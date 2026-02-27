2026年02月27日 19時35分 ヘッドライン

2026年2月27日のヘッドラインニュース



2025年8月から劇場公開されて大きな話題となった『大長編 タローマン 万博大爆発』が、NHK BSにて2026年3月7日(土)25時20分(8日1時20分)からテレビで初放送されることが決定しました。本作は2022年に初放送された特撮ドラマ『TAROMAN 岡本太郎式特撮活劇』をもとに作られたオリジナルの映画で、テレビ版の再編集などではないため、前提知識はゼロでも大丈夫です。



大長編 タローマン 万博大爆発

★テレビ初放送 大決定！★

━━━━━━━━━━━━



な ん だ こ れ は ！



📺NHK BS にて

3月8日(日) 深夜1:20〜 放送 ※土曜深夜#映画タローマン がついにテレビに初登場！



べらぼうな映画体験を

ぜひご自宅で楽しもう！ pic.twitter.com/0Tf1clvOb8 — 映画『大長編 タローマン 万博大爆発』公式 (@eiga_taroman) 2026年2月26日



ジャパンプレミア時の様子は以下の記事にまとめています。



タローマンが劇場内を自由奔放勝手気ままに動き回り来場者をベラボーに喜ばせた映画『大長編 タローマン 万博大爆発』べらぼうジャパンプレミアレポート - GIGAZINE



©2025『大長編 タローマン 万博大爆発』製作委員会



◆ネタ（メモ・その他いろいろ）





なかなかやばい事故だけどアヒルが気になって仕方ない「マジでこのアヒルなんなんだよ」「AIフェイクかと疑ったけどなんかマジっぽい」 - Togetter



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

世界最大の「サンゴ群体」、市民科学者の母と娘が発見 豪州沖 - CNN.co.jp



土星最大の衛星タイタンは衛星同士の合体で誕生か、その影響で環ができた可能性も(1/2) - CNN.co.jp



生成AIの「それっぽい嘘」に疲弊するアカデミア【平山 優】



H3打ち上げ失敗、原因は衛星台座の欠陥か 運用再開へ対策急ぐ：朝日新聞



ネオニコチノイド禁止でミツバチはどうなった？―英国の現状 – FOOCOM.NET



4万年前の遺物から見つかった記号、古代文字の前身の可能性 新研究(1/2) - CNN.co.jp





日本語の本来語には「さびしい/さみしい」「つぶる/つむる」「けぶり/けむり」のようなb ~ mの揺れがいくつかあるからd ~ nにもいい例ないかなって考えてみたら「どく/のく」があることに気づいた — Riku (っ´ω`c)🍋ラテン語/ギリシャ語/印欧語族/言語学/語学レッスン/翻訳/執筆受付中 (@anima_solaris) 2026年2月26日



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

【速報】小学館の編集者が性被害女性に口止め|47NEWS（よんななニュース）



『常人仮面』配信停止に関するご説明とお詫び | マンガワン





マンガワンの件、公式からの告知があったので触れますが、現在そこで連載中の作家さん(当事者ではない)も精神的ダメージを受けているので、編集部は対策と配慮をお願いします。2年前の轍を踏まないように、なにとぞ。 — 松田未来 新連載COMICユニコーンにて近日公開！ (@macchiMC72) 2026年2月27日



石綿労災補償、アルバイトから正社員に再算定で一転3.6倍に | 毎日新聞



部隊の指揮官が兵士を処刑、拷問……逃亡したロシア兵がBBCに証言 - BBCニュース



韓米日合同空中訓練から「日本排除」 韓国政府の逆提案に米国「それなら米日だけで実施」【独自】-Chosun online 朝鮮日報



日本経済は好調持続、これ以上財政・金融吹かせばインフレ高進＝黒田前日銀総裁 | ロイター



イラン当局、NHK支局長を拘束か 政府は「早期解放」強く要請 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



東京スカイツリーⓇ展望台エレベーターの停止に伴う閉じ込め発生における原因の調査結果と再発防止策について｜プレスリリース/ニュースレター｜東京スカイツリー TOKYO SKYTREE



日本、台湾に近い与那国島にミサイル配備を予定 2030年度にと小泉防衛相 - BBCニュース



42年前の殺人「日野町事件」再審開始へ 「死後再審」、無罪の公算 [日野町事件]：朝日新聞



高市チルドレン・金澤結衣（35）が“ポスター損壊事件”を起こしていた「常人には考えつかない」支援者はドン引き、本人は謝罪「事務所の不手際で…」 | 文春オンライン



