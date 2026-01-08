2026年01月08日 17時07分 試食

受験応援ドリンク「ZONe ENERGY [解]」はスッキリした甘さと爽やかな酸味でグイグイ飲める



エナジードリンク「ZONe ENERGY」から、受験応援にフォーカスした「ZONe ENERGY [解]」が2026年1月13日(火)に登場します。「すべての受験生に無敵の[解]を授ける」というテーマで開発されたとのことで、GIGAZINE編集部にその実物が届いたので、どんな味なのかを確かめるべく実際に飲んでみました。



ZONe ENERGY（ゾーンエナジー）公式サイト

https://zone-energy.jp/







ZONe ENERGY [解]のパッケージは青を基調としたデザインで、[解]と大きく書かれています。上部には「Absolute Intelligence[AI]」と書かれていますが、これは「受験期に解を求めてAIを駆使し、スマートに勉強に臨む人が多いことに着目」したからだとのこと。





缶にはらせん状に、フィボナッチ数列の一般項やラマヌジャンの円周率公式、オイラーのγ定数、二項定理など、たくさんの数式が書かれています。これらの数式は、数学や物理などの講義動画をアップしているYouTuberのヨビノリたくみさんが監修したもの。





原材料は糖類(砂糖(国内製造)、ぶどう糖)、パラチノース、カフェイン、ナイアシンアミド、甘味料(スクラロース)など。カロリーは1本400ml当たり212kcalで、カフェインの含有量は75mgです。





中身が気になったので、透明なグラスに注いでみました。





炭酸飲料で、色は薄いブルー。





飲んでみると炭酸の刺激は弱めで、爽やかで人工的なブドウのような香りがあり、すっきりした甘さとわずかな酸味が感じられます。後味は爽やかで、甘さが後に残らずスッと引いていきました。試飲した編集部員からは「いわゆるエナジードリンクにあるような薬品っぽい味わいとは異なり、ラムネのようでかなり飲みやすい」「エンジンをかけるために飲むというよりも、落ち着いて作業を継続するのに飲むという感じ」「飲んでしばらくしてから、体の奥が熱くなった感覚があった。ジンワリとアクセルを踏むイメージで、一般的なエナジードリンクと比べてゆっくりと効いてくるかも」というコメントが得られました。





ZONe ENERGY [解]は2026年1月13日(火)に発売されます。希望小売価格は223円です。

