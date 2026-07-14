2026年07月14日 12時19分 ネットサービス

LinkedInの長文投稿の約40％はAIによって作成されたもの



ビジネス系SNS「LinkedIn」を調査したところ、長文投稿の40.5％がAI生成だった、というレポートが発表されました。



AI Content Is Everywhere on Social Media, Especially LinkedIn | Pangram Labs

https://www.pangram.com/blog/ai-in-your-feed



Almost Half Of All LinkedIn Posts Are Now AI-Written Pangram Labs Research Shows

https://www.ndtv.com/artificial-intelligence/almost-half-of-all-linkedin-posts-are-now-ai-written-pangram-labs-research-shows-11764822



「ChatGPT、Claude、GeminiなどのAI生成テキストを99.98％の精度で識別する」とうたうサービスを展開するPangram Labsは、自社が提供するChrome拡張機能のデータ共有に同意したユーザーから情報を収集し、LinkedIn、Medium、Substack、X(旧Twitter)、Redditといったプラットフォームから得られた100万2627件の投稿の情報をスキャンしました。





全ての投稿のうち、AI生成であると判定された投稿は13.8％でした。AI生成物の割合は長文(250語以上)に限定すると約25％に増えました。



長文投稿に限定すると、完全にAIによって生成されたと判定された投稿の割合はLinkedInが40.5％で最大でした。AIと人間のミックスも含めると、Xが最もAIの関与が多いプラットフォームでした。





調査でスキャンされた投稿のうちLinkedIn由来のものは35％で、Xの44％より少なかったのですが、投稿がAI生成と判定された割合はXが24％だったのに対してLinkedInは62％でした、つまり、LinkedInはあらゆるプラットフォームの中でAI生成物の割合が最も大きいプラットフォームだと、Pangram Labsは報告しています。





Pangram Labsは「LinkedInはAIで投稿を生成する機能などAIの利用を促進するさまざまな方法を提供しています」と指摘し、「予想に反して、人々は匿名性の高いプラットフォームよりも実名と結び付いた場面で、自分に代わってAIに発言させることを積極的に受け入れているようです」と述べました。



なお、長文投稿が基本のプラットフォームの中でAI利用率が最も低かったSubstackでさえ、投稿の5分の1以上(21.9％)がAI生成またはAI支援によるものと判定されたとのこと。



また、「返信」よりも元投稿の方がAI生成されやすいという結果も出ています。LinkedInの場合、元投稿がAI生成である可能性は、返信がAI生成である可能性よりも1.35倍高いとのことでした。Redditの場合、返信は98.1％が人間によって書かれていたのに対し、元投稿は11.6％がAI生成でした。





Pangram Labsは「プラットフォームがフィード内のAIコンテンツを抑制しようとしているかどうかにかかわらず、私たちのユーザーは依然としてLinkedIn上で大量のAIによる文章を目にしています。研究者らはインターネット上で新たに公開されるウェブサイトの35％がAI生成またはAI支援によって作成されていると推定しています。AIコンテンツで埋め尽くされ、そのことが明示されないインターネットは暗い未来ですが、私たちはそれが避けられないものだとは考えていません。オンライン上のAI生成コンテンツの透明性を高めることで、インターネット利用者が自分の注意をどこに向けるかを、自らコントロールできるようにしたいと考えています」と述べました。

