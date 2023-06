2023年06月22日 13時00分 メモ

4万2000年前の「ペニスのペンダント」が発見される、世界最古のペニスの芸術作品か



現代の人々は「人間の性器をモチーフにした芸術作品」と聞くと過激に感じるかもしれませんが、古代からペニスなどをモチーフにした彫刻や絵画は数多く作られてきました。新たに、モンゴル中央部のハンガイ山脈にある「Tolbor-21」という発掘現場で出土した物体が「世界最古のペニスのペンダント」だったという研究結果が、世界最大のオープンアクセスジャーナルであるScientific Reportsで発表されました。



Symbolic innovation at the onset of the Upper Paleolithic in Eurasia shown by the personal ornaments from Tolbor-21 (Mongolia) | Scientific Reports

https://doi.org/10.1038/s41598-023-36140-1





42,000-year-old Mongolian pendant may be earliest known phallic art | Science | AAAS

https://www.science.org/content/article/42-000-year-old-mongolian-pendant-may-be-earliest-known-phallic-art



42,000-year-old anatomically accurate penis pendant is the world's earliest known depiction of human genitalia | Live Science

https://www.livescience.com/archaeology/42000-year-old-anatomically-accurate-penis-pendant-is-the-worlds-earliest-known-depiction-of-human-genitalia



モンゴルの考古学者らは2016年、ハンガイ山脈北部にあるTolbor-21という発掘サイトで、長さ4.3cmの小さな物体を発見しました。この物体が発見された層は、有機物の放射性年代測定から4万2400~4万1900年前のものだと推定されており、ペンダント以外にもダチョウの卵殻を使用した装飾品や動物の骨片なども発見されています。





モンゴル科学アカデミーに収蔵されているこの物体について、フランスのボルドー大学の考古学者であるソランジュ・リゴー氏らの研究チームは、「ペニスのペンダント」だとする研究結果を発表しました。



以下のTolbor-21で発見された物体を3方向から撮影した写真を見ると、確かにペニスを連想させるような形状をしているのがわかります。





リゴー氏は、「私たちの主張は、何かを抽象的に表現したい際には、表現したいものを特徴付ける本当に具体的な特徴を抽出するということです」と述べており、製作者は上部にある尿道口や亀頭の形状に注意を払っていたと主張しています。





顕微鏡検査などに基づいた表面の調査から、尿道や亀頭の溝を作るために石器が使用された可能性が高いことや、亀頭の周囲にひもが固定されていたと思われることなどがわかりました。1つの側面が特に滑らかで摩耗が激しい点について、研究チームは首からつり下げた際に体に触れる面だったのではないかと考えています。



また、ラマン分光法を用いた分析により、ペンダントは発見地点から約100km離れた地点で産出したグラファイトで作られていることも判明。リゴー氏は、「グラファイトは希少な材料であり、当時この地域では一般的に使用されていませんでした。遠くから運ばれてきたもので、おそらく別の遊牧民グループと交換したのでしょう」とコメントしています。



研究チームによると、このペンダントは「世界最古のペニスをモチーフにした芸術作品」であるだけでなく、3万7000年前のものと推定されているフランス・Abri Castanetの外陰部をモチーフにした壁画を抜き、「人間の性器をモチーフにした最古の表現」の可能性があるとのこと。ペンダントがどういう意図で作られたのかは不明ですが、リゴー氏は「着用者は自分たちの集団的アイデンティティを他者に伝える手段として、あるいは自分にとって個人的な意味を持つ物として、装飾品を身に着けた可能性があります」と述べました。