ガーミンがデータ身代金としてランサムウェア使用者に支払った額は数億円か

GPS・ウェアラブル端末メーカーとして知られる Garmin(ガーミン) が、2020年7月末に発生した大規模なシステム障害を解消するにあたり、障害を引き起こしたランサムウェアの使用者に対して数百万ドル(数億円)の身代金を支払ったことが報じられています。 Garmin 'paid multi-million dollar ransom to criminals using Arete IR', say sources | Science & Tech News | Sky News https://news.sky.com/story/garmin-paid-multi-million-dollar-ransom-to-criminals-using-arete-ir-say-sources-12041468

2020年08月04日 15時00分00秒 in セキュリティ, Posted by logc_nt

