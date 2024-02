酔っ払うと人が魅力的に見える「ビール・ゴーグル効果」の原因は顔がきれいに見えるからではないとの研究結果

漫画やドラマなどでは、「お酒を飲むと人が魅力的に見えてきて思わず過ちを犯してしまい、翌朝後悔する」という展開がよくあります。酔うと人が魅力的に見える ビール・ゴーグル効果 の正体は、アルコールの作用で相手の顔が整っていると錯覚するからだというのが定説ですが、実際に酔っぱらいに顔写真を見せて行われた研究でそうではない可能性が示されました。 Impaired face symmetry detection under alcohol, but no ‘beer goggles’ effect - Alistair J Harvey, Ciara White, Kathleen Madelin, Ed Morrison, 2023 https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/02698811231215592 Facial symmetry doesn't explain 'beer goggles' phenomenon, research shows https://phys.org/news/2023-12-facial-symmetry-doesnt-beer-goggles.html これまでの研究により、人を魅力的に見せる要因のひとつは「顔の左右がどれだけ一致しているか」だということがわかっています。つまり、顔が左右対称であればあるほど、優れた 遺伝子プール を持っていると評価されるということになります。 しかし、アルコールを摂取すると人の顔が非対称であってもそれに気がつきにくくなってしまうため、これが飲酒をするといつもより人が魅力的に見えてくる理由だと考えられてきました。

2024年02月04日 20時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1l_ks