1000万円、首相のカタログギフトは「コチョウランと同じ」と強気 | 毎日新聞



【高額療養費の引き上げ】「セーフティーネット強化」の高市首相答弁は「まやかし」 - 全国保険医団体連合会



スカイツリー閉じ込め 「ケーブルの破損」が原因 運営会社が謝罪 | 毎日新聞



トランプ氏の「病院船」拒否したグリーンランド、へき地医療に深刻な課題 写真7枚 国際ニュース：AFPBB News



なぜリベラルは負け続けるのか？/芹沢一也 - SYNODOS



京都市バス運賃、市民以外は市民の最大2倍に 27年度導入めざす - 日本経済新聞



共同通信の子会社がフリーランス法違反 記者や棋士に条件明示せず：朝日新聞



兵庫県警 採用試験で「論文」廃止 全国初 受験者数減少で | NHKニュース



常葉大の浜川栄教授が首相を「高鬱と呼ぼう」 大学側「誹謗中傷投稿を確認、厳正に対処」 - 産経ニュース



女性の遺体などの写真盗んだか 52歳巡査部長を懲戒免職 警視庁 | NHKニュース | 事件・事故、警察、東京都



【速報】議員との食事会が苦手でギフト配布と首相|47NEWS（よんななニュース）



パキスタン、タリバンとの「全面戦争」宣言 双方が攻撃の応酬 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



【解説】 ウクライナは今も果敢、敗北が近いとは思えない……BBC国際編集長 - BBCニュース



「排水しないと3時間で水没」 世界最古の海底道路トンネルの裏側：朝日新聞



自民、5類型撤廃への提言案了承 殺傷能力ある武器輸出を原則容認 | 毎日新聞



首相のカタログギフト「三権分立ゆがめる」 専門家が指摘する弊害 [高市早苗首相 自民党総裁][高市早苗首相]：朝日新聞



「最後のチャンス」アメリカ・イラン核協議きょう（26日）開催へ アメリカ“合意に至らない場合は軍事措置も辞さない構え” | TBS NEWS DIG



【速報】首相、物価動向に応じた消費税率変更を提起|47NEWS（よんななニュース）



【速報】子どもの性被害、摘発4858件|47NEWS（よんななニュース）



ドイツの地方選候補者、女子生徒に関する発言で非難浴びる 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



コラム：日銀の利上げ路線を制約する「物価の実力不足」＝上野泰也氏 | ロイター



読む政治：野党はチームみらいだけ 看板倒れの国民会議「何をやりたいのか…」 | 毎日新聞



米航空宇宙・半導体業界、レアアース不足深刻 生産停止も | ロイター



高市総理「必要のない奨学金を借りるといったモラルハザードなどが起こる可能性」に「起こるわけないでしょ！」と痛烈ヤジ 奨学金返済減税めぐり | 政治 | ABEMA TIMES | アベマタイムズ



資格取らせても若手は次々転職…「これでは運転士養成機関だ」 人員不足で運休続く肥薩おれんじ鉄道 利用者離れ拍車を懸念 | 鹿児島のニュース | 南日本新聞デジタル



