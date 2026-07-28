2026年07月28日 11時56分 ネットサービス

AmazonがAppleデバイスの通信を強化する最大5105基の衛星群を展開予定、既存の通信ネットワークが届かない地域へ通信網を提供



衛星通信サービスを提供するAmazon Leoが、最大5105基の低軌道衛星を運用するための申請をアメリカの連邦通信委員会(FCC)へ提出しました。基地局を介さず衛星と端末を直接つなぐDirect-to-Device(D2D)システムが構築される予定です。



Amazon Leo D2D: How satellites will connect your phone from space

https://www.aboutamazon.com/news/amazon-leo/amazon-leo-direct-to-device-satellite-service-explained





Amazon’s trying to launch a global satellite cellphone network in 2028 | The Verge

https://www.theverge.com/tech/971437/amazon-leo-direct-to-device-satellite-network



Amazon Leoの発表によると、新しいD2Dシステムは2028年から展開予定で、100回以上の打ち上げミッションを通じて低軌道上に衛星を配備する予定だとのこと。「既存の通信ネットワークが届かない地域で暮らす数十億人もの人々がいる中、高速・低遅延のブロードバンドを幅広い人々に提供することで、この格差の解消を目指す」とAmazon Leoは伝えています。



個人利用に加え、防災組織が災害対応時などで利用できるほか、民間企業や政府組織による世界規模の車両管理、貿易輸送における遠隔運用、遠隔地センサー向けIoT接続、地上ネットワークが利用できない状況での緊急メッセージ送信なども想定されています。





Amazon Leoのシステムは主要メーカーが発売する衛星通信対応チップセットを内蔵したスマートフォンなど、既に衛星通信サービスに対応するモバイル機器で利用できるよう設計されているため、既存の機器で容易に利用できます。



過去にはAppleとの提携も発表されており、対応するiPhoneおよびApple Watch向けに衛星サービスを提供する予定だと伝えられていました。「衛星経由の緊急SOS」「衛星経由のメッセージ」「探す」機能などを衛星を通じて利用できるようになる予定です。





2026年4月には、Amazon Leoが衛星通信サービスのGlobalstarを買収することが伝えられていました。Appleの衛星通信サービスはGlobalstarを利用しており、買収後はAmazon Leoに乗り換えるという契約もこのとき結ばれています。



Amazonが衛星通信サービス・Globalstarを1兆8000億円超で買収すると発表 - GIGAZINE





Amazon Leoは既に軌道上に390基以上の衛星を保有しており、この数で2026年後半に「初期サービス」を開始できるとのことです。

