_YP) 2026年1月21日
うっふ〜〜〜〜ん♡— やまと⛷滑走11日 (@yamato_1413) 2026年1月21日
文化財課よぉ〜〜〜ん♡
現場で埋蔵文化財が出土したから、
即座にマンション工事を中止してぇ〜〜〜ん♡
調査期間は半年以上よぉ〜〜〜ん♡
うっふ〜〜〜〜ん♡
固定資産税課よぉ〜〜〜ん♡
1月1日現在更地になるから、住宅用地特例外して約4倍の税金もらうわよ〜〜〜〜〜〜ん♡ https://t.co/DzJvlwTvkH
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
第5回 「地球最後のナゾ」、土を人工的につくってみよう | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト
東京湾でスナメリの大群を撮影 調査の「空白地」だった羽田空港の沖 [東京都]：朝日新聞
そもそも玄奘三蔵は７世紀の唐の人で敵国のウイグル（当時は西突厥）の中を通過するというとんでもない発想がやばそうなんですが、僧侶だと許されるのかもしれません。— Asahiko Takahashi (@AsahikoT) 2026年1月21日
それでもヤバすぎなので途中の高昌国王（トルファン）は他の国王に保護・援助を求める文書を持たせてるんです。… https://t.co/BaIxDgh9Oh
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
【速報】トランプ氏、欧州8カ国への関税撤回を表明|47NEWS（よんななニュース）
トランプ氏、ダボス会議でグリーンランドを「アイスランド」と混同 何度も言い間違え 写真7枚 国際ニュース：AFPBB News
トランプ氏、グリーンランド「大枠合意」 武力行使否定・関税撤回 | ロイター
トランプ大統領「ダボス会議」で演説 NATO貢献見返りにグリーンランドの領有主張か | NHKニュース | トランプ大統領、アメリカ、グリーンランド
トランプ大統領 “欧州8か国への新たな関税措置実施せず” | NHKニュース | トランプ大統領、関税、EU
トランプ氏｢グリーンランド関税｣見送り NATOと合意枠組み構築 - 日本経済新聞
トランプ大統領、演説でグリーンランドとアイスランドを混同 | 毎日新聞
グリーンランド、最大10億ドル プーチン大統領試算、米購入なら|47NEWS（よんななニュース）
トランプ氏、グリーンランド巡る対欧関税撤回 「ＮＡＴＯと大枠で合意」 | ロイター
「頭がよくないと、お金をあげませんってことですか」脳性まひの男性が問う 生活保護「補償」が突き付けた命の格差：東京新聞デジタル
山本太郎に関する重要なお知らせ（2026年1月21日） - YouTube
本日、東北財務局から、福島県警察に対して、いわき信用組合（本店：福島県いわき市）に係る虚偽報告及び虚偽答弁について、告発が行われました。https://t.co/LC734llCE3— 金融庁 (@fsa_JAPAN) 2026年1月21日
先日の投稿に対して、予想をはるかに上回る、数多くの心温まるコメントをいただきました。— 菅 義偉 (@sugawitter) 2026年1月21日
政治家冥利に尽きる、幸せな政治家人生だったと実感しています。
ゼロからスタートしても総理大臣を務めることができる。これからもそういう国であってほしいと思います。
改革はまだまだ道半ばです。… https://t.co/clwZAq1ws7 pic.twitter.com/1yfPdels2y
尿から覚醒剤成分、被告も認めたけど無罪 裁判官が問題視したのは… [福岡県]：朝日新聞
殺人罪で死刑判決のハンセン病患者 70年前の特別法廷に残った疑問 [熊本県]：朝日新聞
NYダウ588ドル高、トランプ氏関税撤回で 「TACOトレード」再び - 日本経済新聞
特殊詐欺被害金、中国富裕層の不動産購入費用にあて資金洗浄か 中国人指示役ら女3人逮捕 - 産経ニュース
常連客限定 「 裏メニュー 」 生の牛レバー, 客が持ち帰って警察に提出… 飲食店経営者 を容疑で逮捕 : 読売新聞
常連客限定の“裏メニュー”牛の「生レバー」提供か 飲食店経営者を逮捕「客から要望があれば提供していた」 滋賀・豊郷町 | MBSニュース
川口でトルコ国籍の男、バイクの19歳男性をはねて死なせ逮捕「間違いない」29歳解体業 - 産経ニュース
高市首相を短命トラス氏と比較 ドイツ紙、債券市場「狂乱」 | NEWSjp
銃撃事件が契機 旧統一教会巡る解散命令請求 今春にも高裁判断か | 毎日新聞
再稼働の柏崎刈羽原子力発電所6号機 制御棒引き抜く作業中に不具合で原子炉を停止すると発表 東京電力 | NHKニュース | 原発、新潟県、原子力規制委員会
時速194キロ死亡事故、二審は危険運転認めず 懲役4年6カ月判決：朝日新聞
