2023年01月22日 22時00分 サイエンス

「自分は友人より貧乏だ」と感じている子どもは自尊心や幸福度が低くいじめ被害に遭いやすい



人間はやめた方がいいとわかっていても周囲の人々と自分を比較してしまうものであり、10代の子どもでもそれは同じです。イギリス・ケンブリッジ大学の研究チームは、友人たちと比較して自分の家が貧乏だと思っている子どもたちは自尊心が低く、いじめの対象になりやすいという研究結果を報告しました。



The relationship between perceived income inequality, adverse mental health and interpersonal difficulties in UK adolescents - Piera Pi‐Sunyer - Journal of Child Psychology and Psychiatry - Wiley Online Library

https://doi.org/10.1111/jcpp.13719



Scientists Discover That Feeling Poorer Than Your Friends Is Linked With Worse Mental Health

https://scitechdaily.com/scientists-discover-that-feeling-poorer-than-your-friends-is-linked-with-worse-mental-health/



社会全体の経済的不平等が若者のメンタルヘルスと関連していることは以前の研究から知られていましたが、研究チームは「周囲の人々と比較した主観的な経済的評価」がメンタルヘルスに及ぼす影響を調査しました。



研究チームは研究に当たり、イギリスで2000年と2001年に生まれた子どもたちを縦断的に調査する「ミレニアムコホート研究」のデータを使用しました。ミレニアムコホート研究では、メンタルヘルスの状態や社会的行動の測定に加え、経済的地位についての認識についての質問も行われたほか、世帯の可処分所得に基づく「客観的な世帯所得」に関するデータも収集されたとのこと。





11歳の時点で行われたアンケート結果からは、大多数の子どもは「自分は友人と同じくらいの経済状況だ」と感じている一方、約4%の子どもは「自分は友人より貧乏だ」と感じていることが示されました。そして、8%の子どもは対照的に「自分は友人より裕福だ」と感じていたとのことです。



研究チームがデータを分析したところ、自分は友人よりも貧乏だと感じていた子どもは、自分は友人と同じくらいの経済状況だと感じていた子どもと比較して、自尊心のスコアが6~8%低く、幸福度のスコアも11%低いことが判明。さらに、不安を抱えたり多動などの行動上の問題が生じたりする割合が高かったほか、いじめられたりからかわれたりしたと報告する割合も17%高いことがわかりました。





いじめられたりからかわれたりする被害の割合は、子どもが14歳になるまでに全体的に減少したものの、依然として自分を貧しいと感じる子どもたちはいじめの被害を受ける可能性が8%高かったと研究チームは報告しています。さらに、自分の経済的地位が周囲の友人と違うと感じている子どもは、それが貧しい方であれ裕福な方であれ、いじめに従事する割合が3~5%高くなったとのことです。



論文の筆頭著者でケンブリッジ大学の博士課程に在籍しているPiera Pi-Sunyer氏は、「思春期は社会的な比較によって自分を判断し、自己の感覚を発達させる過渡期です」「社会全体だけでなく身近な環境における自分の経済的地位の感覚は、帰属意識にとって問題かもしれません。帰属意識は、思春期における幸福感や社会心理的機能にとって特に重要です」「帰属意識が重要なときに何らかの形で異なる感情を感じると、いじめなどの対人関係の困難のリスクが高まる可能性があります」と述べました。