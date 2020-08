ストイックに努力するだけでなく一時の快楽に身を任せることも幸福にとって重要だとの指摘

2020年08月09日 12時00分 メモ

一般的に、人生の長期的な目標を達成するために自制心を保ち、暴飲暴食を控えたり仕事につながる学習をしたりすることは、人生の幸福度を上昇させると考えられています。ところが、スイスのチューリッヒ大学とオランダのラドバウド大学の研究者らは、「快楽主義に身を任せることも幸福にとって重要」との研究結果を発表しました。



多くの人々が長期的な目標を設定し、それを達成するために努力することを人生の幸福と結び付けて考えているため、効率的に目標を達成する方法についての研究が盛んに行われてきました。しかし、その一方で、「一時的な快楽よりも長期的な目標を優先し、上手に自分自身をコントロールして自制することが幸せな人生につながる」という前提については、あまり省みられて来なかったとのこと。



チューリッヒ大学でモチベーションの心理学について研究するKatharina Bernecker氏は、「今こそ再考の時です。もちろんセルフコントロールは重要ですが、自制に関する研究は快楽主義や短期的な喜びについても同様に注意を払うべきです」と指摘。そこで、ラドバウド大学のDaniela Becker氏と協力して、快楽主義が幸福にもたらす影響に関する調査を行いました。



2人は「一時的な快楽や喜びを楽しむ能力」を測定するアンケートを作成。回答者たちがさまざまな状況で一時的な快楽を追求する能力の違いや、長期的な目標を達成するための活動に従事せずに一時的な快楽を楽しむ能力が、人生の幸福と関連しているかどうかを分析しました。





アンケートの結果、特定の人々は長期的な目標達成と関係なくリラックスしたり遊んだりしている時に、「本来であればやった方がいい物事」について考えてしまう傾向があると判明。こうした人々は長期的な目標達成に関して熱心だといえますが、 Bernecker氏は「長期的な目標に関する矛盾についての考えは、リラックスの効果を損ねます」と述べ、リラックスしている時に十分リラックスできない点が問題だと指摘しています。



一方、リラックスしている時に長期的な目標について考えず、一時的な快楽に身を任せられるタイプの人は、全体的に人生の幸福度が高い傾向がみられたとのこと。一時的な快楽を楽しむ能力が高い人は、特にうつ病や不安に苦しむ可能性が低かったそうです。





Bernecker氏は、長期的な目標達成と一時的な快楽に身を任せることは矛盾しないと指摘し、幸福と健康を実現するためには両者を適切なバランスで両立させることが重要だと主張。これまでは、ソファでくつろいだり友だちとお酒を飲んだりすることは快楽主義的な行為であり、自制とは対照的なものだと考えられてきました。しかし、実際には「やるべきこと」を含むさまざまな思考に邪魔されて十分にリラックスできない人も多く、一時的な快楽を享受することは必ずしも簡単なことではないとBernecker氏は述べています。



新型コロナウイルスのパンデミックによって多くの仕事が在宅勤務に切り替わったため、「リラックスする場所」と「仕事をする場所」が重なってしまった人も多いはず。こうした場合、リラックスしている最中にも「やるべき仕事」についての考えが侵入し、十分にリラックスできなくなってしまうケースが増えるとみられているため、「一時的な快楽を思う存分楽しむ能力」はより重要になっているとのことです。