平塚浩司裁判長は危険運転の成立を認めて懲役8年（求刑懲役12年）とした一審・大分地裁判決を破棄。「自車線で直進を続けていた」として危険運転致死を認めず、過失運転致死罪を適用し、懲役4年6カ月の判決を言い渡した。
みらい 衆議院選挙の公約発表 “子どもの数にあわせて親の税金安くする「子育て減税」導入を” | NHKニュース | 衆議院選挙、選挙
原口一博氏ギブアップ「ゆうこく連合」政党要件満たせず「私の力不足」安野貴博氏にラブコールも - 政治 : 日刊スポーツ
前日再稼働の柏崎刈羽原発6号機、原子炉停止へ 東電、作業中に警報：朝日新聞
警察庁「ローン・オフェンダー」情報センター設置 衆院選向け | NHKニュース | 衆議院選挙、安倍晋三元首相 銃撃、選挙
KADOKAWA前会長に有罪判決 東京五輪汚職で6900万円贈賄罪 | 毎日新聞
大阪知事選はフライング衆院選か 知事候補出さない政党は活動禁止 続く維新の独り相撲 - 産経ニュース
イラン「反政府デモで3117人が死亡」当局が初公表 | NHKニュース | イラン
旧統一教会、存立の瀬戸際に 解散命令、年度内にも高裁判断―安倍元首相銃撃：時事ドットコム
食料品の消費税ゼロ化「やると決まったわけではない」と政府高官は語った…当の自民党内でも「実現しない」と：東京新聞デジタル
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
困ったことがあります。— ランドリーアシスト アグリアシスト コイン精米所 (@omitamacoin) 2026年1月21日
昨日、点検中にした「水戸市けやき台もみすりコイン精米所」が、勝手に営業中に戻されていて困っています🙇
以前も同じようなことがありました。… pic.twitter.com/VezQ8ZDpfP
駿河屋さん— すーふぁみちゃん (@sfamichan) 2026年1月21日
私の荷物を誤発送して、現在どこかの郵便局に保管されてる模様。
お客様の方で確認してくださいってエスパーじゃないからむりだよドラエもーーん！
知る人ぞ知る、宮崎県ダムの住み込み管理人募集がまた出てる。灯台守ならぬダム守。2人ペア（夫婦or兄弟等）で月25万円。家賃光熱費タダ。業務は朝9時の気象観測と軽微な点検、ダムカード配布など。兼業可だから、テレワークの人すごくいいと思う！1月31日締め切り！https://t.co/DbRmat9fq4 pic.twitter.com/imODjxk9tm— みつはし「地図と地形でわかる 日本の川と流域外分水」発売中 (@sayu_mitsu) 2026年1月21日
満員電車で「降りまーすって」、平泳ぎみたいに降りたおばさんに対して、— ShoCurry @酔いどれ間借りカレーヤー (@ShokunShocurry) 2026年1月21日
「みんな降りますから」って、一喝し、
「都会慣れしてない田舎者はこれだから恥ずかしい」みたいなtweetを見た気がしたけど、
開くドアの前でダムを遡上する鮭がごとくに一旦降りずに踏ん張る奴がいるから、… pic.twitter.com/FbQrENnaQJ
バズったことで有名な竹島水族館のアクリルガラスへの警告文— 中野高志 (@DINOSAURIA1841) 2026年1月21日
ここだけじゃなく他の水族館や動物園で何気なく設置されてるアクリルガラスも高価なんだなと知るいい機会になった pic.twitter.com/BH3VqCZVJ5
ヘルプマークを付けて電車の優先席に座ってたら、高齢者に「どかんかい」と肩を小突かれ、動悸と吐き気が凄くて次の駅で降りた… ヘルプマークって付けない方がいいのかな？ - Togetter
ダムの住み込み管理人募集、2人で月25万、家賃光熱費タダ、兼業可…この条件どう？「引きこもりには最高」「そんなに美味しい仕事じゃない」 - Togetter
最近やたら『個人の頑張り』に対して評価を求める人が多いが、世の中は「頑張ったら頑張っただけ報われて、自分の求める評価が返ってくるシステム」にはなってない - Togetter
企業努力のおかげで『安かろう悪かろう』みたいな事は実はそんなにないが、安いウィンナーと安いラップと安いイヤホンは買ったら後悔する - Togetter
「蘇我馬子」「蘇我蝦夷」「蘇我入鹿」の「蝦夷は野蛮人」で「馬鹿」と「入子」も悪い文字に見えて明らかに不自然に思う…実はそもそもそんな悪い文字ではない - Togetter
仕事できない人たちを見てて気付いたんだけど『動きが鈍くて仕事が遅い』ではないっぽいし、自分もそうだった - Togetter
「身内から刺されとる」「被害者が出る前に発覚して良かった」生の牛レバーを提供した飲食店経営者が逮捕、その決め手は一人の常連客がきっかけだった - Togetter
住所をコレにしてからスッと届くようになった「そうか こういうのも書いていいのか」「配達する側からしたらすごく助かる」 - Togetter
授業中に騒ぐ児童へ注意しない一方で注意した児童へ静かにするよう指導、更にその児童を教卓の下に入れたら不登校に...114万円の賠償命令が出たが教師側の意見も聞きたい - Togetter
