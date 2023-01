キルギスで将来の妻を誘拐することは出会い系アプリで彼女を探すのと同じくらい一般的なことだという指摘

中央アジアに位置するキルギスには「デート」という言葉がなく、男性が妻となる女性を誘拐してそのまま結婚をせまるケースが多発しているとのこと。キルギスにおける誘拐婚の実態について、首都ビシュケク在住のライター、Sevindj Nurkiyazova氏が解説しました。 The bride-snatchers of Kyrgyzstan | The Economist https://www.economist.com/1843/2022/12/19/the-bride-snatchers-of-kyrgyzstan 2016年に行われたキルギス政府の調査では、同国の女性の約22%が「アラ・カチュー」と呼ばれる誘拐から結婚生活が始まったと回答しています。その内訳は「同意なし」が6%、「同意あり」が16%ですが、キルギスの男性優位な思想を鑑みると、「同意」という言葉の実態を探るのは困難であるとNurkiyazova氏は指摘。キルギスにおける誘拐婚は、アメリカにおける出会い系アプリと同じように普通なことなのだと述べています。 伝承によると、1876年にキルギスがロシア帝国の一部になるずっと前、裕福な若い女性が貧しい男性と恋に落ちるも、父親がその男性との結婚を禁じたため二人は逃げ出し、娘の父親が地元の人たちに追いかけさせ、渓谷の端に追いやられた二人は手をつないで飛び降りたそうです。この話がアラ・カチューのベースとなり、キルギスの首都ビシュケクから南東に100キロ離れたキーズ・クイオー(花嫁と花婿)という小さな村から広まっていった模様。

2023年01月08日

