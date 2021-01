2021年01月19日 11時07分 サイエンス

5000年前の「クリスタルの短剣」がスペインで見つかる

by Miguel Angel Blanco de la Rubia



スペイン・アンダルシア州セビリア県にある古代遺跡から、紀元前3000年の物とみられる「水晶製の短剣」が見つかりました。研究者は、発見された場所では水晶が簡単には手に入らないことから、「短剣は社会的地位がある人のための特別な品だった」と推定しています。



イベリア半島南部の町バレンシナ・デ・ラ・コンセプシオンにある「モンテリリオのトロス」という遺跡は、2007年~2010年にかけて発掘された全長44メートルの巨石墓で、構造内からは少なくとも25人分の人骨と多数の副葬品が発見されています。



副葬品の中でも、特に重要なものだと見られているのがこの「水晶の短剣」です。



by Miguel Angel Blanco de la Rubia



刃渡り約21cmの刀身の近くでは、象牙でできた柄や鞘(さや)も発見されているほか……



by Miguel Angel Blanco de la Rubia



矢尻などの武器も埋葬されていました。



by Miguel Angel Blanco de la Rubia



遺跡を調査した考古学者によると、これらの水晶製の武器はこの地域で発見されている石器とほぼ同じ形状だったとのこと。しかし、この地域では自然に存在する水晶が見つからないことから、これらの武器を作った古代人はかなりの距離を旅して素材を見つけなければならなかったと見られています。そのため、この水晶製の武器は遺跡を作った人々にとって特別な人物のために作られた物だと、考古学者らは推測しています。



これらの発見を2015年8月の論文で発表した研究チームは、その中で「水晶は特別な意味合いを持つ素材として、象徴的に扱われていたに違いありません。過去に見つかっている他の文献でも、古代の社会では水晶が生命力や魔法の力、先祖とのつながりを示すものとして使われていたことが分かっています」と述べています。