アメリカの友人がどれだけ寒くてもTシャツにダウンジャケットで過ごしてて、真似してみたら快適だった「ただしここには気をつけてくれ」 - Togetter
3年生ゼミで私の論文の批評をさせたのだが、「なぜ、文学作品を分析することによってそれが書かれた当時の社会についてわかるといえるのかがわからない」というきわめて本質的な疑問を提示した学生がいて教師冥利に尽きた。— desean takahashi (@desean97) 2026年1月21日
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
弊社利用システムへの不正アクセスに関する調査結果のご報告 | 株式会社ジモティー
インドの航空会社を酷評する動画を投稿した日本人旅行系YouTuberに批判が殺到、インドの現地紙も次々と怒りの記事を公開… 「日本人から人種差別を受けた」との声も - Togetter
物流現場で頭上を通るコンベアを内製して、作業時間を300秒から17秒に削減した話 - MonotaRO Tech Blog
【特集】「ラズパイでIP-KVM自作して」の依頼を華麗にスルーして「NanoKVM Pro」を推したい理由 - PC Watch
エンジニアが自宅野菜サーバーを運用して得られた、IoTの「収穫」 - Findy Media | IT/Webエンジニアの転職・求人サイトFindy – GitHubからスキル偏差値を算出
KindleストアでDRMフリーの本は“その他のフォーマット”でもダウンロード可能になった――が、そもそもDRMフリーの本かどうかをユーザーが購入前に知る手段はいまのところなさそう | HON[.]jp News Blog
昔ながらの和室に数千万円するハイエンドなクソデカオーディオ機材が鎮座している画像に脳を焼かれる人々「どうぶつの森？」「家破壊できそう」 - Togetter
「オーストラリアでは被害者が自死してた...」SNSでかわいい子から「付き合おう」とDMで言われ、そのまま裸の写真を送信、脅されて金を取られるケースが怖い - Togetter
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
ｽﾋﾟｷで見るソートアルゴリズム - ニコニコ動画
ハナミさん pic.twitter.com/xgqtIIhzKS— プリンアラモード🍮 (@Purin_a_La_Mode) 2026年1月21日
鎌倉女子です。— 小雨大豆（自主連載中） (@kosamedaizu) 2026年1月21日
かわいいですね。 pic.twitter.com/wM26oJscSN
【推しの子】第3期ノンクレジットオープニング｜ちゃんみな「TEST ME」 - YouTube
【アマテ・ユズリハ×閃光のハサウェイ】クロスオーバーPV│『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』1月30日公開 - YouTube
【振り返り】これまでの『閃光のハサウェイ』│Previously on Mobile Suit Gundam HATHAWAY - YouTube
100年後も、漫画やアニメはぼくらを救ってくれるだろうか？【STOP！海賊版】 - YouTube
【推しの子】第3期ノンクレジットエンディング｜なとり「セレナーデ」 - YouTube
【メダリスト】放送直前振り返り～ミケのツンデレ集～│TVアニメ2期1/24(土)より放送開始！劇場版2027年公開決定！ - YouTube
「プリズム輪舞曲」予告編 - Netflix - YouTube
『姫騎士は蛮族の嫁』TVアニメ メインPV第2弾｜《2026年4月放送開始！》 - YouTube
「ヴァーチャルカメラスタジオ」コンセプト映像 ／『エヴァンゲリオン』シリーズ初のフェス『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』 - YouTube
TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』ティザーPV｜2026.07 ON AIR - YouTube
TVアニメ「エリスの聖杯」ノンクレジットOP映像公開 | TBS系28局・BS11にて放送中！ - YouTube
TVアニメ「エリスの聖杯」PV第3弾公開！ - YouTube
TVアニメ「綺麗にしてもらえますか。」ノンクレジットOP | ゆう。「綺麗。」 - YouTube
TVアニメ「綺麗にしてもらえますか。」PV第2弾 - YouTube
ダブルヘザーは「仮面アメリカ」に登場する悪役で、アメリカ人と日本人のハーフであることから、アメリカと日本の両国で愛されているスポーツである野球をモチーフにしている。— 「仮面アメリカ」 公式アカウント (@KamenAmericaJPN) 2026年1月21日