中道落選者、政治団体設立へ：時事ドットコム



万が一侵攻受けた場合、「長期化なら成功」と思わせないこと必要＝高市首相 | ロイター



イタリア輸出額が日本を逆転 2025年下期、円安とトランプ関税に耐性 - 日本経済新聞



矛盾だらけの米国、絶望とエリート攻撃の行方 日本の取るべき道は？：朝日新聞



【速報】中国の輸出規制は決して許容できずと首相|47NEWS（よんななニュース）



自民候補への投票見返りに２０３人に報酬約束、韓国籍のパチンコ店元経営者に有罪判決 : 読売新聞



みずほＦＧが事務職５０００人削減へ…事務センターにＡＩ本格導入、配置転換進め収益力強化 : 読売新聞



立憲には国民会議参加の「声かけせず」 高市首相、誤認の答弁を訂正 | 毎日新聞



高市首相、カタログギフト違法性否定 閣僚からの返還「考えない」 | 毎日新聞



米民間団体、日本人の解放要求 NHKテヘラン支局長だと声明|47NEWS（よんななニュース）



消費減税、夏までに意見集約 高市首相、皇位継承「男系男子限定が適切」―衆院予算委：時事ドットコム





今週のアサヒ芸能のソープ大手のマリングループの大量閉店の記事が秀逸だった。

特に大量閉店の理由について、ホストの色恋営業規制の影響との推測があって目から鱗落ちたのでまとめておく。論理としては



・ホストの色恋営業規制の施行→

・売掛金回収で女性をソープに売り込むホストが逮捕→… — 宇佐美典也 (@usaminoriya) 2026年2月26日



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

「保育園落ちた」から10年、保活や保育の現状は？ #エキスパートトピ（なかのかおり） - エキスパート - Yahoo!ニュース



B-29とは、どのような経験だったのだろうか ー 『B-29の昭和史』はじめに / 若林 宣【ちくま新書】｜webちくま（筑摩書房の読みものサイト）



奨学金返済減税で「モラルハザード」は本当に起きないのか｜とある地方都市の某外科医



フリーランスをやれるタイプやれないタイプは『“仕事を忘れる日”が1日もなくなること』に耐えられるかどうかな気がする - Togetter



直木賞のミステリ作品は骨太なものが多く、どれもこれも読み応えがあってハマれる？みんなが好きな直木賞作品はありますか？→安定の名作たちが集合 - Togetter



おもしろFlashが流行っていた頃のインターネットは『こんな楽しい世界、みんなも来ればいいのに』と思っていたけど、あれはみんながいなかったから楽しかったんだ - Togetter



「戦後の人はねえ......」戦時中生きていた祖父母、高齢者に話を聞くと敗戦の記憶を話す躊躇いと偽らざる気持ちを吐露されて話題転換に困ることがあった - Togetter



「大学時代、北朝鮮人のクラスメイトがいた。名をキムくんという」中国・吉林省の大学に留学していたとき、中国語のクラスで出会った、北朝鮮人・キムくんの話 - Togetter



薬局で薬を買ったらおばちゃん店員に「用法用量をお守りください」と説明されたので頷いたらまた同じ説明をされた、怖くなって「用法用量守るの大好きです」って返した - Togetter



「スーパーすら子連れで行くのが怖すぎる」幸せそうに街を歩くことを危険に感じる事件、格差の広がりと「無敵の人」リスクを感じられて怖いと感じる時がある - Togetter



夕飯を作るときに1人用の土鍋を落として割ってしまったが、割れ方の芸術点が高すぎた「割れ方に名前付けれるなら、雅な名前がつきそう」「エクゾディア？」 - Togetter



ローソンのセルフレジは提案した側もOK出した経営陣も絶対にヤバいんだよな→使い勝手の悪さを嘆くみなさん「ファミマのセルフレジとの差は…何…」 - Togetter



息子と2人で那覇空港にいたら挨拶をしてきたおばさんが息子を抱えようとしたので引き離してなんですか？って聞いたら無言で去っていったけど誘拐未遂では...？ - Togetter



レジでやばいカスハラ客に絡まれてる時に横から「ジジイうっさいねん」「あんた言ってることおかしいぞ」って割って入ってくれたお客様たち、店員はそういうの一生忘れない - Togetter



「本を選ぶ時、表紙や装丁はとても大事」見かけたらつい買いたくなる、衝動買いしてしまったインパクトのある装丁・デザインの本を教えてください - Togetter



ランチで1人客より集団が優先されるのは仕方ないが、テーブルに案内された後に3人組が入ってきて『こちらを座らせたいからやっぱり待っててくれ』と言われ立たされた - Togetter



9年勤めた会社の退職金支給通知書を見たら計算がマイナスで支給額0円だった「秒で労基」→むしろ多く貰えている・良心的な会社じゃないかという声も - Togetter



東大卒YouTuber「2026東大入試数学が難しいと言っても所詮は高校生が解けるように作られた問題なわけで…」→「理3を出た俺がここまで解けないとは」 - Togetter



先日、こちらを某業務系スーパーで買ったのですが中毒性がやばかったです「大体の炭水化物にかければ一生食べられそうな感じになる」 - Togetter



103歳になる爺さんに戦争の話を尋ねても絶対に何も話してくれなくて「もう忘れた」としか言わない、一体何を見たんだ？→何をやった、何をされたの可能性もある - Togetter



大学での専攻を聞かれた星新一は「酒です」と答えるので皆笑っていた…実は東大農学部で醸造を研究していた - Togetter



買うのに1ヶ月待つという頂き物のいちごが人生で一番美味しかったが、名前も書いてない「もうきっと一生食べられないんだ」→無事に品種と生産者が特定される「これまじで美味しい」 - Togetter



