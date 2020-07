2020年07月04日 15時00分 メモ

謙虚な人の方が幸福度が高くうつになる傾向も少ないことが判明



謙虚な人は感情知能や自尊心が高く、幸福度合が高くなることから、結果としてうつのリスクが減少するという調査結果が報告されました。



無知の知を意味する「知的謙虚」は人間関係や世界観、知識に影響を与えるとこれまでの研究で示されていますが、一方で、現代はリーダーの資質として知的謙虚が尊重されず、「自分に自信があり、問題への見方を変えない」という、いわゆる「知的謙虚さがない」ことが好まれると指摘されています。



北京大学で心理学を研究するChuhua Zheng氏とYanhong Wu氏は、知的謙虚にとどまらず、「謙虚さ」そのものに関する研究を新たに行いました。2人の研究者は18歳から49歳までの中国人大学生500人を対象にオンラインアンケートを実施。このアンケートでは被験者が自分または他人の感情をどの程度知覚・理解・制御・利用するかという点が、「Modest Behaviour Scale(適度な行動スケール)」と「Emotional Intelligence Scale(感情知能スケール)」の2つの方法で測定されました。加えて、被験者はモリス・ローゼンバーグの自尊心スケールにも回答し、ウェルビーイングの度合についても調べられました。



アンケート調査の結果、研究者は高いレベルの謙虚さが感情知能や自尊心、主観的なウェルビーイングの高さと相関し、一方でうつ症状を持つこととは負の相関関係にあることを明らかにしました。



このとき、研究者は、感情知能と自尊心の高さが主観的なウェルビーイングの上昇と関連し、うつ症状を減らすことも報告しています。媒介分析の結果、感情知能と自尊心が、謙虚さとウェルビーイングの関係を媒介されていると示されたとのこと。「つまり、謙虚さによって感情知能の高さが予測され、感情知能の高さは自尊心の高さを予測します。そして自尊心の高さによって最終的にウェルビーイングが予測されるわけです」と研究者は述べており、謙虚さが最終的にウェルビーイングを上昇させることによって、うつになるリスクが減少するという結果を生み出すわけです。





今回の調査対象は中国人大学生であり、研究者は、中国・日本・韓国といった東アジアにおいて謙虚さが重要な規範として受け入れられており、謙虚であることがこの地域の人々の気分を良くし、自尊心の高さにつながるのだとみています。また感情知能は自分や他人の感情を制御する能力であり、感情知能のレベルが高い人はネガティブな経験にうまく対処できることからうつになる傾向が少ないとも推測されています。



ただし、中国人のみを対象としているという点で今回の研究には制限があり、研究結果は全ての文化に一般化できるものではありません。加えて、異なるタイプの謙虚がウェルビーイングに与える影響について明らかにされていないという点にも注意が必要です。その一方で、中国人においては謙虚さがウェルビーイングを確立するためのカギとなるということは重要な知見であり、今後のセラピーなどで生かせると考えられています。