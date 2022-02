赤ちゃんの「かわいさ」は若い男性にはあまり伝わらない

乳幼児や小動物などには、人間が見て「かわいい」と感じる「ベビースキーマ」と呼ばれる特徴が備わっています。白人の赤ちゃんの顔に関する研究は進んでいましたが、大阪大学大学院人間科学研究科の入戸野宏教授らの研究グループは、初めて日本人の赤ちゃんの顔をベースにした体系的研究を行い、「かわいさ」が個人の好みによるものではなく、複数人が「かわいい」と思うような客観的な特徴に基づくものであることを明らかにしました。また、女性や中高年男性に比べて、若い男性は「かわいさ」の感度が低いこともわかりました。 Frontiers | Creation and Validation of the Japanese Cute Infant Face (JCIF) Dataset | Psychology https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.819428

2022年02月19日 18時00分00秒 in 生き物, Posted by logc_nt

