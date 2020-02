2020年02月27日 17時09分 メモ

「各国に現存する最古の企業」を示したマップが公開、世界最古の現存企業は578年創業



目まぐるしく変わる社会や経済の動きに対応して企業を長年にわたって存続させることは難しいものであり、日本では平均的な企業の寿命は20年ほどともいわれています。そんな中、イギリスの中小企業に向けて融資やビジネスバンク、クレジットオプションに関する情報を発信している「BusinessFinancing.co.uk」が、「各国に現存する最古の企業」についてまとめたインフォグラフィックを公開しました。



The Oldest Company in Almost Every Country (That is Still in Business) - BusinessFinancing.co.uk

https://businessfinancing.co.uk/the-oldest-company-in-almost-every-country/



BusinessFinancing.co.ukはインターネット上のさまざまな情報源を調べて各国の最も古い会社を見つけ出し、個々の企業について2020年時点でも存続しているかどうかをチェックしたそうです。リストには民間企業だけでなく国営企業も含まれていますが、正確な情報がつかめず確信が持てなかった企業はマップに含めず、最古の企業がわからなかった国については空欄となっています。



実際に公開されたマップが以下。各国最古の企業の創業年が古いものから250年区切りで紺色(500年~749年以前)、青色(750年~999年)、青緑色(1000年~1249年)、緑色(1250年~1499年)、朱色(1500年~1749年)、黄色(1750年~1999年)と塗り分けられています。ヨーロッパや中東、中南米、アフリカの一部は拡大図も示されています。





◆1:ヨーロッパ

ヨーロッパで現存する最古の企業を国別で表示したのが以下のマップ。





ヨーロッパで最も古い企業は、オーストリアの聖ペーター僧院教会に隣接する、803年創業の「シュティフツケラー・ザンクト・ペーター」というレストランです。また、隣国のドイツには862年に創業された「シュタッフェルター・ホフ」という世界最古のワイナリーが存在しています。





また、古くから存続している企業は飲食関係だけではありません。フランスのパリ造幣局は864年設立。スロバキアのクレムニツァにあるクレムニツァ造幣局は、ハンガリー王国の支配下にあった1328年設立です。





◆2:北アメリカ大陸

北アメリカ大陸に現存する最も古い企業はメキシコで1534年に設立されたメキシコ造幣局とのこと。





アメリカ合衆国に現存する最古の企業は1638年創業のシャーリー・プランテーション。380年以上を経てもなお、創業者の子孫が土地の管理や農場運営を続けています。農場の一部は一般にも開放されており、古い建造物は北米では珍しいクイーン・アン様式の建築様式を残しているそうです。





◆3:南アメリカ大陸

南アメリカ大陸は、マップの色分け具合が北アメリカ大陸とそれほど変わりません。





コロンビア造幣博物館は、コロンビアの首都であるボゴタにある1621年に創立された博物館であり、南アメリカで現存する最も古い会社となっています。また、ブラジル造幣局は1694年に創業が開始され、それ以前は国外から持ち込まれた貨幣が流通していたブラジルに独自の貨幣をもたらしたとのこと。





チリで最も古い企業は1811年に創業された国営銃器メーカーのFAMAEであり、アルゼンチンでは1822年に創業されたブエノスアイレス州立銀行が最も古い企業となっています。





◆4:アジア

アジアには「創業が500年~749年以前」を示す紺色がマップ全体で1つだけ存在します。





四天王寺を建立するために朝鮮半島西部の百済から日本に招かれた宮大工・金剛重光が創業した金剛組は578年創業。日本に現存する最古の企業であり、同時に、世界に現存する最古の企業でもあります。経営危機を経て、2006年に高松建設出資の新生「金剛組」として、技術や従業員をすべて引き継いで再出発しています。





中国では、女真族の王朝である金の時代、1153年に創業した馬豫興桶子鶏が現存する最古の企業だとのこと。「桶子鶏」は、滷水と呼ばれる調味料を使った鶏肉料理。馬豫興桶子鶏は現存する世界最古のレストランだと考えられています。





◆5:アフリカ

アフリカではいずれの企業も1750年以降の創業で、特に創業年が古い10社のうち半数近くが郵便局となっています。この点についてBusinessFinancing.co.ukは、「巨大な大陸にはしっかりした郵便サービスが必要だったため」と説明しています。





アフリカで最も古い企業は、インド洋に浮かぶモーリシャスで1772年に創立されたモーリシャス郵便局です。当初はわずか8人の郵便局員によって事業が運営されていたとのことですが、その後もアフリカ各国で郵便制度が整い、1814年にはナミビアでもナミビア郵便局(NamPost)が創立されました。また、1820年には南アフリカでPremier FMCGという食料企業が創業され、記事作成時点でも多くのブランドを抱えているとのこと。





◆6:オセアニア

オセアニアで最古の企業は、1809年に創立されたオーストラリア郵便公社です。この郵便公社は、元囚人で刑期満了者のアイザック・ニコルス氏が郵便局長に任命されたことが始まりとされており、記事作成時点でもオーストラリアでの郵便事業をほぼ独占しています。





記事作成時点でも存続している最古の企業トップ10を並べた表が以下。記事で紹介したものを除くと、886年にイングランド創業された王立造幣局、900年に創業されて「世界最古のパブ」として知られるアイルランドのSean's Bar、イタリアのベル鋳造工場である1040年創業のPontificia Fonderia Marinelli、ベルギーで1074年に創業されたアフリゲム醸造所、デンマークの製粉・パン工場である1135年創業のMunke Mølleなどがランクインしていました。