核融合実験炉「ヴェンデルシュタイン7-X」が改良され過去の17倍の目標値に到達

プラズマを用いエネルギーを生み出す技術を開発するために設置された核融合実験炉「 ヴェンデルシュタイン7-X 」が新たなマイルストーンに到達し、高温のプラズマを8分間維持することに成功しました。 Power plasma with gigajoule energy turnover generated for eight minutes https://phys.org/news/2023-02-power-plasma-gigajoule-energy-turnover.html ヴェンデルシュタイン7-Xは超高温のプラズマを閉じ込める「磁場閉じ込め方式」と呼ばれる手法の実験を可能とする核融合炉で、2015年10月に完成して以来、これまでに数多くの実験が行われています。

2023年02月27日 23時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1p_kr

