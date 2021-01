2021年01月11日 20時00分 メモ

日本とアメリカの「幸福度テスト」で世界の人々をテストして判明した驚きの事実とは?



洋の東西で文化や価値観が違えば、幸福についての考え方も違うもの。アメリカと日本でそれぞれ開発された幸福度のテストで世界63カ国の人々の幸福度を調べた結果、西洋と東洋では幸福の尺度が違うことのほか、心理学者を驚かせた意外な事実も判明しました。



Happiness around the world: A combined etic-emic approach across 63 countries

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0242718



How you measure happiness depends where you live | News

https://news.ucr.edu/articles/2020/12/09/how-you-measure-happiness-depends-where-you-live



Are You Happy? Your Answer May Depend on This... - MedicineNet Health News

https://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=249697





カリフォルニア大学リバーサイド校で心理学を研究しているグウェンドリン・ガーディナー氏によると、これまで心理学分野で幸福を定量化する際には、「(PDFファイル)主観的幸福感尺度」というテストが主に用いられてきたとのこと。頭文字を取ってSHSと呼ばれる主観的幸福感尺度は、アメリカで開発されたためキリスト教的な価値観や個人主義的な感覚に根差しており、欧米に住む人々の幸福度を測るには最適なテストだと考えられています。



一方、東アジアの国々では個人より社会や他者との結びつき重視されており、幸福について考え方も西洋とは大きく異なっています。例えば、2017年に発表された研究で「幸せ」という言葉に関連する言葉を自由連想で答えてもらったところ、アメリカ人では「笑顔」が最多の回答だったのに対し、韓国人では「家族」が最多だったという結果が得られています。





こうした過去の事例から、東アジア地域に根付いている仏教や道教、儒教のイデオロギーの中では「個人より周囲との調和や相互の結びつきが幸福に重要な影響を与えている」ということに気付いたガーディナー氏らの研究チームは、SHSと日本で開発された「(PDFファイル)協調的幸福感尺度(IHS)」で世界中の人々の幸福をテストする実験を行うことにしました。



実験には、世界63カ国・42の言語圏に住む合計1万5368人の被験者が参加。被験者らは、研究チームが用意したウェブサイトにアクセスして、SHSとIHSの2つの幸福度テストを受けました。この実験の結果、ベルギー・デンマーク・イギリスなど西ヨーロッパ諸国では、SHSの正確性が高いことが確かめられました。これについて研究チームは、「産業化が進んでいて人口増加率が低く、気候が寒冷という特徴がある西洋の典型的な国では、おしなべてSHSの信頼性が高い傾向がありました」と分析しています。



一方IHSは、特に日本や韓国などのアジア諸国で正確性が高く、西洋諸国では信頼性が低いことが分かりました。「IHSの精度は、その国の経済的発展との関連性が弱く、『統制がとれていること』を重視する国で高くなりました。特に興味深いことに、IHSの精度はその国の西洋化とは全く関係がありませんでした。従って、西洋では精度が低いとはいえIHSはSHSよりも普遍的な幸福度の尺度といえるかもしれません」と研究チームは述べています。





研究チームを最も驚かせたのは、「日本とアメリカは、SHSとIHSのどちらも信頼性が高かった」という点です。これについて、ガーディナー氏は「とても興味深い意外な結果です。なぜなら、日本とアメリカは心理学者が異文化間の違いを語る上でよく引き合いに出される、対極的な2国だからです」とコメントしました。



この研究により西洋と東洋における幸福の違いのほか、中東やアフリカ諸国など西洋でも東洋でもない地域ではSHSもIHSも精度が低いことが分かりました。研究チームは論文の中で「キリスト教や仏教の伝統がない国では、いずれの幸福度テストも適切に機能しませんでした。将来的には、そのような地域のための新しい幸福度テストが必要なことも考慮に入れる必要があります」と結論付けています。