4万円台から購入可能なGoogle純正の最新スマホ「Pixel 4a」の海外レビューが続々登場、優れた価格と高品質のカメラが特徴



4万2900円から購入可能なGoogle純正スマートフォンの最新モデルとなる「Pixel 4a」が発表されました。さっそく海外メディアやYouTuberがPixel 4aのレビュー記事や動画を公開しており、廉価版としてはかなり優れた仕上がりになっているものの、ハイエンドモデルと比べると至らない点も多数であることが明らかになっています。



Pixel 4A review: Google’s smartphone camera for $349 - The Verge

https://www.theverge.com/21351770/google-pixel-4a-review-camera-specs-price



Google Pixel 4a review: Google's best phone in years

https://www.androidauthority.com/google-pixel-4a-review-1140618/



Google Pixel 4A Review: At $350, a Win for Those on a Budget - The New York Times

https://www.nytimes.com/2020/08/03/technology/personaltech/google-pixel-4a-review.html



海外テクノロジーメディアのThe Vergeは、Pixel 4aを、「必要なものだけを取り除き、正しいものとなった」と評しました。ただし、The Vergeは「ほぼすべての文章に『Pixel 4aが349ドル(約3万7000円、日本では128GBモデルが4万2900円)であることを忘れないでください』という文言を追加したくなります」とも記しています。一方、The New York TimesはPixel 4aについて、「無料ではないにせよ、低価格で有用なテクノロジーを大衆に提供しているGoogleを高く評価します」と記し、2019年の廉価モデルであるPixel 3aからさらに値下げすることに成功したことを称賛しました。



Pixel 4aのデザインは以下の通り。筐体はポリカーボネート製で、背面に指紋認証センサーが付いており、顔認証には非対応です。ワイヤレス充電にも非対応で、3.5mmイヤホンジャックを備えています。本体カラーはブラックのみで、マットな質感が特徴的です。





これまでのツートンカラーのデザインから、ブラック一色のデザインに変更されていますが、サイドの電源ボタン部分のみターコイズブルーとなっています。





ディスプレイサイズは5.81インチで、この価格帯では珍しいOLED(有機ELディスプレイ)を採用しており、解像度は2340×1080ピクセル。Pixelシリーズとしては初のパンチホール型ディスプレイを採用。加えて、この価格帯のスマートフォンとしてはかなりベゼルが狭い点にも注目とのこと。





複数メディアが共通して「Pixel 4aの最も優れた点」として挙げているのがメインカメラで撮影した写真のクオリティの高さ。なお、Pixel 4aのメインカメラは12.2メガピクセルセンサーを採用したシングルカメラです。採用しているセンサーはPixel 3aおよびPixel 4と同じSonyのIMX363センサー。





実際にPixel 4(左)とPixel 4a(右)で撮影した写真を比べると以下の通り。写真を比較しても違いを見つけるのはほぼ困難なレベルで、高いコントラストやシャープなディテール、鮮やかな色調などは販売価格8万9980円からのPixel 4と同等。Android専門メディアのAndroid Authorityは、Pixel 4aのカメラについて「現在市場に出ている他のスマートフォンよりも高いコントラストを維持しています。他の多くのスマートフォンは影を明るくしすぎているため、十分な輪郭のないフラットな画像になりがちですが、Pixel 4aは影とハイライトのディテールを維持した非常に楽しい画像となっています」と記しました。





Pixel 4aは夜間撮影も優れています。同じ廉価版としてライバルとなりそうなAppleのiPhone SEと夜間撮影した写真を比較すると以下の通り。iPhone SE(左)とPixel 4a(右)で撮影した写真を比較すると、Pixel 4aの写真は明らかに明るく細かなディテールまで表現できています。Pixel 4aの夜間撮影モードは非常に強力でNEOWISE彗星の撮影にも成功したとThe Vergeは記しています。





