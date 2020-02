10代の女性を装ってSNSで出会った兵士のスマホにスパイウェアを仕込むハニートラップが流行

Teenage girls tempt Israeli soldiers to install spyware for Hamas https://www.grahamcluley.com/teenage-girls-israeli-soldiers-malware/ イスラエル国防軍(IDF)によれば、パレスチナの過激派グループである ハマス のメンバーがFacebookやInstagram、Telegramで10代の少女を装ってイスラエルの兵士にオンライン上で接触し、チャットアプリに見せかけたスパイウェアのインストールを兵士に促すケースが報告されているとのこと。

・関連記事

ハニートラップを使って「アメリカに対する陰謀を企てた」としてロシア人女性が逮捕される - GIGAZINE



色仕掛けで機密情報を盗み出す「ハニートラップ」を第2次世界大戦時に実行したMI6の美女スパイ - GIGAZINE



国際的な暗号機メーカーがアメリカとドイツの諜報機関と協力して通信を傍受していたと判明 - GIGAZINE



元スパイが設立したマルウェア開発企業がVPNサービスを買収したという指摘 - GIGAZINE



2年以上悪用されてきたiPhoneやAndroidを乗っ取れる脆弱性「Simjacker」が発見される - GIGAZINE



2020年02月18日 12時30分00秒 in モバイル, セキュリティ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.