【緊急】渋谷で外国の子供にエルボーアタックをかましたぶつかりおばさん、世界中で大炎上。元動画は再生回数1333万、50万いいねがつく異常事態に【超悲報】 - posfie



















◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

ASUS、日本向けAIノート「Zenbook SORA」刷新。80TOPS NPUで最大33時間駆動 - PC Watch



【重要】弊社製品のセキュリティ調査に関するお知らせとご報告 – Alldocube Japan



さくらインターネット、「NVIDIA Blackwell GPU」約1,100基を搭載したAIインフラの稼働を開始 | さくらインターネット



Claude Codeを"優秀な新卒部下"として使い倒す：個人開発爆速化の全ワークフロー



日本でのサービス終了に関する重要なお知らせ - Wolt (日本)



「SaaSの死」に続く「ECの死」は本当に起きるのか？2026年2月時点の公開情報を構造化して整理してみた｜観察ノート



マイクロソフト日本法人に公取委が立ち入り検査…他社のクラウドサービスでウィンドウズやワードなどを利用できないよう妨害か : 読売新聞



楽天、フィンテック事業再編 銀行・カード・証券を集約 - Impress Watch



大規模な組織におけるAI Agent活用の促進と課題 - Speaker Deck



【悲報】激安中華タブレットでマルウェア「Keenadu」混入が話題に - ガルマックス



仏教AIヒューマノイドロボット「ブッダロイド」の開発―身体性を獲得した仏教AIと対面での触れ合いを実現― | 京都大学



【重要】ポイント付与のリニューアル（変更予定）のお知らせ - Kyash お知らせ



Gemini 3.0 Pro Preview vs Deep Research：次世代AIの「調査力」を徹底比較してみた | iret.media



フルノ、超高層ビル建設現場で躯体工事段階からStarlinkによるWi-Fi環境を構築し、有効性を確認 - INTERNET Watch



「分野横断権利情報検索システム」及び「個人クリエイター等権利情報登録システム」が運用を開始します| 文化庁



話題のニンジャマイルズについて調査してみた｜okash1n



【西川善司の大画面☆マニア】「マイクロRGB vs RGBミニLED」騒動から学ぶ、2026年の最新テレビ技術動向-AV Watch



政策議事録をLLMで分析する設計：RAG（ベクトル検索）で精度が出なかった理由と多段階圧縮



「考える」から「判断する」へ、Claude Codeを中心に置いたタスク・ナレッジ管理 | DevelopersIO



PostgreSQLがインデックスを使ってくれなくてスロークエリが発生していた件 〜 PostgreSQLのコスト計算ロジックを深掘りする 〜 - Hello Tech



WSL内で起動したClaude Codeの動作を高速化する簡単な設定



git の次の時代のバージョン管理システム jj (jujutsu)



202602個人的claude code設定



報道発表資料：AIを活用した多様な地理空間情報の連携環境を試作・提供！～地理空間MCP Server（α版）の公開～ - 国土交通省



aws login でアクセスキー運用から脱却する #AWS - Qiita



ソフトウェアアーキテクトのための意思決定術: Create Decision Readiness—The Real Skill Behind Architectural Decision - Speaker Deck



なぜAIは組織を速くしないのか 令和の腑分け - Speaker Deck



IBMが組み込んだClaude、IBMを撃つ ── メインフレーム・モダナイゼーションは誰にも解けない



【SwitchBot】AIハブが「OpenClaw」対応開始。自然な会話でデバイスを操作！ローカルAIエージェントで、次世代の自律型スマートホームを実現。 | SWITCHBOT株式会社のプレスリリース



分野横断権利情報検索システム



【やじうまミニレビュー】品薄続出で話題！4千円台のAmazonベーシック製“大型トラックパッド”は使いやすい？ - PC Watch



「メモリは640KiBで十分」は本当だったのか？〜メモリ管理技術の変遷を学ぶ：Windows温故知新〜カリスマITトレーナーが語る技術の変遷（6） - ＠IT



村井純氏が総括する「インターネット文明」のこれまでと、次世代につなぐバトン 「インターネット白書」30周年特別インタビュー 全文公開 - INTERNET Watch



Claude Codeマルチエージェント実践ガイド — 1つの指示で16プロセスが動く世界｜シュン｜AI実務で副業時給2倍にした人



仕事でObsidianをどのように使っているか



おそらく開発者環境が侵害されていて、正規署名されてAndroidファームウェアレベルで存在するバックドア「Keenadu」 - Slapdash Safeguards



