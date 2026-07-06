2026年07月06日 12時10分 サイエンス

男性だけでなく女性も「女性の顔の方が魅力的」と評価している



顔の魅力評価に関する52件の研究を統合した大規模分析で、男性だけでなく女性も「女性の顔を男性の顔より魅力的だと評価する傾向」が確認されたと、ドイツのマックス・プランク経験美学研究所などの研究チームが報告しました。



The gender attractiveness gap | Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences

https://royalsocietypublishing.org/rspb/article/293/2071/20260362/481902/The-gender-attractiveness-gap



Both men and women rate female faces as more attractive

https://www.psypost.org/the-gender-attractiveness-gap-why-both-men-and-women-rate-female-faces-higher/





多くの有性生殖を行う動物ではオスがメスよりも目立つ外見や行動を持つ例が見られる一方で、人間では女性が「美しい性」と表現されることがあります。しかし、実際に女性の顔が男性の顔より魅力的と評価されるのかについては大規模な検証が行われていませんでした。



そこでマックス・プランク経験美学研究所の認知神経心理学者であるオイゲン・ワシリウィツキー氏らの研究チームは、過去10年ほどに発表された顔の魅力評価研究のうち、男性評価者と女性評価者が同性・異性の顔を評価したものを対象にデータを収集。条件に合った52件の研究をもとに、「76カ国の約2万8500人の評価者」「約1万7000点の顔写真」「合計約150万件の評価」からなる大規模データセットが構築されました。研究ごとに評価方法が異なるため、点数を標準化し、別々の研究で得られた評価を同じ基準で比較できるようにしたとのことです。





このデータセットを分析した結果、女性の顔は男性の顔よりも魅力的だと評価される傾向があることが確認されました。研究チームは、女性の顔の魅力評価が男性の顔の魅力評価をどれくらい上回ったかを示す指標を「Gender Attractiveness Gap(GAP)」と呼んでいます。



研究チームによると、女性評価者は女性の顔を高く評価する一方、男性の顔は男性評価者と女性評価者のどちらからも比較的低く評価されたとのこと。そのため、GAPは男性評価者よりも女性評価者で大きくなったそうです。





研究チームはGAPのうち「顔の形の違い」で説明できる部分がどれくらいあるかも調べました。顔写真を幾何学的に分析したところ、女性評価者で見られたGAPの33.25％、男性評価者で見られたGAPの42.98％は「男性らしさ」「女性らしさ」として顔に表れる形の違い(性的形状二形性)で説明できる範囲だったとのことです。ただし、性的形状二形性を考慮しても女性評価者が女性の顔を男性の顔よりも高く評価する傾向は残りました。



また、自分自身の顔の魅力を評価する課題ではGAPが見られませんでした。研究チームが集めた研究のうち6件には参加者が自分の顔の魅力を評価したデータが含まれていましたが、このデータでは男性も女性も自分の顔に同程度の点数を付けていたとのことです。



研究チームは評価対象となる顔写真の人種や年齢によってGAPが弱まる例も報告しています。黒人の顔写真を評価した場合、男性評価者では明確なGAPが見られませんでした。女性評価者では黒人女性の顔が黒人男性の顔より高く評価される傾向がありましたが、この差も顔の形の違いを統計的に調整するとほぼ消えたとのことです。高齢者の顔写真でもGAPはゼロに近い結果でした。



研究チームは今回の結果を「女性の顔の方が本質的に美しい」といった単純な結論として受け取るべきではないと述べています。男性だけでなく女性も女性の顔を高く評価したことから、研究チームは「女性の顔が魅力的と評価される傾向は男性が異性として女性を魅力的に感じることだけでは説明できず、顔の構造・評価者の特徴・社会文化的な文脈が重なって生じるものだ」と結論づけています。