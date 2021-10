2021年10月01日 23時00分 モバイル

簡単に修理可能で環境に配慮したモジュール式スマホ「Fairphone 4」が登場



オランダを拠点とするスマートフォンメーカー「Fairphone」がフラッグシップモデルとなる「Fairphone 4」を2021年9月30日に発表しました。Qualcomm Snapdragon 750Gを搭載するFairphone 4は簡単に修理ができるのが特徴で、一部のパーツに再生プラスチックを採用して環境にも配慮したスマートフォンとなっています。



Fairphone | The phone that cares for people and planet

https://www.fairphone.com/en/



Fairphone’s latest sustainable smartphone comes with a five-year warranty - The Verge

https://www.theverge.com/2021/9/30/22700014/fairphone-4-release-date-news-features-warranty-price-sustainable



Fairphone 4の見た目はこんな感じ。





Fairphone 4の仕様は以下の通り。



Fairphone 4 サイズ 162mm×75.5mm×10.5mm 重量 225g 画面 6.3インチ LCD IPSディスプレイ

1080×2340ピクセル・410dpi

Corning Gorilla Glass 5採用 SoC Qualcomm Snapdoragon 750G

・Arm Cortex-A77(2.2GHz)×2コア

・Arm Cortex-A55(1.8GHz)×6コア

・Ardeno 619(GPU) RAM 6GB/8GB ストレージ 128GB/256GB

microSDカードをサポート バッテリー 容量3905mAh、30W急速充電サポート ポート USB Type-C×1 リアカメラ 広角カメラ:48メガピクセル・絞り値f/1.6

超広角カメラ:48メガピクセル・絞り値f/2.2

光学イメージセンサー:ソニー IMX582 フロントカメラ 25メガピクセル・絞り値f/2.2 OS Android 11 通信 5G対応、NFC搭載、Bluetooth 5.1対応

Wifi 802.11 b/g/n/ac(2.4GHz/5Ghz) その他 指紋認証センサー搭載

IP54相当の防水・防じん性能

MIL-STD-810G準拠

DisplayPort対応



Fairphoneシリーズの強みは一般的なスマートフォンとは異なり、個人でも容易に分解可能という点で、Fairphone 4も以下の画像のように分解できます。内部構造が各モジュールごとに分割されているので、故障したモジュールを交換することで簡単に修理ができます。さらに、外装などに使われるプラスチックパーツには再生プラスチックが使われており、Fairphoneは「環境に最も配慮したスマートフォンです」とアピールしています。





モデルは「RAM6GB・ストレージ128GB」と「RAM8GB・ストレージ256GB」の2種類。色は、RAM6GB・ストレージ128GBモデルがグレーのみで、RAM8GB・ストレージ256GBモデルがグレー・グリーン・スペクルド(まだら)グリーンの3種類。



本体価格はRAM6GB・ストレージ128GBモデルが579ユーロ(約7万5000円)、RAM8GB・ストレージ256GBモデルが649ユーロ(約8万4000円)となっており、送料は別途支払う必要があります。また、2022年12月31日までに購入すれば、5年間の保証がついてくるとのこと。



Fairphone 4の予約注文は2021年9月30日から受け付けられており、11月1日から発送開始となっています。ただし、日本への発送が可能かどうかは不明な上に、Fairphone 4は技適マークを取得していない可能性が高いので、日本での使用は難しそうです。