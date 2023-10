AmazonのAWSとMicrosoftのAzureが「クラウド間の切り替えをわざと困難にしている」という訴えでイギリスの政府機関から独禁法違反の調査を受けていることが発覚

Ofcom refers UK cloud market to CMA for investigation - Ofcom https://www.ofcom.org.uk/news-centre/2023/ofcom-refers-uk-cloud-market-to-cma-for-investigation Cloud Computing Monopolies Challenged: UK Regulator Takes on Tech Giants https://www.linkedin.com/pulse/cloud-computing-monopolies-challenged-uk-regulator-takes-hansford イギリスの通信規制当局のOfcomは2023年4月に、AWSとAzureについて「クラウドコンピューティングサービス市場における競争を妨げており、クラウド間の切り替えを困難にすることで、市場でのトップシェアを維持しています」と 主張 しました。 Ofcomの調査では、イギリスのクラウドコンピューティングサービスのシェアにおいてAWSとAzureが占める割合は約60~70%と、次点であるGoogleのクラウドコンピューティングサービス「 Google Cloud Platform (GCP)」のシェア率5~10%に対して大差を付けていることが報告されています。

UK regulator launches antitrust probe into Microsoft and Amazon cloud services | Network World https://www.networkworld.com/article/3708209/uk-regulator-launches-antitrust-probe-into-microsoft-and-amazon-cloud-services.html

・関連記事

AWS・Azure・Cudoなどが提供するクラウドGPUが1時間あたり何ドルで利用できてどういう構成なのかの一覧表 - GIGAZINE



アメリカがAWSやMicrosoft Azureへの中国からのアクセスを制限することを検討中、AIチップ輸出規制の抜け穴をふさぐ目的か - GIGAZINE



MicrosoftのAI研究部門がMicrosoft Azure経由で38TBもの内部機密データを漏えいしていたと判明 - GIGAZINE



AmazonがAWSのAI用アクセラレーター&チップ開発を進めるために最大40億ドルをOpenAIのライバル「Anthropic」に投資 - GIGAZINE



AWS上で生成AIを使用するためのツール「Amazon Bedrock」が正式リリースへ、日本語を話せるClaudeや画像生成のStable Diffusionを利用可能 - GIGAZINE



Googleは独占禁止法違反を隠すために「市場シェア」「囲い込み」「ネットワーク効果」などの発言を禁止するよう教育していた - GIGAZINE

2023年10月06日 14時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.