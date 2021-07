勝ち組の子どもは勝ち組になりやすいことがハイエナの研究から示される

近年、「個人の成功は自らの努力によるものなのか、それとも親や環境に依存しているのか」という疑問に関する 議論 が 数多く 行われています。そんな中、 バル=イラン大学 と ミシガン州立大学 の合同研究チームがハイエナの社会構造を分析して「子どもの社会的地位は親の社会的地位に依存する」とする研究結果を報告しています。 Rank-dependent social inheritance determines social network structure in spotted hyenas | Science https://science.sciencemag.org/content/373/6552/348 Mom’s powerful friends keep high-ranking hyenas on top | Science | AAAS https://www.sciencemag.org/news/2021/07/mom-s-powerful-friends-keep-high-ranking-hyenas-top 「個人の成功には親の力が大きく関わる」という言説に関しては、さまざまな議論が行われおり、2018年には「裕福な家庭に産まれた才能のない子ども」が「貧乏な家庭に産まれた才能のある子ども」よりも高い割合で大学を卒業しているということが判明。成功には生まれ持った才能よりも環境の方が強く影響することが示されていました。 遺伝子研究で「才能ありで生まれるよりも金持ちに生まれる方がいい結果を生む」という結果が発表される - GIGAZINE

・関連記事

遺伝子研究で「才能ありで生まれるよりも金持ちに生まれる方がいい結果を生む」という結果が発表される - GIGAZINE



「勝ち組」は自分の強さを「運や偶然ではなく実力によるもの」と思い込みやすいのか、トランプゲームで実験した結果は? - GIGAZINE



貧しい地域に住むと貧困から抜け出せないばかりかIQや健康状態、学力にまで悪影響を及ぼす - GIGAZINE



両親の離婚は子どもにどのような影響を与えるのか? - GIGAZINE



子どもの才能を伸ばすのに重要な5つの要素とは? - GIGAZINE



「親が経験したことも遺伝して子孫に受け継がれる」という研究結果 - GIGAZINE

2021年07月19日 07時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.