「あたかもChatGPTに質問するような軽さで」批評家が面識のない大学4年生からAI扱いされているようなメールを受け驚く→AI関係なく昔からある話？ - Togetter



家で作業していたら勝手にプリンターが動き出してどこかの会社の入社試験の解答用紙が出てきた...一体何が起きた？→「情シスが泡吹いて卒倒するやつだ」 - Togetter









gitが一般人から見てとっつきにくい理由って、各種サブコマンドの命名が一般的なIT感覚とズレてるからだと思ってる



・clone → download

・pull → update

・push → upload

・commit → save

最初からこんな感じなら、みんな（非エンジニアも含め）もっと早く理解できたと思われ — yutkat (@yutkat) 2026年2月26日







◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

ホロライブ 儒烏風亭らでん 兵庫・西宮市の博物館にＶチューバー応援広告、ファンが全国１３施設に掲示…学芸員「客層広がった」 : 読売新聞



「下を見ると自分の胸が…」TS美少女おじさん和製FPS『MISHA』映像がバズる。「胸が見える」仕組みを自作に実装しだすJFPS界隈 | Game*Spark - 国内・海外ゲーム情報サイト



PC用ゲームパッドは「Xbox公式ライセンス商品」を選ぶべき理由 - 石田賀津男の『酒の肴にPCゲーム』 - 窓の杜



成長神話の終焉と日常の再発見：中国『呼喚少女』と幸福のパラダイムシフト｜上海在住のえいちゃん



ソニーGのゲーム事業会社SIE、初任給42.5万円に 6万円超上げ - 日本経済新聞



積みガンプラを見た甥っ子が「欲しい」というので作るならと喜んであげたら「1万くらいで売れたよ」と連絡がきて縁を切った - Togetter



旧エヴァンゲリオンの葛城ミサトは「母親になってくれる夢」と「恋人になってくれる夢」を14歳の少年にみせた…それが罪であり魅力 - Togetter



青学の女子大生たちが作ったコスメ、懐かしの女児アニメに出てくるプリズムストーンを完全に意識していることで物議を醸す - Togetter



30th｜ポケットモンスターオフィシャルサイト



トップページ ｜ ポケモン30周年ロゴ公式サイト



【公式】ポケモン30周年記念スペシャルムービー - YouTube





あずきちにリバーシでパーフェクト負けして五目並べ準優勝と番長の称号を獲られる番長 - ニコニコ動画





【バイトヘル2000】バカゲー探訪記 #63番外編「それバイトか？」【残りのバイト紹介】 - ニコニコ動画





70年代風ロボットアニメ ゲッP-X - 70年代風ロボットアニメの魂、完全復活。 合体ロボ×横スクロールシューティング



奇跡という言葉でも足りない！『70年代風ロボットアニメ ゲッP-X』が移植決定ッッ！【PS5/PS4/Switch/XBOX/PC】 - 絶対SIMPLE主義



『70年代風ロボットアニメ ゲッP-X』初報PV｜70年代ロボットアニメ復活 - YouTube





TVアニメ『あかね噺』本PV第２弾｜オープニング主題歌：桑田佳祐「人誑し / ひとたらし」｜4月4日(土) 夜11時30分～放送開始！ - YouTube





【期間限定】「鋼の錬金術師」1話「太陽に挑む者」／劇場版「鋼の錬金術師 シャンバラを征く者」期間限定公開記念 3/12(木)まで公開中！ - YouTube





【期間限定】「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」1話「鋼の錬金術師」／「鋼の錬金術師 嘆きの丘(ミロス)の聖なる星」期間限定公開記念 3/19(木)まで公開中！ - YouTube





劇場アニメ『パリに咲くエトワール』WEBスポット（パリ旅行編）｜ 3月13日（金）全国公開 - YouTube





劇場アニメ『パリに咲くエトワール』WEBスポット（友情編）｜ 3月13日（金）全国公開 - YouTube





劇場アニメ『パリに咲くエトワール』TVスポット（ストーリー編）｜ 3月13日（金）全国公開 - YouTube





TVアニメ「霧尾ファンクラブ」番宣CM(30秒)｜OPテーマはスカートとODD Foot Works「FANCLUB」｜2026年4月2日(木)深夜0時26分～MBS/TBS系にて全国同時放送！ - YouTube





