部品ごとに修理交換可能なモジュール式スマホ「Fairphone 5」が登場、8年間のソフトウェアサポートを保証



オランダのスマートフォン企業・Fairphoneが、パーツごとに分解して修理可能なスマートフォン「Fairphone 5」の予約注文受け付けを開始しました。Fairphone 5は90Hzの有機ELディスプレイ、50メガピクセルのカメラ、30W高速充電可能なバッテリーを搭載しており、8年間のソフトウェアサポートが約束されています。



Is the Fairphone 5 the most sustainable phone in the world? - Fairphone

The Fairphone 5 is a little more repairable and much more modern - The Verge

近年のスマートフォンは技術の進歩と共に個人の手で修理することが難しくなっており、ユーザーは公式のサポートや修理業者に修理を依頼せざるをえなくなっています。Fairphoneは部品ごとに交換・修理が可能なモジュール式スマートフォンを世に送り出しており、2021年10月にはQualcomm Snapdragon 750Gを搭載するFairphone 4が登場しました。



簡単に修理可能で環境に配慮したモジュール式スマホ「Fairphone 4」が登場 - GIGAZINE





そして、2年ぶりに登場したFairphone 5がどんなスペックのスマートフォンなのかは以下のムービーで解説されています。



GUIDED TOUR | The new Fairphone 5 | Fairphone - YouTube





Fairphone 5のボディカラーは「Sky Black」「Matte Black」「Transparent Edition」の3種類。Transparent Editionは半透明のケースとなっています。





Fairphone 5は5G通信対応で、eSIMにも対応。メモリは8GBを搭載しており、ストレージの容量は256GBで、microSDを使うことで最大2TBまで増設することが可能。また、IP55の防水防塵耐衝撃性能を備えています。接続ならびに充電用の端子はUSB-Cです。





ディスプレイは6.46インチ・アスペクト比20:9(2700×1224ピクセル)・最大輝度880ニト・コントラスト比100万:1のOLEDディスプレイで、画面対本体比率は85%。ガラスパネルにはGorrilla Glass 5を採用しています。また、ディスプレイ上部にはホールパンチのカメラがハイチされています。





メインカメラは5000万ピクセル(f1.88・カメラセンサーIMX800)と5000万ピクセル(広角・F2.2・カメラセンサーIMX858)のデュアルカメラ。前面カメラは5000万画素(F2.2)です。





SoCにはQualcomm QCM6490 2.7GHz オクタコアを搭載。OSはAndroid 13がプリインストールされており、5年間の製品保証、5回までのOSメジャーアップデート、8年のソフトウェアサポートが約束されています。バッテリーは4200mAhで、30Wの急速充電に対応しています。さらにカード支払いなどに使えるNFCも搭載。





また、本体の70%以上がリサイクルやフェアトレードされた素材で構成されており、製造には再生可能エネルギーしか使われていないという点もアピールされています。





Fairphone 5は以下のように、誰でも簡単にバラバラに分解できるのが特徴。





そのため、専門業者に依頼しなくても、自分の手でバッテリーやカメラモジュールを交換することができます。





また、Fairphone 5は、労働者に正当な賃金が支払われるフェアファクトリーで製造されていることがアピールされています。





IT系ニュースサイトのCNETは、Fairphone 5をレビューした上で10点中7.0点という評価をつけています。5年保証や最低8年間のソフトウェアサポート、そして自宅でも簡単に修理可能という点を高く評価しながらも、バッテリーの持ちが悪いこと、カメラ性能やスペックが価格に対して高くないことを欠点として挙げています。



Fairphone 5の本体価格は699ユーロ(約11万円)で、公式ストアから予約できます。ただし、技適マークを取得しているかどうかは不明なので、日本国内では使用できない可能性があります。