バッテリーやカメラなどのパーツを簡単に交換できるスマホ「Fairphone 4」が脱GoogleなOS「/e/OS」搭載になりアメリカで販売開始



「修理しやすさ」に焦点を当てたモジュール式スマートフォンというアイデアは古くから存在していましたが、GoogleのAraは一般向け製品版のリリース時期まで発表されていたものの、最終的に開発は中止となりました。これと同じようにバッテリーやカメラなどの各種パーツを簡単に交換できるモジュール式スマートフォンとして発売された「Fairphone 4」が、OSを/e/OSに乗り換え、アメリカでの販売を開始したことが明らかになっています。



「Fairphone 4」はオランダのスマートフォンメーカー・Fairphoneが開発・販売する、簡単に修理可能で環境に配慮したモジュール式スマートフォンです。一般的なスマートフォンとは異なり、ユーザーの手で簡単に分解が可能で、パーツを交換することで端末を手軽に修理することができます。それだけでなく、筐体部分には環境に配慮した再生プラスチックが使用されていることから、「環境に最も配慮したスマートフォン」とも称されました。なお、2021年9月に発売されたFairphone 4は、2027年まで交換パーツの提供が保証されており、OSはAndroid 11を搭載しています。



簡単に修理可能で環境に配慮したモジュール式スマホ「Fairphone 4」が登場 - GIGAZINE





Fairphone 4の最大の特徴は簡単にパーツを分解することができるため、バッテリーを交換したりカメラやスピーカーなどのパーツを交換したりすることがユーザーの手で可能になるという点。iPhoneなどほとんどのスマートフォンではバッテリー交換のためにメーカー公式の修理サービスを受ける必要がありますが、Fairphone 4は公式サイトからパーツを購入すればバッテリーだけでなくあらゆるパーツを自分の手で交換することが可能となるため、ひとつのスマートフォンを長く使用できます。





なお、バッテリー交換は背面のプラスチック製パネルを取り外すだけで可能となり、このパネルを取り外す際にはツールを用意する必要すらありません。また、他のパーツを交換する場合であっても、ネジを外すだけで簡単に可能です。





そんなFairphone 4が、2023年7月5日からついにアメリカでの販売を開始しました。FairphoneがMurenaと提携したことで、アメリカでの販売が実現した形です。



📢 BIG NEWS! We just arrived in the US ???????? and couldn’t be more excited! Yeah, you read that right. If you live in the States, you can find Fairphone 4 through Murena’s website.

➡️ Available here: https://t.co/uChtzXQ9Ac pic.twitter.com/JfDik834Kr — Fairphone (@Fairphone)



MurenaはAndroidベースのモバイル向けOSでありながら、「脱Google」を掲げGoogle関連の機能やサービスを徹底的に排除したOS「/e/OS」の開発者であるガエル・デュバル氏がCEOを務める企業で、/e/OS搭載スマートフォンを開発しています。アメリカでの販売に伴い、Fairphone 4も/e/OSを採用することになりました。



#Freedom has arrived!



Today we are opening sales of the Murena Fairphone 4 in the USA ! 🥳



♻️#Sustainable

✅#GoogleFree

✅ Running #privacy by design @e_mydata



The device is exclusively available at https://t.co/diQAgVlpO6@Fairphone @gael_duval pic.twitter.com/6JaFOM1E8R — murena.com (@MurenaCom)



/e/OSを採用したことで、Murena版Fairphone 4ではGoogle関連のサービスが一切搭載されていません。そのため、Android向けの公式アプリストアであるGoogle Playアプリも搭載されていないため、アプリは別経由でインストールする必要があります。なお、/e/OS向けのアプリストアであるApp Loungeを利用すればほぼすべてのAndroidアプリをインストールすることができますが、アプリ内購入はサポートされていません。



Fairphoneのエヴァ・グウェンスCEOは/e/OSとのコラボレーションについて、「長年のパートナーとアメリカ市場でデバイスの販売を試験的に行うことは、アメリカ市場についてさらに学ぶ素晴らしい機会です」と海外メディアのTechCrunchに語っています。





MurenaのデュバルCEOは、「高度なプライバシー機能を備えた高品質で持続可能なスマートフォンをアメリカでリリースできることに興奮しています。当社のプライバシー保護OSである/e/OSを採用することで、製品としての寿命が延びるだけでなく、個人情報を保護するデバイスをより多くのユーザーに提供できるようになることを誇りに思います。MurenaはFairphoneと/e/OSのコラボレーションが、完璧な組み合わせであると確信しています」とTechCrunchに語りました。



Murena版Fairphone 4はMurenaの公式ストア上で販売されており、販売価格はストレージ128GB・メモリ6GBのモデルが629.9ドル(約9万600円)、ストレージ256GB・メモリ8GBのモデルが699.9ドル(約10万600円)です。ただし、MurenaとFairphoneの公式ストアはどちらも日本への配送には対応していません。



