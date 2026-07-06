人間が宇宙人と接触していないのは「宇宙人がAIを導入したから」ではないかという説
フェルミのパラドックスとは、物理学者のエンリコ・フェルミが指摘した「宇宙には人類以外の知的生命体が存在する可能性が高いにもかかわらず、これまで人類と接触した宇宙人や地球外文明が存在しないという矛盾」のことです。この理由については「太陽系に訪れる価値がないから」「他の文明に滅ぼされるのを避けるため身を潜めているから(暗黒森林仮説)」などの説がありますが、新たに「宇宙人が宇宙開発にAIを導入したから」という説が提唱されました。
[2606.13914] Autonomous AI-Cosmoindustry and the Quiet Expansion Filter: A Threshold-Based Resolution of the Fermi Paradox
https://arxiv.org/abs/2606.13914
Superintelligent AI in space could explain the Fermi Paradox | Live Science
https://www.livescience.com/space/cosmology/superintelligent-ai-in-space-could-explain-the-fermi-paradox
フェルミのパラドックスに対する回答にはさまざまなものがあり、今日でもたびたび新説が発表されています。数理経済学の博士号を持つオーストリアの独立研究者セルゲイ・イブリエフ氏は、プレプリントサーバーのarXivに投稿した論文で、「Quiet Expansion filter(静かな拡張フィルター)」という概念を提唱しています。
イブリエフ氏の中心的な主張は、宇宙空間で宇宙人が建造した巨大構造物やシグナルが見つからないのは、文明が宇宙開発に自律型AIを導入して「Autonomous AI-Cosmoindustry(AICI、自律型AI宇宙産業)」の域に達すると、威信やロマンに駆り立てられた「騒々しい資源至上主義的な帝国」は非合理的になるというものです。
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