ダブルヘザーは、二人の別々の人物に分裂する能力を持っている。
黒髪のヘザーは日本人で、金髪のヘザーはアメリカ人だ。… https://t.co/X72Xu7BOTI pic.twitter.com/YSy2Nz5RsQ
ということで、でじこたちが誕生日を公式タグやイラストバナーでお祝いするムーブは、今年度で一区切りにするにょ。— デ・ジ・キャラット🥦 (@dejiko_15th) 2026年1月21日
Twitter時代からたくさん構ってくれて、どうもありがとうにょ！
これからは、それぞれの心のままによろしくにょ！
CMに動揺する父親— 砂浜ラブ (@sunahamarabu) 2026年1月21日
アイマスchのミリアニ今日は9〜12話のラストまでみられますね
何度みてもこんなに楽しいミリアニの新規OVA受注予約今日まででしたっけ
まだの方は是非是非 pic.twitter.com/90UGiaecu2
2026年1月21日
私の色の塗り方が変なので伝わるかわかりませんが— Sylvıë Koskinen (@Ss_Soposusi) 2026年1月21日
キツネを描く時の「お腹側のキツネ色を消した瞬間キツネになる現象」が狂おしいほど好きなんですよね((🦊 pic.twitter.com/uux1GBIv2n
😡🕊#Sandrone #Columbina pic.twitter.com/8howrn9W3s— 心臓弱眞君 (@xinzoruo) 2026年1月21日
SNS pic.twitter.com/rlp8ObgZok— 鹿目凛(ぺろりん先生) (@peroperorinko01) 2026年1月21日
【高度に発達した医学は魔法と区別がつかない 修正・加筆のご報告】— 津田彷徨 / Houkou Tsuda (@TT_Clarith) 2026年1月21日
最新11巻第45話166Pの陥入爪予防の爪カット関し、監修医のご提案を踏まえ、ラウンドスクエアを連載時より追加解説致しました。（画像1枚目参照）… pic.twitter.com/fyyE49VGkZ
────✩₊⁺⋆🌙⋆⁺₊✧────— 『超かぐや姫！』公式@Netflix映画 (@Cho_KaguyaHime) 2026年1月21日
Netflix映画『#超かぐや姫！』
本日𝟐𝟐日𝟏𝟕時より配信開始！
─────────────
🖊イラスト：山下清悟（監督）
1月22日(木)17時 Netflixにて世界独占配信#CosmicPrincessKaguya pic.twitter.com/5bYtAlf0IF
「こういうプロモしてるアニメって、大体期待外れなんだよなァ」と感じている皆様。広報込みでの企画原案脚本監督であり、今日まで神に祈った日はありません。オリジナルアニメへの不信感を払拭したい思いで、三年戦い抜きました。いっちょお気軽に見てみてください。ガッカリさせないよ〜 https://t.co/GskezdGapN— 山下清悟 Shingo Yamashita (@yama_ic) 2026年1月21日
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣— 「ワールド イズ ダンシング」アニメ公式 (@wid_anime) 2026年1月21日
『 #ワールドイズダンシング 』
TVアニメ化決定！！🪭
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
これは後に世阿弥と呼ばれる少年の物語。
監督：黒柳トシマサ
主演： #花守ゆみり
アニメーション制作：CygamesPictures
2026年夏 放送開始！https://t.co/HKUukCao3i pic.twitter.com/F9pMgdIPh0
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣— 「ワールド イズ ダンシング」アニメ公式 (@wid_anime) 2026年1月21日
舞などなくても
生きていけるのに―
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
2026年夏 放送開始！ pic.twitter.com/e8sY7dHVlx
TVアニメ「ワールド イズ ダンシング」アニメ化決定PV ｜ 2026年夏放送開始 - YouTube
ポタラで合体する篠澤広と倉本千奈の漫画です pic.twitter.com/wGVf8dV0Zd— エイリアアアン (@AlienAlienP) 2026年1月20日
これは日常RTA（およそ1秒お得 pic.twitter.com/iyZP3nhRgh— ２５５ (@nikokosan) 2026年1月21日
ANYCOLOR、自社株買い50億円 株主還元を強化 - 日本経済新聞
日々日記🏠(1/3) pic.twitter.com/NEl3LJpkbL— つづ井 (@wacchoichoi) 2026年1月21日
