陰謀論を信じる人ほど批判的思考能力が低いという研究結果



特定の出来事の裏に強大な組織や謀略が存在すると考えてしまう「陰謀論」を人が信じてしまう理由には「心理的な必要性」や「スキゾタイピーという気質が関係しているため」など、さまざまなものが存在することが研究により明らかになっています。これに加え、新たな研究では、「陰謀論を信じる人は批判的思考(クリティカル・シンキング)の能力が低い」という可能性が示されました。



研究を行ったパリ・ナンテール大学のアンソニー・ランティアン氏らは批判的思考について、イリノイ大学の哲学者であるEnnis,R.H.氏の言葉を引用し「何を信じたり、何を行ったりすべきかを決定することに焦点をあてた合理的で内省的な思考」と定義。研究チームは学部生338人に対し批判的思考を評価するテスト「Ennis-Weir Critical Thinking Essay Test」を実施し、続いて学部生らへ陰謀論に対する認識について問い、批判的思考をどのように自己評価するのかをチェックしました。



調査の結果、陰謀論を信じる人ほど批判的思考テストの結果が悪くなることが分かったとのこと。一方で、陰謀論をより信じる人の主観的な批判的思考の自己評価は、「陰謀論を信じやすいかどうか」に影響を与えなかったとのこと。ランティアン氏らは「これは、自分たちを『批判的思考者』だと主張する陰謀論者の決まり文句と一致しません」と主張しました。





批判的思考と陰謀論の関係性は以前から研究の対象となっています。ミドルベリー大学心理学部のバーバラ・K・ホーファー名誉教授と南カリフォルニア大学教育心理学部のゲイル・シナトラ教授は、非科学的な内容論を陰謀論と交えて唱える人には、確証バイアスを持つ傾向や「正しいか、間違っているか」の二元論で考える傾向があり、「他の人、もしくは自分自身が間違った考え方で科学と接しているかもしれないことを認識しましょう」「自分で考え、推論する時間を持てば、結論ありきの推論を捨て、新しい情報を受け入れることができます」とアドバイスを行いました。



