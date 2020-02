2020年02月24日 15時00分 乗り物

ベンツ・アウディ・BMWのような高級車を所有している人は「嫌なやつ」という研究結果



過去にも「金持ちになると5つの人間性を失ってしまう」ことが心理学者によって指摘されていますが、高級車の所有と人格について考察した新たな研究により、「高級車を乗り回す男性は自己中心的」だということが判明しました。



Not only assholes drive Mercedes. Besides disagreeable men, also conscientious people drive high‐status cars - Lönnqvist - - International Journal of Psychology - Wiley Online Library

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ijop.12642



Owners of high-status cars more likely to be 'self-centred men', study finds | CarAdvice

https://www.caradvice.com.au/822679/owners-high-status-cars/





Owners of high-status cars are on a collision course with traffic

https://medicalxpress.com/news/2020-01-owners-high-status-cars-collision-traffic.html



Two types of people buy luxury cars

https://www.news.com.au/technology/innovation/motoring/motoring-news/survey-shows-two-types-of-people-buy-luxury-cars/news-story/b5fbaf42d7a89ecf85a8859a12e1a854



New Finnish study confirms that BMW and Audi owners drive like idiots | TreeHugger

https://www.treehugger.com/cars/new-finnish-study-confirms-bmw-and-audi-owners-drive-idiots.html



フィンランドのヘルシンキ大学社会科学部の社会学者Jan Erik Lönnqvist教授らの研究チームが今回の調査に乗り出したのは、SFドラマ「Xファイル」や映画「アース・トゥ・エコー」の制作に携わったことで知られる作家のベンジャミン・ヴァン・アレン氏がTwitterでつぶやいた疑問がきっかけです。 2018年、アレン氏はTwitterで、「嫌なやつがベンツに乗るのか、ベンツに乗ると嫌なやつになるのか、どちらでしょうか」とつぶやいて、ベンツオーナーの運転モラルを嘆きました。



Do assholes drive Mercedes, or does driving a Mercedes turn you into an asshole? — Benjamin Van Allen (@BenVanAllen) June 27, 2018



「特に、アウディ・BMW・メルセデスベンツなどの『高速ドイツ車』に乗っている人は、歩行者に道を譲らず、飛ばしすぎで無謀な運転をする割合が高いようです」とLönnqvist氏は話しています。





そこでLönnqvist氏らは、「高速ドイツ車」に乗っている人の運転が荒いというのが本当かを確かめるべく、車に乗っているフィンランド人を対象に心理学的な調査を実施しました。この調査には、フィンランドの市場調査会社Taloustutkimus Oyの募集に応じた2422人のフィンランド人が参加。予備調査によりそもそも車を持っていない人、あまりにもマイナーな車種に乗っていた人、収入の報告を拒んだ人など合計530人を除く1892人に対し、「開放性・誠実性・外向性・協調性・神経症傾向」から成る性格特性の5因子(ビッグファイブ)を調べる人格検査が実施されました。



また、参加者らが乗っていた30種の自動車のブランドを自動車の専門家13人に格付けしてもらったところ、「アウディ・BMW・ジャガー・レクサス・メルセデスベンツ」の5つが高級車として分類されました。そこで、こうした高級車に乗っている傾向と、人格の関係を分析した結果、「嫌な性格の人ほど高級な車に乗っている」ことが判明したとのことで、この結果は特に「協調性に欠ける男性」に顕著だったそうです。



以下が乗る車種と協調性の関係を男女別で示す図であり、グラフの青い線は男性で、赤い線は女性を表しています。また、縦軸は車のステータスを、横軸は協調性を示しており、グラフの左半分を見ると協調性の値がマイナスになっている男性ほど車のステータスが高い傾向にあることが分かります。一方、女性ではこの傾向は見られませんでした。





この結果について研究チームは「嫌な性格だとされる性格特性の人は、ハイステータスな車に引きつけられているようでした。こうした人々は、しばしば自分自身を優秀だと思い込み、それを誇示することに執着するタイプの人々なので、高性能な車に乗りたいという欲求もこれで説明できます。高級車に乗る人はそうでない人より頻繁に交通規制を破るというのも、同じ理由でしょう」とコメントしています。



その一方でLönnqvist氏らは、反社会的な人格特性とは逆のグループも高級車を好むことを発見しました。それは「誠実性が高い男女」です。この結果についてLönnqvist氏は「これはおそらく、高級車に結び付けられた身分の高さと関係しています。車種にはそれに応じたイメージがあり、信頼性の高い車を運転することで、彼ら自身もまた信頼できる人柄であるというメッセージを発信しているというわけです」と述べて、高級車に乗っているからといって嫌な性格とは限らないことを指摘しました。