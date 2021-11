「自尊心が向上」「うつ症状が軽減」など運動がメンタルヘルスに与える5つのメリット

適度な運動は肉体的な健康の維持に役立つだけでなく、 脳の健康 にもポジティブな効果があることが分かっています。そこで、運動がメンタルヘルスにもたらす具体的な効果を、 イギリス心理学会 に所属するスポーツ・運動心理学者であるジョセフィン・ペリー氏が、5つにまとめて解説しました。 Five mental health benefits of exercise | Live Science https://www.livescience.com/five-mental-health-benefits-of-exercise ◆1:うつ病の症状が軽減する 健康なノルウェー人3万3908人が参加した2017年の 研究 によると、週に1時間以上の運動をした人は、将来的にうつ病を発症する確率が12%も低くなったとのこと。また、すでにうつ病と診断されている患者200人を対象とした2007年の 研究 では、運動には抗うつ剤の服用と同等の効果があり、一部の人では症状が70%も改善するなど、運動をするとうつ病の予防と改善の両方が期待できることが分かっています。

2021年11月14日 20時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

