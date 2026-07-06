2026年07月06日 12時07分 ネットサービス

Amazonのクラウドソーシングプラットフォーム「Amazon Mechanical Turk」が新規顧客受け入れを停止



遠隔地にいるクラウドワーカーを雇用することでオンデマンドタスクを実行できるというクラウドソーシングプラットフォームが「Amazon Mechanical Turk(MTurk)」です。Amazonは2026年7月30日をもってMTurkの新規顧客受付を停止すると発表しました。



Using the Amazon Mechanical Turk Workforce - Amazon SageMaker AI

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/sms-workforce-management-public.html





Amazon will stop accepting new customers for Mechanical Turk | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/07/05/amazon-will-stop-accepting-new-customers-for-mechanical-turk/



AmazonはMTurk向けの開発者向けガイド上で、「慎重な検討の結果、2026年7月30日をもってMTurkへの新規顧客のアクセスを終了することを決定しました。既存のお客様は引き続き通常通りサービスを利用可能です。AWSはMTurkのセキュリティと可用性の向上に引き続き投資しますが、新機能の導入は予定していません」と説明し、新規顧客の受け入れを停止することをアナウンスしました。





2005年にサービス開始されたMTurkは、CAPTCHA認証を完了したり、文章の基本的な感情を特定したりといった、完全な自動化が難しい単純作業をクラウドソーシングすることで、人々が少額の報酬を受け取ることができるというプラットフォームです。



全盛期には50万人もの労働者が働いていることが明らかになっていました。



AIを訓練するためAmazonのクラウドソーシング経由で50万人が働いている - GIGAZINE

