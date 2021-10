自分の手でバラバラ分解＆パーツ交換可能な「Fairphone 4」の海外レビューが登場

近年のスマートフォンは技術の進歩と共に個人の手で修理することが非常に難しくなっているため、ユーザーは公式のサポートや修理業者を頼らざるを得なくなっています。そんな現状を変えるべくオランダのスマートフォンメーカー「Fairphone」がリリースしたのが、個人でも簡単にバラバラに分解して故障したパーツだけを交換したり修理したりできる「 Fairphone 4 」です。このFairphone 4のレビューを、海外テクノロジーメディアのThe Vergeが公開しています。 Fairphone 4 review: the price of sustainability - The Verge https://www.theverge.com/22716194/fairphone-4-review 「Fairphone 4」の詳細なスペックや機能は以下の記事にまとめられています。 簡単に修理可能で環境に配慮したモジュール式スマホ「Fairphone 4」が登場 - GIGAZINE

2021年10月13日 17時00分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by logu_ii

