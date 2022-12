普通のスマホが衛星電話になれる時代が到来しつつある

人工衛星と直接通信することで既存の通信ネットワークでは通信不可能な地域でも快適な通信が可能になるという衛星通信サービスが、一般のスマートフォンでも利用できるくらいに普及するための土台が整いつつあると、技術標準化機関である アメリカ電気電子学会 (IEEE)の発行する雑誌・ IEEE Spectrum がまとめています。 Your Cellphone Will Be a Satphone - IEEE Spectrum https://spectrum.ieee.org/satellite-cellphone 衛星通信サービスが1990年代後半に登場した際、利用には大型で高価な専用端末を用意する必要がありました。しかし、記事作成時点ではこのような巨大な専用端末は必要なくなっています。

2022年12月28日

