Intelがアイルランド工場に50億ユーロを投じて3nmプロセスの生産ラインを拡張へ、Intel 3ノードでXeon 6を大量生産する計画
Intelがアイルランドに設置している半導体工場に50億ユーロ(約9200億円)を投資する計画を発表しました。
Intel Invests €5 Billion to Expand Manufacturing in Europe - Intel Newsroom
https://newsroom.intel.com/intel-foundry/intel-invests-5-billion-euro-to-expand-manufacturing-in-europe
Intelはアイルランドのリークスリップにリークスリップ・キャンパスと呼ばれる大規模な半導体工場群を設置しています。リークスリップは首都のダブリンの西側に位置しています。
Intelの公式サイトに掲載されているリークスリップ・キャンパスの空撮写真が以下。
今回の投資によってリークスリップ・キャンパスの生産能力は大きく拡大することとなります。具体的には、Intel 3ノードでサーバー向けCPUのXeon 6シリーズを生産することが計画されています。Intel 3ノードは3nm相当のプロセスルールで、2024年から実用化されています。
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Intelはアイルランドへの大規模な投資に踏み切った理由として「AIとHPCに対する世界的な需要な高まり」を挙げています。
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