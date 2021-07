2021年07月06日 19時00分 メモ

科学不信を起こす5つの心理的課題とは?



新型コロナウイルス流行で、非科学的な内容を陰謀論と交えて唱える人が増えています。ミドルベリー大学心理学部のバーバラ・K・ホーファー名誉教授と南カリフォルニア大学教育心理学部のゲイル・シナトラ教授が、科学的事実を否定しがちな人の心理的課題を5つ上げて解説しています。



Science denial: Why it happens and 5 things you can do about it

https://theconversation.com/science-denial-why-it-happens-and-5-things-you-can-do-about-it-161713



◆1:社会的アイデンティティ

人は社会的な存在であり、同じような考え方や価値観を持つ人とコミュニティを築く傾向があります。TwitterやFacebookなどのソーシャルメディアは、そのようなコミュニティの関係を増幅させる働きがあるとのこと。ソーシャルメディアで同じコミュニティのメンバーが誤った情報を共有すると、自分もそれを信じて共有する可能性が高くなります。結果として、TL上に誤った情報が増えていき、科学を否定しがちになります。



ホーファー名誉教授とシナトラ教授は、他の人の懸念に耳を傾け、共通点を見つけようとすることが効果的だと主張。1つのコミュニティが科学の受容を否定している場合は、他のコミュニティとのつながりを活用すべきだとしています。





◆2:精神的な近道

「遺伝子組換え作物は不健康だ」というクリック欲しさが前に出ている記事を見た時、人は記事の内容をよく読まずにシェアしがちです。このような、慎重に検証して深く考える「遠回り」を避け、迅速で直感的に考えてしまう「精神的な近道」を選択することは、科学的な姿勢を放棄することにつながる可能性があります。



認知バイアスには確証バイアスというものがあり、人は仮説や信念を検証する際にそれを支持する情報ばかりを集め、反証する情報を無視してしまう傾向があります。記事をシェアする前に、理性的で分析的な思考を持ち、「なぜそれが真実だとわかるのか」「それはもっともらしいことなのか」と批判的な姿勢で考える必要があります。



◆3:自分が何をどのように知っているか

知識とは何か、どこから得られるのか、誰を信用すべきかについては、人によってさまざまです。中には「正しいか、間違っているか」の二元論で考える人もいます。



しかし、科学の世界では研究が進むにつれて多くの証拠が発見されるため、知識は常にアップデートされ、科学的な主張も変化します。新型コロナウイルス感染症のケースをとってみても、研究が進むにつれて公衆衛生政策も変化しましたが、その様子に不信感を抱いた人もいるかもしれません。研究が進むことで常識が変化していくのは科学の常ですが、それを見た人の中には「科学は不確実なものだ」と思い込んでしまうことでバイアスを持ってしまう人もいる可能性があります。





ホーファー名誉教授とシナトラ教授は、「他の人、もしくは自分自身が間違った考え方で科学と接しているかもしれないことを認識しましょう」と述べています。科学の世界では、新しい証拠が見つかった時に自分の考え方を修正し変化させる姿勢も重要です。



◆4:結論ありきの推論

人は自分にとって都合のいい結論になるように、無意識にバイアスをかけてデータを取り扱ったり論理を展開したりするため、結果として推論に矛盾が生じることがあります。



何らかの推論が示された時、その論拠をチェックする必要があります。また、賛成と反対の両方の情報が示された時、その情報源となるソースをしっかりと評価するべき。ホーファー名誉教授とシナトラ教授は、「自分で考え、推論する時間を持てば、結論ありきの推論を捨て、新しい情報を受け入れることができます」と述べました。



◆5:感情と態度

「気候変動の原因は人間にある」と科学者が主張した時、一部の人は「信じられない」と怒ったり、「ライフスタイルを変えなければならない」と不満を表わしたり、「起こっていることは認めるが解決するには遅すぎる」と不安や絶望を示したりする人が多く現れました。1つの論題に対する姿勢はどうしても感情に直結してしまうものです。





ホーファー名誉教授とシナトラ教授は、「感情は科学的思考と別の箱に入れるべきではありませんし、そうすることはできません」と述べ、科学的思考と感情は必然的にセットになるものだと述べています。2人は「むしろ、感情は科学について考え、学ぶための完全に統合された方法だと認識し、理解することが重要です。ただし、科学の論題に対する自分の態度が感情とリンクしていることを自認できた場合、感情とは別に考えたり推論したりするような時間も設けるべきです」と主張しました。