自分で簡単にパーツを交換して修理可能なDIYスマートフォン「Nokia G22」登場

画面や充電ポート、バッテリーがダメになったとしてもユーザーが自分で簡単に修理できるスマートフォン「 Nokia G22 」をNokiaが発表しました。 Nokia G22 with eco design and QuickFix repairability https://www.nokia.com/phones/en_int/nokia-g-22/

・関連記事

Samsungがスマホやタブレットをユーザー自身で修理できるようパーツ・ツール・マニュアルを提供 - GIGAZINE



Googleが純正スマホ「Pixel」の修理用パーツをiFixitと協力して販売開始、将来の新モデルもサポート予定 - GIGAZINE



スマホのバッテリー寿命を延ばし修理パーツを5年間提供することを義務化する法案がEUで検討中 - GIGAZINE



2023年02月27日 12時00分00秒 in モバイル, ハードウェア, 動画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.