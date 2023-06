2023年06月25日 19時00分 メモ

個人の倫理観が年々低下しているというのは幻想に過ぎないことが証明される



「昔の方が良かった」といった過去を理想化する発言はたびたび聞かれます。しかし心理学者のアダム・マストロヤンニ氏とダニエル・ギルバート氏による研究では、個人の倫理観は年々低下しているということはなく、比較的安定していることが報告されています。



The illusion of moral decline | Nature

https://doi.org/10.1038/s41586-023-06137-x





Think morality is declining? That's an illusion, researchers say. - The Washington Post

https://www.washingtonpost.com/wellness/2023/06/15/humanity-morality-decline-illusion/



The illusion of moral decline - by Adam Mastroianni

https://www.experimental-history.com/p/the-illusion-of-moral-decline



「昔は玄関を開けたまま寝ることができたのに」といった「個人の倫理観は年々低下している」という主張に疑問を持ったマストロヤンニ氏とギルバート氏は、ギャラップをはじめとする世論調査を行う企業が収集したデータやウォール・ストリート・ジャーナルなどの新聞から、約70年にわたる「人々の倫理観が年々変化しているかどうか」や「倫理観の変化についてどう思っているか」に関する約22万件の調査の分析を行いました。



「現在、この国全体の道徳的価値観は良くなっていると思いますか?それとも悪くなっていると思いますか?」や「20年前と比べて、人々は正直になっていますか?」などの質問を行った177件の調査のうち、84%の調査で回答者の過半数が倫理観が低下していると回答しています。





また、赤で示された日本やアメリカ、カナダ、インドなどの国の人々に「倫理観の低下が問題となっていますか」と尋ねたところ、すべての国の人々が「倫理観の低下はある程度重要な問題です」と回答しています。マストロヤンニ氏は「世界中の人々は倫理観が低下していると本当に信じているようです」と述べています。





しかし、マストロヤンニ氏らの分析によると、「昔よりも倫理観が低下している」と答える人の割合は1960年以前から現代までほとんど変わらないとのこと。





さらに「50年前と比べて倫理観は低下しましたか」といった長い期間について尋ねられた場合、「昨年と比較して今年の倫理観の状況はどうですか」のような短い期間の質問よりもより「倫理観が低下した」と答える傾向にあることが判明しました。期間が10年、20年と開いていくごとに倫理観の低下を訴える人の割合は増加しています。





20代から70代の人々に行った調査では、「昔に比べて現在は倫理観が低下している」と回答した人々の割合は年齢層での差異はないことが明らかになりました。つまり「倫理観が低下している」と答えるのは高齢者だけではなく、若者でも同様ということです。





また、倫理観の低下を訴えるのは保守派やリベラル派を問わず、すべての思想を持った人々に共通の考えであることが判明しています。





マストロヤンニ氏が440万人を対象とした107件の調査を分析したところ、「現在のこの国の倫理的価値観をどう評価しますか」という質問では、2002年から2019年までのすべての調査で約70%の人々が「倫理観が低下している」と回答しています。





しかし「昨日、相手に敬意を持って接しましたか」という質問では2006年から2019年まで一貫して「はい」と答える人々の割合が90%前後を推移しています。





これらの分析結果から、「倫理観が低下している」と回答するのは普遍的なもので、倫理観が実際に低下しているわけではないことがうかがえます。



マストロヤンニ氏らは人々が常に「倫理観が低下している」と答える要因について、殺人や詐欺などの偏った情報を多く発信するメディアに原因があると報告。また、「フェージング影響バイアス」と呼ばれる「悪い記憶は良い記憶よりも忘れやすい」というバイアスによって、過去を振り返った際に悪い記憶が消えて良い記憶だけが残り、一方で新たに入ってくる情報は良い情報も悪い情報もあるため、「昔の方が良かった」と思う傾向があるとのこと。



ボストン大学の心理学者であるリアン・ヤング氏は「周囲の人々の倫理観が低下していると思えば、悲観的になって自分の倫理観の基準を下げてしまうかもしれません」と警告しています。また、マストロヤンニ氏らは「倫理観が低下しているという考え方が、見知らぬ人との会話や他人からの親切に頼ることを遠ざけている可能性があります」と述べています。