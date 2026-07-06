Amazonのクラウドソーシングプラットフォーム「Amazon Mechanical Turk」が新規顧客受け入れを停止
遠隔地にいるクラウドワーカーを雇用することでオンデマンドタスクを実行できるというクラウドソーシングプラットフォームが「Amazon Mechanical Turk(MTurk)」です。Amazonは2026年7月30日をもってMTurkの新規顧客受付を停止すると発表しました。
Using the Amazon Mechanical Turk Workforce - Amazon SageMaker AI
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/sms-workforce-management-public.html
Amazon will stop accepting new customers for Mechanical Turk | TechCrunch
https://techcrunch.com/2026/07/05/amazon-will-stop-accepting-new-customers-for-mechanical-turk/
AmazonはMTurk向けの開発者向けガイド上で、「慎重な検討の結果、2026年7月30日をもってMTurkへの新規顧客のアクセスを終了することを決定しました。既存のお客様は引き続き通常通りサービスを利用可能です。AWSはMTurkのセキュリティと可用性の向上に引き続き投資しますが、新機能の導入は予定していません」と説明し、新規顧客の受け入れを停止することをアナウンスしました。
2005年にサービス開始されたMTurkは、CAPTCHA認証を完了したり、文章の基本的な感情を特定したりといった、完全な自動化が難しい単純作業をクラウドソーシングすることで、人々が少額の報酬を受け取ることができるというプラットフォームです。
全盛期には50万人もの労働者が働いていることが明らかになっていました。
AIを訓練するためAmazonのクラウドソーシング経由で50万人が働いている - GIGAZINE
by Ricardo Diaz
Amazonは2018年から、企業がデータに注釈(アノテーション)を付けてニューラルネットワークをトレーニングするための手段として、Amazon SageMaker AIの一部としてMTurkをアピールするようになりました。
2023年の分析では、MTurk上の作業者の33～46％が大規模言語モデル(LLM)を使用してタスクを完了していることが判明。これにより、MTurkで注釈付けされたデータの信ぴょう性が疑われるようになり、そもそもMTurkで行なわれている作業に人間が関与する必要があるのかどうかについても疑問が生じることとなりました。
なお、AmazonがMTurkの新規顧客受け入れ停止を発表した後、ソーシャル掲示板のReddit上では「MTurkは数年前から事実上、作業者にとって機能しなくなっていました。MTurk全体にまん延するボットや不正行為を考えると、研究者にとってMTurkはあまり役に立たないものとなり果てていました。作業者も研究者もProlificやCloud Connectといった、はるかに優れたプラットフォームを利用できます」「Amazonの中の誰かが、MTurkのサーバーを稼働させ続けるのは時間とリソースの無駄だと判断し、完全にサービスを停止することになるでしょう」といったコメントも寄せられていました。
Seems Even Amazon Has Thrown In The Towel And Acknowledges That Mechanical Turk Is Dead
by
u/Bermin299 in
mturk
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in ネットサービス, Posted by logu_ii
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