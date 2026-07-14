2026年07月14日 12時27分 ハードウェア

Intelがアイルランド工場に50億ユーロを投じて3nmプロセスの生産ラインを拡張へ、Intel 3ノードでXeon 6を大量生産する計画



Intelがアイルランドに設置している半導体工場に50億ユーロ(約9200億円)を投資する計画を発表しました。



Intel Invests €5 Billion to Expand Manufacturing in Europe - Intel Newsroom

https://newsroom.intel.com/intel-foundry/intel-invests-5-billion-euro-to-expand-manufacturing-in-europe





Intelはアイルランドのリークスリップにリークスリップ・キャンパスと呼ばれる大規模な半導体工場群を設置しています。リークスリップは首都のダブリンの西側に位置しています。





Intelの公式サイトに掲載されているリークスリップ・キャンパスの空撮写真が以下。





今回の投資によってリークスリップ・キャンパスの生産能力は大きく拡大することとなります。具体的には、Intel 3ノードでサーバー向けCPUのXeon 6シリーズを生産することが計画されています。Intel 3ノードは3nm相当のプロセスルールで、2024年から実用化されています。



ついにIntelが3nm相当のプロセスルール「Intel 3」での大量生産を開始 - GIGAZINE





Intelはアイルランドへの大規模な投資に踏み切った理由として「AIとHPCに対する世界的な需要な高まり」を挙げています。

