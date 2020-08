エイリアンはどのような文明を築き上げているのか？

・関連記事

「エイリアンは本当に存在するのか?」という疑問に対する宇宙生物学者の見解とは? - GIGAZINE



「地球外生命は存在するのか?」というテーマを宇宙生物学と宇宙論の専門家が「地球という奇跡」を交えて語る - GIGAZINE



人類は地球外生命体を宇宙のあちこちで探すべきなのか? - GIGAZINE



「エイリアンの巨大建造物」の存在がささやかれる星が再び点滅を開始 - GIGAZINE



地球外生命体が作る「ダイソン球」の存在が騒がれた恒星「KIC 8462852」の詳細調査によって一層謎が深まる結果に - GIGAZINE



