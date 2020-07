「アイドルマスター ミリオンライブ！」TVアニメプロジェクトが始動、「アイカツ！」メインスタッフが参加

・関連記事

アイマスへの愛をビシバシ感じる「可愛さ」を凝縮したかのようなフィギュアまとめ - GIGAZINE



「たべるんごのうた」が1000件を突破したので珠玉の作品を抜粋してまとめてみた - GIGAZINE



総作品数2100本突破の「たべるんごのうた」でまだまだ出てきた傑作をまとめてみた - GIGAZINE



2020年07月04日 18時43分00秒 in アニメ, ゲーム, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.