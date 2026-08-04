2026年08月04日 15時15分 サイエンス

陰謀論は人生全体の満足度を低下させる一方で人生の意義を高めることもある



陰謀論への信念は政府や権威への信頼感だけでなく、人生の満足度や精神的な健康とも関係していることがこれまでの研究で示されています。そんな陰謀論的思考が、自己評価や人生の意味、幸福感や人生の満足度に与える影響についての研究結果が公開されています。



Conspiratorial Beliefs and Well‐Being: How Cognitive Worldviews Shape Self‐Evaluation, Meaning, and Life Satisfaction Over Time - Denovan - 2026 - Applied Cognitive Psychology - Wiley Online Library

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acp.70222



The Impact of Conspiracy Thinking on Well-Being | Psychology Today

https://www.psychologytoday.com/us/blog/gaslighting-attachment-and-reality/202607/the-impact-of-conspiracy-thinking-on-well-being



陰謀論は、なんらかの出来事や状況に関して「背後に秘密裏に活動する集団や組織が存在する」と考える信念です。近年はSNSの普及によって陰謀論が急速に拡散する例が増えており、2017年の研究ではアメリカの5645人の成人を対象とした調査の結果、約26.7％が何らかの陰謀論を支持していることが明らかになりました。





イギリスのリヴァプール・ジョン・ムーア大学の研究者らは、陰謀論的信念が与える心理的な影響についての論文を2026年5月に発表しました。論文の中で心理学者のアンドリュー・デノバン氏らは「陰謀論の中核的な側面は、主要な出来事や状況を、権力を持つ主体による組織的で意図的かつ秘密裏の行動に帰することであり、主流の制度的な物語に異議を唱えることである」と説明しています。



デノバン氏らのチームは、イギリス在住の19歳から82歳までの615人を対象に、2カ月ごと計4回、約8カ月間にわたって調査を実施しました。研究チームは参加者について、陰謀論を信じる傾向(陰謀論的思考)・人生の満足度・楽観性または悲観性・自尊心・人生の意味を感じる程度・人生の意味を探し求める傾向などを継続的に測定しました。



分析の結果、陰謀論的思考のレベルが高いほど悲観主義が強く、自尊心も低いことが判明しました。さらに、こうした悲観性や低い自尊心は、人生の満足度の低下につながっていることも指摘されており、研究チームは「陰謀論的思考が人生の満足度を低下させる要因の一つになっている可能性がある」と結論付けています。





一方で、通常は悲観性や低い自尊心は「人生における意義の認識の低さ」と関連していましたが、陰謀論的思考のレベルが高い人は、悲観性や低い自尊心を持ちながら、人生における意義の認識および意義の探求の強さは高いレベルになっていたそうです。



このことから研究チームは、陰謀論的思考は人生の満足度を低下させる一方で、「人生には意味がある」という感覚や、その意味を探求する動機を高める側面も持つ可能性があると述べています。また、陰謀論的思考が人生の満足度に及ぼす影響は直接的なものではなく、「陰謀論的思考が悲観主義を高める」「悲観主義が人生の満足度を低下させる」といった時間の経過とともに展開する相互に関連した認知的・情動的プロセスを通じて作用することも示されました。





陰謀論は一部の人にとって「世界で起きている出来事を理解できた」という感覚や、同じ考えを持つコミュニティーへの帰属意識を与えている可能性もあります。また、歴史上には実際にウォーターゲート事件のような陰謀スキャンダルが存在した事例もあるため、陰謀論を信じる人は自らに不都合な出来事さえも「陰謀の証拠」と解釈し、信念をさらに強めてしまう可能性があると指摘されています。



研究結果を受けてデノバン氏は、自尊心を高め、人生における意義を育むことを目的とした介入が、陰謀論につながる思考パターンを断ち切るのに役立つ可能性があると示唆しています。