TVアニメ『魔王の娘は優しすぎる!!』ノンクレジットエンディング映像 第8話｜ジャヒー(CV.大橋彩香),ドゥ(CV.久野美咲),アーリマン(CV.大塚明夫)「いっこにこにこ」 - YouTube





【特報】桑田佳祐×TVアニメ『あかね噺』スペシャルアニメ映像｜オープニング主題歌決定！ - YouTube





『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』特報映像解禁【7月24日（金）公開決定！】 - YouTube





TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』メインPV第2弾｜2026年4月7日（火）放送開始！ - YouTube





TVアニメ『GATE SEASON2 自衛隊 彼の海にて、斯く戦えり』新章開幕｜PV第1弾 - YouTube





アニメ「リラックマ」グッズ紹介映像 | 2026年4月よりテレビ放送開始！ - YouTube





『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』コンセプトアート＆ウォークスルー映像 - YouTube





アニメ『刃牙道』ノンクレジットOP WANIMA「フルボコ」│BAKI-DOU Opening Movie - YouTube





『Granny: Escape Together』 - 発表トレーラー | PS5® & PS4® - YouTube





『Golfing Over It with Alva Majo』 - ローンチトレーラー | PS5® & PS4® - YouTube





Fallout 76 – シーズン24：リップ・ダーリングと地球外未確認生物 - YouTube





『MLB The Show 26』（英語版） ゲームプレイトレーラー - YouTube





『Panzer Knights : コマンダー・エディション』 | 最新予告編 - YouTube





スターレイル 絶対に許さない - YouTube





ストラテジックRPG『エンバーストーリア』 | レンゴクを征く【楽曲】 - YouTube





『風燕伝』大型アップデート「河西」 トレーラー - YouTube











なぜ海外のwoke 絵師は黒人を描く時に謎のブサイク要素入れるのをやめられないのか？

もはや黒人本人より日本人のほうが、黒人キャラを魅力的に描くのは上手くないか？

みたいな意見を耳にするわけですよ



これ、シンプルに「描いてるお前自身が自分の絵で抜いてないから」に尽きると思ってんですね — 威岡公平 (@Kouhei_Takeoka) 2026年2月27日

















食事の進化 pic.twitter.com/YRits0LvQJ — ふせんりょ (@fusenryo2) 2026年2月26日









作者ですら気づかなかった https://t.co/oDejcZ5Yno — 坂本裕次郎 (@sakamotoyujirou) 2026年2月26日





『#月1エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026』



本日の『シン・エヴァンゲリオン劇場版』上映終了を持ちまして、

『#エヴァンゲリオン』シリーズ30周年記念

シリーズ劇場版６作品【期間限定】リバイバル上映が終了いたしました。



▼2025年

10月『新世紀エヴァンゲリオン劇場版… https://t.co/RaZxu0PGgB — エヴァンゲリオン公式 (@evangelion_co) 2026年2月26日







【漫画】オフ会に出るのが恥ずかしい女の子 #ボイスコミック - YouTube











子守り pic.twitter.com/89qX2Cg8Q4 — 安藤忍 (@shinobuando0222) 2026年2月27日



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

自宅を攻撃されたウクライナ選手 「侵略者のパラ参加はありえない」 [ミラノ・コルティナ パラリンピック]：朝日新聞



米女子アイスホッケー代表主将、トランプ大統領のホワイトハウス招待は「不快なジョーク」(1/2) - CNN.co.jp



XGの未来のために、XGALXとエイベックスグループの方々にお願いしたいこと。｜徳力基彦（tokuriki）



夢に出てきた音楽なんだけどこの曲って実在するのかな？→曲名が無事特定されるも「一体どれほどの研鑽を積めば夢に出てきた曲を弾けるようになるんだ...」 - Togetter



「令和の虎」で始まった武道館企画、総来場4,000人の割に客席はガラガラ...クロちゃんの苦言に虎たち、更にはホリエモンまで反応し武道館の価値について様々な意見 - Togetter



◆新商品（衣・食・住）

ガリガリ君 日本のアイス文化を世界に発信！｜赤城乳業株式会社



【松のや】マヨラーの皆さまに、ぜひ食べてほしい！「ハニーレモン唐揚げ定食」発売｜松屋フーズ



アンブレラ社が『日清食品』をパクリと提訴し狂ったお知らせ動画を投稿、カップヌードル公式はマジレスするもファンはコラボ商品開発を期待 - Togetter