2026年6月7日（日）開催「#COMITIA156」のサークル申込受付を開始しました— コミティア実行委員会 (@COMITIAofficial) 2026年1月22日
＜サークル参加申込案内＞https://t.co/p4ikCgSlRY
●郵送〆切：2026年3月13日（金）必着
●オンライン〆切：2026年3月13日（金）18時まで
【場所】東京ビッグサイト東1・2・3・7・8ホール… pic.twitter.com/y7FtGyEO7k
TVアニメ『魔王の娘は優しすぎる!!』第3話挿入歌｜ドゥ(CV.久野美咲) & サティ(CV.伊藤彩沙)「イタズラタイム」 - YouTube
【キラ・ヤマト×閃光のハサウェイ】クロスオーバーPV | 『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』1月30日公開 - YouTube
【ドリフトスピリッツ】 MFゴーストコラボ記念PV 第1弾 - YouTube
【体験版配信中】『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』ロンチトレーラー｜Nintendo Switch™ 2 版 / Xbox Series X|S版 - YouTube
【原神】ストーリームービー「世界の変数」 - YouTube
『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』体験版トレーラー【2026年2月12日発売】 - YouTube
『エレバン シャドウ・レガシー』発売日告知トレーラー - YouTube
大型DLC『真・三國無双 ORIGINS 夢幻の四英傑』ローンチトレーラー - YouTube
『電気街の喫茶店』Nintendo Switch版 トレーラー - YouTube
『バブルガム ギャラクシー』 - アナウンス & 発売日発表トレーラー - YouTube
『コウヤタクハイビン』 - Launch Trailer | PS5® Games - YouTube
『ストリートファイター6』アレックス（Alex）ゲームプレイトレーラー - YouTube
餓狼伝説CotW｜Legend Edition ローンチトレーラー - YouTube
『花緑青が明ける日に』主題歌入り本予告｜3.6 (Fri) ❉ - YouTube
滅茶苦茶悪い顔してる王子に黒い噂があるやつ（1/2） pic.twitter.com/CPFIgzgm5B— 魔木 (@inknoshimi) 2026年1月21日
楽しみ方は人それぞれ pic.twitter.com/vX5kW5O1Qz— 茸谷きの子＠「花子さん、食べないで」連載中 (@Nabatani_kinoko) 2026年1月22日
【第5回CeVIOクリエイト祭】カップヌードルを作る【すずきつづみ】 - ニコニコ動画
アニメの次回予告するナオヤン pic.twitter.com/R64BqFNPaT— 隣人 (@Nighthawks37) 2026年1月21日
ジャパリパークに放り出された時に生き残る方法４選 - ニコニコ動画
「見て！ さざらしちゃんとつづざらしちゃんが踊ってるよ！ かわいいね！」【VOICeVI劇場】 - ニコニコ動画
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
テレビの裏側日記📝— あつまれ テレ東ファン (@tvtokyo_fan) 2026年1月21日
￣V￣￣￣￣￣￣￣￣
『#チェイサーゲームW』 深夜ドラマから、ついに映画化決定！🎉
テーマ的に万人向けとは言えず向かい風もあった中で、映画化に踏み切った理由を語る👀✨
日記はテレ東ファン支局で公開中👇https://t.co/z6sg3Nehfk
無料登録＆ログインして読んでね‼… pic.twitter.com/8gnh2eSiJF
へぇ、羽生くんがスケートリンクに寄付かぁ、さすがだなぁ… 54,205,800円！？「さすがレジェンド」「なかなか出来ることじゃない」 - Togetter
《歌舞伎・中村鶴松が泥酔トイレ蹴りで逮捕》「うちじゃないです」問題起きたケバブ店も口をつぐんで…関係者が明かす“中村屋と浅草”ならではの事情｜NEWSポストセブン
◆新商品（衣・食・住）
おいしくカラダを整えたい方を応援する「野菜生活100 Smoothie」シリーズに新フレーバー登場！ “アサイー＆ベリーmix”“バナナ＆アーモンドmix”を新発売、“グリーンスムージー”もリニューアル｜カゴメ株式会社
・1つ前のヘッドライン
2026年1月21日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ヘッドライン, Posted by logc_nt
You can read the machine translated English article Headline news for January 22, 2026….