アメリカ国防総省が運営するスロットマシンはアメリカ軍の隊員から毎年約130億円以上を巻き上げている

アメリカ国防総省は軍の「士気高揚・福利厚生・レクリエーション」の名目で3000台以上のスロットマシンを運営しています。そんなアメリカ軍のスロットマシンは年間1億ドル(約130億円)以上を稼いでいる一方で、隊員のギャンブル依存が問題になっています。 U.S. military-run slot machines earn $100 million a year from service members overseas : NPR https://www.npr.org/2022/07/31/1110882487/dod-slot-machines-overseas-bases アメリカ軍が運営するスロットマシンは2017年の時点で12カ国のアメリカ軍基地に合計で3000台以上配置されています。インド洋に浮かぶ ディエゴガルシア島 の基地には52台のスロットマシンが配置されており、本来21歳に達しないとカジノには入場できませんが、このスロットマシンであれば18歳の隊員でも遊ぶことができます。 これらのスロットマシンはそれぞれの軍支部の「士気高揚・福利厚生・レクリエーション」を担うグループによって管理されており、「隊員の回復力、保持力、即応性、生活の質に貢献する高品質で顧客中心のプログラムとサービスを提供する」ことを目的とするそう。 2000年代初頭には、スロットマシンがなければ、隊員向けのゴルフコースや家族向けの活動センターを購入する余裕はなかったとのこと。アメリカ国防総省の広報官であるニコル・シュウェグマン氏は「スロットマシンは多くのレクリエーションや海外での娯楽に大きく貢献しています」と述べています。

2023年01月22日