ただし、Pixel 4aにはPixel 4に搭載されている画像プロセッサが存在しないため、画像を表示する前の処理に「著しく時間がかかる」ケースもあるとのこと。加えて、シングルカメラであるため広角レンズも望遠レンズもなく、その点には「困った」とThe Vergeは記しています。さらに、「Pixelシリーズのスマートフォンはムービー撮影が素晴らしいものではないという共通の技術的欠点を抱えており、他の一般的なスマートフォンと同じフレームレートでムービーを撮影することすらできない」として、ムービー撮影ならばiPhone SEやSamsungの平均的なスマートフォンの方が優れているとThe Vergeは指摘。





以下はPixel 4aで撮影した4K・30fpsのムービー。Android Authorityは「4Kムービーも良好かつ安定したものに見えますが、非常に明るい日に屋外で撮影すると少しだけ露出が過剰気味になる傾向がありました」と記しています。



Google Pixel 4a 4k video sample - YouTube





そのほか、The Vergeは「別のAndroid端末の代わりにPixelシリーズのスマートフォンを購入する理由は1つで、Google純正のモデルであるため他のメーカーが出しているAndroid端末よりもソフトウェアがすっきり整理されており、少なくとも3年間は最も早くソフトウェアのアップデートが保証されている点」とも記しています。



The VergeはPixel 4aの優れた点として「128GBのストレージでわずか349ドルという価格」「写真のための優れたカメラ」「まともなバッテリー寿命(バッテリー容量は3140mAh)」の3つを挙げました。Android AuthorityはPixel 4aの優れた点として「素晴らしいディスプレイ」「素晴らしいパフォーマンス」「素晴らしいカメラ」「UI」「3年以上のソフトウェアアップデート」「ヘッドホンジャック」「手頃な価格」を挙げています。





一方で、The VergeはPixel 4aの悪い点として「時々パフォーマンス」「ムービー用としては凡庸なカメラ」「ワイヤレス充電に非対応」の3つを挙げています。特に大きな「妥協点のひとつ」としてプロセッサのSnapdragon 730Gを挙げており、ライバルともくされるであろうiPhone SEが最新のA13 Bionicチップを搭載しているのに対して、Pixel 4aはミドルレンジのSnapdragon 730Gを搭載しているため、日常的に使用する分には十分なパフォーマンスではあるものの、一部のアプリを開く際などに起動に時間がかかり、ChromeやTwitterといったアプリではスクロールが不安定になるケースがあるとしています。ただし、The VergeはPixel 4aが大半のPixel端末よりもはるかに強力なスマートフォンに仕上がっているとも記しており、Android AuthorityもPixel 4aは「2020年に登場したほぼすべてのフラグシップスマートフォンよりも優れている」としています。また、Android AuthorityはPixel 4aのパフォーマンスが比較的安定している理由は「4GBのメモリ(RAM)にある」として、Pixel 3aでは3GBだったRAMが4GBに増量している点を指摘。



加えて、The VergeはPixel 4aが長期間のソフトウェアアップデートでサポートされているものの、端末としての寿命が長いiPhoneとは異なり、Pixelは端末の寿命が短く、プロセッサはすでに型遅れのモデルを採用している点が問題であると指摘。そして、「4年以上使えるスマートフォンが必要な場合は他をチェックしてください」としています。



The New York TimesはPixel 4aの悪い点として耐水機能をサポートしていない点を挙げています。なお、The New York TimesがGoogleの広報担当者に問い合わせたところ、「Pixel 3aから価格を下げるために耐水機能を省略した」という回答が得られたそうです。耐水機能の欠如は端末そのものの寿命にもつながるとThe New York Timesは指摘しており、長い期間同じ端末を使いたいというユーザーにとっては特に大きなデメリットになる可能性があります。



他にもテクノロジー系のレビュームービーを多数公開しているYouTuberのMarques Brownleeさんも、Pixel 4aのムービーを公開しています。



Google Pixel 4a Review: Simple and Clean! - YouTube