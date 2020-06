2020年06月25日 08時00分 メモ

「皮肉屋の天才」はフィクション、本当に知能が高い人は冷笑主義的な見方をしない傾向にある



道徳や社会的な風習など既存の価値・理念に対して、懐疑的・冷笑的に振る舞うことをシニシズム(皮肉主義・冷笑主義)と呼びます。シャーロック・ホームズを始めとするフィクションの世界ではシニシズムの人が高い知性を持っているように描かれていますが、近年の研究では「皮肉屋は天才」とは限らないことが示されています。



The Cynical Genius Illusion: Exploring and Debunking Lay Beliefs About Cynicism and Competence - Olga Stavrova, Daniel Ehlebracht, 2019

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0146167218783195



Cynicism isn't as smart as we think it is — Quartz

https://qz.com/1329802/cynicism-isnt-as-smart-as-we-think-it-is/





オランダにあるティルブルフ大学のオルガ・スタヴロワ氏とドイツにあるケルン大学のダニエル・エレブラヒト氏によると、進化生物学や経済理論において「人は自己利益によって動かされる」という考えが一般的であるため、他者の行動を「自己利益に突き動かされている」と見なすシニシズムは合理的で賢明なことだと考えられがちとのこと。



しかし、研究者がさまざまな文化的背景を持つ人について分析を行ったところ、言語・数学・知能テストで高いパフォーマンスを示す人々は、特に他人に対して懐疑的な見方を行っているわけではありませんでした。例外として、その人がいる国で汚職が多かったり法律が欠如していたりといった文化的背景があった場合に、「シニシズム」と「高い知能」が関連していたそうです。





この研究ではまず、人々がシニシズムについてどのように認識しているかを調べるため、いくつかの実験が実施されました。実験は、200人の被験者が「皮肉屋」と「皮肉屋でない人」の短い話を読み、その後キャラクターの認知能力を評価するとともに、被験者自身もシニシズムのテストを受ける、といった内容でした。3つの実験の結果、被験者に認知能力とシニシズムを結び付ける傾向が確認されており、研究者は「全体として、被験者の過半数は明確に『皮肉屋は皮肉屋でない人よりも高いパフォーマンスを発揮する』と期待していました」と述べています。



そして、研究者は実際に「シニシズム」と「知能」が異なる年齢・文化をまたがって関連しているかを調べる実験を実施。3回行われた実験のうち最初の2つはドイツの成人、あるいは若年層におけるシニシズムに焦点を当てたもので、3つ目は世界的なデータを分析したものとなっています。



まず、研究者がドイツ国内の成人を対象とした「シニシズムに関するアンケート調査」と「教育・一般認知能力・学歴といった能力の関係」を分析したところ、能力テストで高いスコアを出す人ほど、皮肉的ではないことが示されました。つまり、これらの人々は他人を信用していながらに、高いパフォーアンスを記録していたわけです。





加えて、1984年からドイツで実施されていた大規模な追跡調査の結果が分析されたところ、10代の少年少女の認知能力は、その数年後の若年成人期における冷笑主義と「負の相関関係」がみられたとのこと。



そして、世界30カ国の20万人について、成人スキル調査のデータが分析されたところ、やはり30カ国ほぼ全てで「一貫して疑り深い皮肉屋は有能ではない」という結果が示されたとのこと。一方で腐敗した社会文化的を持つ国に住む知能の高い人は、他の地域に比べてシニシズムを持つ傾向があることも示されました。



研究者はこの理由について、最初からよい結果を除外する皮肉主義の人は他人を信用しないがために多くの機会を失するのではないか、とみています。この点について、作家でありコメディアンのスティーヴン・コルベア氏は「シニシズムは賢明さを装いますが、実は賢明さからは最も遠いものです。皮肉屋は何も学びません。シニシズムは自分を盲目にし、傷つき落胆することを恐れて世界を拒絶するものだからです。皮肉屋は常に『ノー』と言いますが、『イエス』が始まりなのです。『イエス』を言うことが私たちを成長させるのです」という言葉を残しています。