2019年12月17日 16時00分 サイエンス

男性は女性よりも「男性の胸」が気になる

街中で胸の大きな女性を見かけた際に目線がつい胸へ行ってしまう……というのは、実験でも証明されているところ。これに加えて、女性は男性の胸に対してあまり関心を持たないのに対し、男性は女性の胸だけではなく男性の胸にも強い関心があることが、新たな研究で示されました。



性別によって個体の形質が異なる性的二形は多くの生物でみられ、ヒトの場合は、例えば男女ともに「唇が大きく、顎が小さい」といった女性の顔の特徴を「唇が薄く顎が大きい」という特徴に比べ「魅力的」と解釈する傾向があります。同様に、「ウエストが細くお尻が大きい」という体型は女性を評価する上で「魅力的」だと写り、一方で「胸板が大きい」といった特徴は男性を評価する上で魅力的だと写ります。男性の場合、胸板の広さは身の安全や食料確保といった特徴と関連付けられるためだとみられているとのこと。



「大きな胸板や上半身が男性の典型的な属性なのだとしたら、上半身の小さな女性は『女性的』だと判断され、魅力的に写るはずです」「これまで、女性のさまざまな上半身のサイズについて調査が行われたことはありませんでした。そこで我々は男性と女性の上半身のサイズが、その人の魅力にどう影響し、人々が相手を見つめるしぐさをどう変えるのかを実験で確かめました」ということで、ブリティッシュコロンビア大学の心理学者であるFarid Pazhoohi氏ら研究チームは、研究結果を発表しています。



研究においてPazhoohi氏らは異性愛者の大学生82人をリクルートし、さまざまな体型の男性型・女性型の3Dモデルを見せ、それぞれの体型の魅力を評価してもらいました。



すると、3Dモデルの体型を評価する上で、非常に顕著な男女差があることを、研究者は発見しました。



Pazhoohi氏によると、男性被験者は「上半身が大きな男性」と「上半身が小さな女性」を魅力的だと評価しましたが、女性被験者は3Dモデルの男女いずれについても中間サイズを好む傾向があったとのこと。



また研究者は、男性被験者が胸板の大きな男性3Dモデルをより長い時間見つめるのに対し、女性被験者が男性3Dモデルの胸板を見つめる時間に差がなかったことも明らかにしています。これはつまり、男性の上半身のサイズに注意を払うのは男性のみだということを意味します。ここから、男性がより男性的な体を望むのは、交配を成功させるためだけでなく、男性の手強さ評価するためだと導けるとのことです。



なお、今回の実験結果は限定的なものであり、より確かな結論を導くためにはさまざまな民族性を対象にし、刺激の種類を増やすといった方法が取られる必要があると研究者は述べました。